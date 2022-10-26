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BTP liderinin çıkışına Saadet'ten ilk açıklama

Hüseyin Baş’ın “Millet İttifakı’na girmemizi Sadet Partisi engelledi” açıklaması gündem oldu, Saadet Partisi’nden ilk açıklama geldi

26 Ekim 2022 Çarşamba 17:36
BTP liderinin çıkışına Saadet'ten ilk açıklama

BTP liderinin çıkışına Saadet'ten ilk açıklama

BTP liderinin “Ya bizi Millet İttifakı’na alın ya da neden almadığınızı açıklayın” çıkışı ses getirdi


Bağımsız Türkiye Partisi   (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın FOX TV’de yaptığı “Millet İttifakı’na girmemizi Sadet Partisi (SP) engelledi” açıklaması gündem oldu.

BTP liderinin açıklamasına SP’den ilk cevap da geldi.

Gazeteci Neşat Gündoğdu’ya konuşan SP Sözcüsü Birol Aydın, “Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine rezervi olması söz konusu değildir. Aksine Millet İttifakına katılmak millete karşı sorumluluktur. Ve bu ittifak her geçen gün güçlenecek ve kapsamını genişletecektir. Diğer herhangi bir partinin Millet İttifakına katılması, destek vermesi, bu yönde çalışması ise katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur. Bunun haricinde kamuoyuna yansıyan polemikler, içi boş ve asılsız iddialardan ibarettir” dedi.

BTP lideri Hüseyin Baş ne demişti?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş FOX TV’de katıldığı İlker Karagözle Çalar Saat programında şunları söylemişti;

“2018’de bize CHP tarafından ittifak teklif edildi, aday listelerinin verilmesine 2-3 gün kala ‘biz bu işi yapamıyoruz’ dediler.  Önce bir açıklama olmadı arkasından bize söylenen hep şu oldu - o zaman Millet İttifakı yeni oluşmuştu - ‘Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu BTP varsa biz yokuz dedi’ dediler. Ben bunu Kemal beyin ağzından duymadım ama Kemal beyin ağzından duyulduğunu duydum. Ben Temel beyle hiç oturmadım, hiç kavgam hiç bir şeyim olmadı. Nitekim benim Türkiye siyasetinde Atatürk çizgisinde olan, Cumhuriyet çizgisinde olan hiç kimseyle bir kavgam olmaz. Nitekim Saadet Partisi bugün Atatürk'ün kurduğu partiyle oturarak bu çizgide olduğunu gösteriyor esasında değil mi? Bu çizginin haricindeyseniz orada ne işiniz var? Veya CHP o çizgiden kaymış olur...! Mantık böyle işler. Dolayısıyla ben saik olarak, presip olarak bunun bu çizgide olduğu inancıyla Temel beye bir aracı gönderdim, ‘ne sorun, ne problem var’ dedim.  Temel beyin şöyle söylediği bana iletildi; onlar çok Atatürkçü bir parti. Ben şok içinde kaldım, benim duyduğum bu. Bize CHP ve Kemal bey cephesinden de Temel beyle görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım dendi. Biz de bir görüşelim dedik ve bu cevabı aldık.”

Anahtar Kelimeler:
BTPSaadet Partisi
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