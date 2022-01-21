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Çamlıca Cami'nden Sezen Aksu için 'Dil Koparma' fetvası

Türk halkı hızla artan hayat pahalılığı altında inim inim inlerken, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 5 yıl önce seslendirdiği şarkı, gündemi değiştirmek isteyen AKP yönetiminin imdadına güçlükle yetişti.

21 Ocak 2022 Cuma 22:24
Çamlıca Cami'nden Sezen Aksu için 'Dil Koparma' fetvası

Çamlıca Cami'nden Sezen Aksu için 'Dil Koparma' fetvası


Ulaşım, haberleşme, doğalgaz, elektrik, gıda ve ekmek gibi vatandaşın temel ihtiyaç maddelerine yapılan ağır zamları unutturacak ilaç gibi gerekçe Cuma namazının ardından geldi. Türk Müziği'nin güçlü yorumcusu Sezen Aksu'nun 5 yıl önce söylediği bir şarkının sözlerini yeni fark eden AKP yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dilini Kopartırız" sözlerinin ardından adeta linç girişimi başlattı. 
Türk Edebiyatı'nın Cumhuriyet dönemi ilk kadın yazarlarından Halide Edip Adıvar'ın ünlü romanı 'Vurun Kahpeye'nin Aliye'sini hatırlatan Dil Kopartma sözlerine sosyal medyadan tepkiler yükseliyor. Sanat ve politika çevrelerinin sert tepkisine neden olan Erdoğan'ın konuşmasının ardından bazı haber sitelerinde konuyla ilgili haberlere erişim yasağı getirildi.

Erdoğan'dan 'Sezen Aksu' çıkışı: 'O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir'
Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nde kılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki sözler sebebiyle gündem olan sanatçı Sezen Aksu'yu hedef aldı. Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi.


Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, iktidara yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmişti. Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.

Sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmış; AKP'ye yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etmişti.

Söz konusu tartışma siyasete de sıçrarken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve  DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dahil olmak üzere pek çok siyasi isimden Aksu'ya destek gelmişti.

ERDOĞAN'DAN 'SEZEN AKSU' ÇIKIŞI

Son olarak, 'Sezen Aksu' tartışmasına dahil olan son isim de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. 

"O DİLLERİ KOPARMAK GÖREVİMİZDİR"

Cuma namazı sırasında cami cemaatine seslenen Erdoğan, sanatçı Sezen Aksu'yu hedef aldı. 

Erdoğan şunları söyledi:

"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."

Anahtar Kelimeler:
Sezen AksuDil KoparmaCahil HavaCahil Adem
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