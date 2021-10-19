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Çaresiz vatandaş İYİ Parti heyetine derdini şiirle anlattı

Yurt gezisini sürdüren İYİ Parti heyeti Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde vatandaşların derdini dinlerken hiç beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı.

19 Ekim 2021 Salı 21:46

Çaresiz vatandaş İYİ Parti heyetine derdini şiirle anlattı

Genel Başkan Meral Akşener gibi İYİ Parti yöneticileri yurt gezisinde vatandaşın derdini, sıkıntısını, beklentilerini yerinde öğrenirken, halkın nabzını tutuyor. 
Ünlü Şair Abdurrahim Karakoç'un memlemketi, Ekinözü'ne gelen İYİ Parti Yüksek İdare Kurulu Üyesi Emekli Ağır Ceza Reisi Kerim Yılmaz'ın da içinde bulunduğu heyet, vatandaşlarla sohbet ederken söz alan Deli Bahri mahlasıyla tanınan Bahri Ekin, çektiği çileyi şiire dökerek anlattı. İYİ Parti yöneticileri ile çevrede toplanan vatandaşların ilgiyle dinlediği şiir sosyal medyada günün konusu oldu.


İşte Deli Bahri'nin ağzından dökülen dizeler;
 

Son Güncelleme: 19.10.2021 21:50
Anahtar Kelimeler:
Deli BahriBahri Ekin
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