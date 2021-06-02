Burhan Şeşen, TBMM'de sanatçılar için acil çağrıda bulundu

Atatürk'e hakaret eden imama Meral Akşener'den sert tepki





İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı bugün sanatçı Burhan Şeşen'i ağırladı. Sahne sanatçılarının sesini duyurmak için İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan sanatçı Şeşen yaşanılan sıkıntıya destek veren müzisyen ve ünlü şarkıcılara teşekkür etti.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'I RAHMETLE ANIYORUM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ayasofya'daki vaazdaki sözlere tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Zerre utanmadan, Allah'ın huzurunda nefret kusanlara, camiye gıybet sokanlara, ecdadına lanet okuyacak kadar küçülenlere inat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Akşener'in açıklamaları:

Taksim Camii bir ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı. Biz davet aldık, davet edenlere teşekkür ederim, programımız vardı, benim adıma grup başkanımız katıldılar. İstanbulumuza hayırlı olsun. Ancak sayın Erdoğan ve ekibinin herkesin eşit olduğu Allah'ın evinde bile düşmanlıklar üretme hastalığını kabul edemeyiz. Sayın Erdoğan, cami müminler ibadet etsin diye yapılır. Muhalefetine mağlubiyet yaşatacaksın diye yapılmaz.

Burhan Şeşen: Biz müzisyenler nedense hep devlet babanın üvey evladı gibi gözüktük. İsteğimiz kademeli normalleşmenin bizim sektörümüze de uygulanmasıydı yoksa bize para verin diye sızlanmak hiçbir müzisyenin tercihi değildir pic.twitter.com/OSlyVwuXST — Yol TV (@YolTV) June 2, 2021

ATATÜRK'E HAKARET TEPKİSİ

Bu zihniyetin yansımalarını Ayasofya Camii'nde bile yaşıyoruz. AK Parti mahalle temsilcisi kılıklı sözde din adamları, Cumhuriyetimizin kurucusuna lanet okuyor. Allah bunu yapanları da göz yumanları da ıslah etsin. Kendini milletine adayan kutlu duruş, diğer yanda ise vefatından 83 yıl sonra bile hala aziz hatırasına utanmazca saldıran vefasızlık. Bu çirkin anlayışın milletimize verecek bir şeyi olamaz. Zerre utanmadan, Allah'ın huzurunda nefret kusanlara, camiye gıybet sokanlara, ecdadına lanet okuyacak kadar küçülenlere inat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Mekanı Peygamber Efendimize komşu olsun inşallah.

HATAY GEZİSİ VE SOĞAN ÜRETİCİLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasında Rize ve Hatay'a yaptığı ziyarete de değindi, Akşener Hatay gezisi sırasında soğan üreticisi vatandaşların ürünlerini yol kenarlarına dökmesine tanık olduğunu belirterek, bölgeden getirdiği soğanları milletvekillerine gösterdi. Akşener konuşmasında Müslüm Gürses'in 'Yakarsa dünyayı garipler yakar' şarkısını hatırlatarak 'Sizi soğan üreticileri yakacak' mesajı verdi.