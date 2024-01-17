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Bez parçası iması Meclis'i karıştırdı

AKP'li Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın konuşmasına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahirir Başarır'dan sert tepki geldi

17 Ocak 2024 Çarşamba 19:10
Bez parçası iması Meclis'i karıştırdı






Bez parçası iması Meclis'i karıştırdı


TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yine yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP grubunun Türk bayrağına bez parçası diyeceğini iddia eden AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya sert tepki göstererek, "Benzetmeyle bile olsa Türk bayrağına 'bez parçası' diyemezsin! Haddini bileceksin!" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 'bildiri' ve 'bez parçası' tartışması yaşandı.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta TBMM iradesi ile bir metin çıktığını belirterek, buna kağıt parçası denemeyeceğini ifade etti.

Ayrıca Usta bayrakları göstererek CHP grubuna yönelik olarak Türk bayrağına da bez parçası diyeceklerini iddia etti.


CHP'Lİ BAŞARIR'DAN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Türk bayrağına bez parçası denilemeyeceğini söyleyerek, Usta’nın özür dilemesini istedi.

Başarır, "Benzetmeyle bile Türk bayrağına 'bez parçası' diyemezsin! Haddini bileceksin AKP Grup Başkanvekili!” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.01.2024 23:34
Anahtar Kelimeler:
TbmmChpAkpAk Parti
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