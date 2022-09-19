Beyin Göçü veren değil Beyin Göçü alan bir ülke olacağız

İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, İstanbul Planlama Ajansı’nda gençlerle Çevre ve Ekoloji Çalıştayı’nda buluştu. Lise ve üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği çalıştaya İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, İYİ Parti Mersin Milletvekili Hakan Sidalı, İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katılım sağladı.

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları, global çevre ve ekoloji sorunlarının Türkiye’ye etkileri ve çözümlerinin tartışıldığı Çevre ve Ekoloji Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. İstanbul Planlama Ajansı’nda gerçekleşen çalıştaya farklı alanlarda aktivist çalışmalar yürüten gençler katılım sağladı.

Aktivist gençlerin projelerini anlattığı ve sürdürülebilir dünya eksenindeki fikirlerini anlattığı çalıştaya İYİ Parti yöneticileri de katılım gösterdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, İYİ Parti Mersin Milletvekili Hakan Sidalı, İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu gençlerle Türkiye’nin yaşayabileceği ekolojik sorunları ve çözümleri noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Çevre için ilk adım bireysel farkındalık ve sorumluluk

Dijital Demokrasi ve Genç Katılımı başlıklı oturumda konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Çevre ve Ekoloji gündeminde her şeyde önce toplumsal bir bilinç oluşturmalıyız. Bu noktada özellikle sizin gibi bu sorunları gündeme getiren ve çözümlerini sunan kişilere çok ihtiyacımız var. Akademik anlamda bu durumun bizlere yaşatabileceklerini etraflıca tespit etmeli ve önlem almalıyız. Yurt dışında yaşadığım dönemde çöplerin ayrıştırılmasının bir yaşam tarzı değil vatandaşlık bilinci olduğunu görmüştüm. Bu bilinci orada kazandığımda Türkiye'ye dönünce de aynı anlayışta yaşamımı sürdürdüm. Bu bilinç tam anlamıyla deneyimlenerek, anlatılarak, faydaları topluma bahsedilerek öğretilmeli. Bunu sağlayabilmemizin de sebebi sizin gibi aktivistlerin oluşturacağı gündem ve birlikte atacağımız adımlarla meydana gelecektir. İstanbul bugün ekolojik bir dönüşüm yaşıyor. Başta İstanbul gibi ekolojik sorunlardan en çok etkilenecek şehrimiz olmak üzere çevre konusunda çok ciddi ve etkili adımlar atmalıyız." dedi.

Beyin Göçü veren değil Beyin Göçü alan bir ülke olacağız

Konuşmasında beyin göçüne de değinen Kavuncu, "Bugün sizin gibi duyarlı, dünyamız için çaba gösteren ve proje üreten genç arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük onur duyuyoruz. İyi bir Türkiye'nin inşasında en büyük yol arkadaşlarımızın sizler olduğunun farkındayız. Tüm bu değerli projeler için sizleri kutluyorum. Biz İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak uzun zamandır sahadayız. Sahada da sizin gibi pırıl pırıl genç arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Fakat maalesef her zaman geleceğe umutla bakan gençler göremiyoruz. Bugüne kadar saha çalışmalarımızda onbinlerce gençle bir araya gelme, sohbet etme fırsatı bulduk. Ne yazıktır ki ülkemizin koşulları gençleri beyin göçünden başka çareleri olmadığı düşüncesine ulaştırıyor. Yıllarca Türkiye'de eğitim gören, kendi ülkesinde hak ettiği yaşamı bulamayan gençlerimiz Avrupa'ya ve Amerika'ya gitme hayalleri kuruyor. Biz siyasetçilere ise en büyük görev bu olacak. Gençlerimize umudu aşılayacak bir ülke oluşturacak, kaybettiğimiz zihinleri tekrar kazanmak için en iyi zemini oluşturacağız. Kaybettiğimiz nitelikli gençleri yeniden Türkiye'de görmek istiyoruz. Bizler Beyin Göçü veren değil Beyin Göçü alan bir Türkiye için çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Gerçekleşen çalıştayın sonunda gençlerle sohbet eden İYİ Parti yöneticileri bu sorunların çözümleri noktasında atacakları adımları anlatıp gençlerden gelen çözüm önerilerini dinleyerek programı tamamladı.