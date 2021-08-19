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Çayeli belediyesi aile şirketi gibi oldu

Ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi'yi imar müdürü olarak görevlendiren Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, bu kez de vekaleten belediye başkan yardımcılığına getirdi. 

19 Ağustos 2021 Perşembe 22:34
Çayeli belediyesi aile şirketi gibi oldu

Çayeli belediyesi aile şirketi gibi oldu


Rize'de Çayeli Belediye Başkan İsmail Hakkı Çiftçi, daha önce imar müdürü yaparak tartışmalara konu olan ağabeyini, bu kez vekaleten belediye başkan yardımcısı olarak atadı.

Üç başkan yardımcısı bulunan Çayeli Belediyesi'nde Tahir Aksoy ‘Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden, Genç Sami Çomoğlu ‘İtfaiye Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi ise ‘Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu.
 

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çayeli
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