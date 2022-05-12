Canan Kaftancıoğlu Kararı | CHP'de hareketli saatler
Yargıtay'ın bugün açıkladığı Canan Kaftancıoğlu'na hapis ve siyaset yasağı kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerini İstanbul il başkanlığına çağırdı
Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı.
Açıklanan karardan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın."
Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2022