Bez parçası iması Meclis'i karıştırdı



TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yine yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP grubunun Türk bayrağına bez parçası diyeceğini iddia eden AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya sert tepki göstererek, "Benzetmeyle bile olsa Türk bayrağına 'bez parçası' diyemezsin! Haddini bileceksin!" dedi.

Bayrağımıza "bez parçası" diyen AKP Grup Baskanvekiline Ali Mahir Başarır'ın haddini bildiren konuşması



Helal Olsun Sana ????????????????



Ayakta Alkışladım ???????? pic.twitter.com/1hR1mx1Sk3 — Bir Garip Ecevit (@ilk_57) January 17, 2024

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 'bildiri' ve 'bez parçası' tartışması yaşandı.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta TBMM iradesi ile bir metin çıktığını belirterek, buna kağıt parçası denemeyeceğini ifade etti.

Ayrıca Usta bayrakları göstererek CHP grubuna yönelik olarak Türk bayrağına da bez parçası diyeceklerini iddia etti.



CHP'Lİ BAŞARIR'DAN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Türk bayrağına bez parçası denilemeyeceğini söyleyerek, Usta’nın özür dilemesini istedi.

Başarır, "Benzetmeyle bile Türk bayrağına 'bez parçası' diyemezsin! Haddini bileceksin AKP Grup Başkanvekili!” ifadelerini kullandı.