BTP | Artık Almanlar bizi kıskanmayacak

Toplantıda konuşan BTP lideri Hüseyin Baş, “Biz, ‘Son nefes için siyaset yapıyoruz’ dedik ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Hem ahiretimizi kazanacağız hem de çocuklarımızın geleceğinin dünyasını kazanacağız. Şimdi milletvekili oluyorlar, 'Oh dünyamızı kazandık' diyorlar. Sen oraya dünyanı kazanmaya mı gittin? Biz şöyle inanıyoruz; milletvekili olacağız ve ahiretimizi kazanacağız… Şimdi hazırlıklı olun arkadaşlar kongre sürecindeyiz. Kongrelerimizi biran önce tamamlayacağız. Her bir il kendi listelerini hazırlasın. Listede dünyasını değil ahiretini kazanmak isteyenler olsun. Bizim şartımız bu” dedi.

“ÖTV’yi Kaldıracağız”

Partisinin il başkanları toplantısında ekonomi üzerine de değerlendirmeler yapan BTP Genel Başkanı Baş, iktidara geldikleri takdirde ÖTV’yi kaldıracaklarını açıkladı.

“Türk milletine müjdeyi şimdiden buradan vereyim. Biz iktidar olacağız ve ilk işlerimizden birisi Özel Tüketim Vergisini (ÖTV) kaldırmak olacak” diyen Baş şöyle devam etti; “Bizim yaş grubu arabayı sever. Gidiyoruz arabaya uzaktan uzaktan bakıyoruz. Kaç para bu araba? 300 bin lira. Kaçı vergi 220 bin lirası, 80 bin liralık araba. Alman 80 bin liraya biniyor, biz 300 bin liraya biniyoruz ve bu Almanlar bizi kıskanıyor. Almanların bizi kıskanmasının önüne geçeceğiz.” dedi.

“ÖTV Üretme Kabiliyetini Yok Ediyor”

Konuşmasında “Bu ÖTV 2002'de çıkmış, öncesinde böyle bir vergi yok” diyen BTP lideri; “ İşin bir de ekonomik boyutu var. Ben şimdi devletim. Bakıyorum araba üretsem 30 bin lira kazanırım, üretmesem 200 bin lira kazanırım. Ne yapayım, üretmeyim! Böyle yaparak zannediyorlar ki para kazanıyoruz. Bu tip vergiler devletin ve milletin üretme kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Bu aynen şuna benziyor. Yüzde 17 faiz var, ne diyor? Ben şu ticareti yapsam yüzde 15 kazanacağım. Bunu kazanmak için maaş ödeyeceğim, vergi ödeyeceğim, üretim maliyetlerim var... Bir dünya işle uğraşacağım ve yüzde 15 kazanacağım. Orada yüzde 17 faiz var niye çalışayım ki diyor? İşte bu ÖTV aynı duruma sebep oluyor. Bu sadece arabada mı? Bu cep telefonlarında yüzde 65 ÖTV var. Ama dönüyoruz, zenginin taktığı pırlantada ne kadar ÖTV var? Yüzde sıfır... Zengin teknesine, yatına yüzde 1 ÖTV ile yakıt alıyor. Peki çiftçinin aldığı mazotta yüzde kaç ÖTV var? Yüzde 18! İşte biz bu kokuşmuş düzeni bozacağız. Biz bu ÖTV'yi kaldıracağız. Ben bunu söyleyince bir arkadaş, '2 ay önce arabasını alan adam 300 bin liraya aldı, ÖTV'yi kaldırdın arabanın fiyatı düştü, ne olacak şimdi?' dedi. Ne olacak? Gidecek notere banka hesap numarasını bırakacak devlet ona parasını iade edecek.”

“Milli Ekonomi Modeli Tüm Dünyada Zaten İktidarda”

BTP il başkanlarına toplantısındaki konuşmasında, “Biz Milli Ekonomi Modeli çerçevesinde bu vatan için, bu millet için kalkınacak, bütün dünyada merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın dediği gibi kainat devletini kurabilecek, tüm projeleri, tüm çalışmaları yapıyoruz. Allah’ın izniyle hepsinden de alnımızın akıyla çıkacağız” diyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş şöyle devam etti; “Milli Ekonomi Modeli'nin iktidar olmak gibi bir problemi yok. Milli Ekonomi Modeli bütün dünyada zaten iktidarda. Bakın bütün dünya evrensel temel geliri yani vatandaşlık maaşını tartışıyor. Bütün dünya Milli Ekonomi Modeli'ni uyguluyor ve uygulamaya devam edecek. Milli Ekonomi Modeli'nin iktidar olmak gibi bir problemi yok, problem bu milletin aç yatıp aç kalkması veya tok yatıp tok kalkmasıdır. Bu da bu milletin kendi problemidir. Bu millet bu problemden kurtulmak istiyorsa sizin vasıtanızla BTP kadrolarını iktidara taşıyacaktır.”