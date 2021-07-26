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Bolu'da Suriyeli'lerin su faturasına 10 katı zam

Suriyeli mültecilere yönelik uygulamaları ile bilinen Bolu Belediye Başkanı şehirde oturan yabancıların su faturalarını 10 kat artıracağını duyurdu. 

26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:45
Bolu'da Suriyeli'lerin su faturasına 10 katı zam

Bolu'da Suriyeli'lerin su faturasına 10 katı zam

Suriye ve Afgan kökenli sığınmacıların il genelindeki sayısını azaltmaya çalışan Bolu Belediyesi, şehirde oturan mültecilerin su faturalarına sıradışı zam yapma kararı aldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı.

CHP'li Özcan, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik" dedi.

Belediye Başkanı olduktan sonra mültecilere belediye bütçesinden ayni ve nakdi yardımı kesmesiyle tepki alan Özcan, "Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız” diye konuştu

ARTIK GİTSİNLER İSTİYORUZ

Yabancı uyrukluların gitmelerini istediklerini söyleyen Özcan, şöyle devam etti:

"Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin."

Zammın bütün yabancı uyruklu kişileri kapsayacağını açıklayan Özcan, haftaya gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında bu kararı alacaklarını belirtti.

'BİRİLERİ BANA 'FAŞİST' DİYECEK, HİÇ UMURUMDA DEĞİL'

Zammın bütün yabancı uyruklu kişileri kapsayacağını açıklayan Özcan, haftaya gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında bu kararı alacaklarını belirterek, "Bütün yabancı uyruklu kişilere bu zammı yapacağız. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil" diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.07.2021 20:08
Anahtar Kelimeler:
Bolu Belediyesi
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