Çaresiz vatandaş İYİ Parti heyetine derdini şiirle anlattı
Genel Başkan Meral Akşener gibi İYİ Parti yöneticileri yurt gezisinde vatandaşın derdini, sıkıntısını, beklentilerini yerinde öğrenirken, halkın nabzını tutuyor.
Ünlü Şair Abdurrahim Karakoç'un memlemketi, Ekinözü'ne gelen İYİ Parti Yüksek İdare Kurulu Üyesi Emekli Ağır Ceza Reisi Kerim Yılmaz'ın da içinde bulunduğu heyet, vatandaşlarla sohbet ederken söz alan Deli Bahri mahlasıyla tanınan Bahri Ekin, çektiği çileyi şiire dökerek anlattı. İYİ Parti yöneticileri ile çevrede toplanan vatandaşların ilgiyle dinlediği şiir sosyal medyada günün konusu oldu.