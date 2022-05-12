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Canan Kaftancıoğlu Kararı | CHP'de hareketli saatler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:39
Canan Kaftancıoğlu Kararı | CHP'de hareketli saatler

Canan Kaftancıoğlu Kararı | CHP'de hareketli saatler

Yargıtay'ın bugün açıkladığı Canan Kaftancıoğlu'na hapis ve siyaset yasağı kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerini İstanbul il başkanlığına çağırdı

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı.

Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi.

Açıklanan karardan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın."
 

Anahtar Kelimeler:
ChpCanan Kaftancıoğlu
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