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Cemaatlerden tarikatlardan Yeniden Refah'a sert tepki

Yeniden Refah Partisi, AKP iktidarına yakın tarikat ve cemaatlerin tepkisine neden olan kararının ardından sosyal medya tepkileri dikkat çekti

21 Mart 2023 Salı 23:30
Cemaatlerden tarikatlardan Yeniden Refah'a sert tepki

Cemaatlerden tarikatlardan Yeniden Refah'a sert tepki

Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs seçimleri için Cumhur İttifakı'yla anlaşmayı reddedip kendi adaylarını göstereceğini ilan etmesi İsmailağa cemaatinin 'fıkıh'çılarında tepkiye yol açtı.

Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla gireceğini ilan etmesi, AKP'ye yakınlığıyla bilinen dinsel yapılanmalardan İsmailağa cemaatinde tepkiye yol açtı.


Cemaatin 'Fıkıh Heyeti'nin üyelerinden Abdülhamit Türkeri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Yeniden Refah Partisi'nin ismini anmadan şöyle yazdı: 

"Müslümanlar bir olamazken adamlar onca tezata rağmen bir oldular.

Erbakan hocanın her daim dediği gibi “küfür tek millettir”

Din düşmanlarını sevindirenler utansın"

İsmailağa Fıkıh Heyeti'nin bir başka üyesi Ahmed Polat da kararla ilgili olarak "Olmadı gerçekten olmadı!" dediği sosyal medya paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şöyle dua etti:

"Allah cumhurbaşkanımıza yardım etsin, onu kaybetmeden kıymetini bilmeyi nasip etsin"

Polat, paylaşımının devamında ise Yeniden Refah'ın kararı için "çok yazık" diye sitem ederken muhalefete Türkeri'nin de paylaşımında yaptığı gibi "din düşmanlığı" ithamında bulundu. Polat,  "Herkesin haklı bir nedeni vardır ama din düşmanlarının iktidar olma ihtimali olan yerde ittifak olunamıyorsa çok yazık!" dedi. 

AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri haline gelen İsmailağa cemaati, son yıllarda yapılan hemen her seçim ve referandum öncesi kararını merkezi olarak duyuruyor.

Erdoğan'a, AKP'ye ve Cumhur İttifakı'na bağlılığını her seçim öncesi ilan eden cemaat, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili ise kararını henüz açıklamadı. 


İFTARINA KATILMIŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçen yıl Ramazan ayında, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iftar davetine katılmıştı. Cemaatin diğer ileri gelenlerinin de katıldığı davetin ardından, partinin İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Enes Şenel Akarçeşme, Ahmet Mahmut Ünlü ile Erbakan'ın yan yana fotoğrafını paylaşıp "Biat tamam darısı tüm âlimlere" demişti. 
 

Anahtar Kelimeler:
TarikatCemaat
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