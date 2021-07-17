Cengiz Holding, Melih Bulu atamasını yalanladı



Türkiye genelinde sert protestolara neden olan rektörlük atamasının ardından 195 gün sonra kendisine haber bile verilmeden görevden alınan Mehil Bulu'nun Cengiz Holding'e CEO olarak atandığı haberlerine yalanlama geldi.

'ne 2 Ocak'ta rektör olarak atanan ve iki gün önce görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cengiz Holding'de CEO olarak çalışmaya başladığı iddia edilmişti.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamada, söz konusu 'post' ve haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı açıklamada "Dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding CEO'su olduğuna ilişkin post ve haberler doğru değildir. Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding veya iştirakleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.