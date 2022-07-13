Cennet Koyu için CHP'den çok sert tepki



Kamuoyunda yükselen tepkilere kulak tıkayan beşli çetenin doğaya yönelik tahribatı, hukukun defalarca 'Dur' demesine rağmen devam ediyor. Kamuya ait Türkiye'nin en güzel koylarından Cennet Koy'u arkasına aldığı siyasi destekle ele geçiren Mehmet Cengiz, çivi dahi çakılmaması gereken yere lüks villalar yapmaya hazırlanıyor.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet TV'ye konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Bodrum Cennet Koyu'nda villa ve otel inşaatına başlayan Cengiz İnşaat'a sert tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu'nda yer alan 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel inşaatına başlıyor.

Nisan ayında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve KDV Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerine konuşma yapan Başarır, kürsüden AKP iktidarına seslenerek “Cengiz İnşaat sarayın silueti, sarayın izdüşümü, sarayın şubesi” demişti.

'SERMAYEYE AŞIK İKTİDAR'

Sosyal medya hesabından TBMM'de konuya ilişkin yaptığı konuşmayı paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bodrum Cennet Koyu’nda SİT ve koruma alanı içerisinde kalan araziyi, Danıştay tarafından iki kez iptal edilmesine rağmen Özelleştirme İdaresi'nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel yapmaya başlıyor. Doğaya düşman, sermayeye aşık iktidar, beşli çeteye hizmete devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

Yargının üç kere iptal ettiği imar projesini Meclis gündemine taşıdığı için Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz tarafından tazminat davası açılan Başarır, açılan davaya ve imara sert tepki gösterdi.

'İÇİM ACIYOR, EDEPSİZ ADAM'

Cumhuriyet TV'ye konuşan Başarır, 84 milyonun arazilerinin Cengiz İnşaat ve türevlerine verildiğini ve sadece Cengiz İnşaat'ın Türkiye'de 200'e yakın arazi aldığını belirtti.

Saray'ın görevinin bu kişilere arazi bulmak olduğunu söyleyen Başarır, "Saray'ın silueti dediğimizde bize kızdılar. Cengiz İnşaat bana 1 milyonluk tazminat davaı açtı, bu iddialarımla ilgili. 'Mülkiyet hakkım' dediler buralara. Ben senin bir yazlığını konuşmuyorum beyefendi, ben Cennet Koyu'nu konuşuyorum. Doğal alanı koruma kanununa tabi olan bu yeri otel yapamazsın diyorum" ifadelerini kullandı.

Çivi bile çakılmaması gerektiğini ve eğer çakılırsa Mehmet Cengiz'in yakasına yapışacağını anlatan Başarır, sözlerine şu şekilde devam etti:

Babandan mı kaldı sana? Tayyip Erdoğan'dan aldın. Üç mahkeme kararına rağmen, kamunun ve doğal güzeliklerimizin en önemli örneklerinden birini gündeme getirdiğim için, Cengiz İnşaat'ın sahibi bana utanmadan dava açıyor.

İçim acıyor. Edepsiz adam. Yüzün kızaracağına bana tazminat davası açıyorsun, yargı sana 3 kez 'dur' dedi ama saray, müteahhitlerin aracı haline geldi.

Bugün orada güneşleniyor, midemizi bulandırıyor. Bunu sakın yapmasınlar. Sakın. Yerle bir ederim. Hesabı ağır olur, pişman ederiz. Her gün araştırma yapıyoruz, enselerindeyiz.