

CHP 99 yaşında | Karaca'dan 100. yıl çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın CHP 'nin kuruluş yıldönüm dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla yürürken Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle buluşturacağımız günlerin heyecanını 85 milyon yurttaşımızla paylaşıyoruz" dedi.

“BİZE KATILIN” ÇAĞRIMIZA KULAK VEREN YENİ ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ

Emperyalist güçlere karşı verilen dünyaya örnek bir Kurtuluş Mücadelesinin onurlu mirasçıları olarak bizler; kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nın “Bize Katılın” çağrısına cevap veren ve CHP ailemize katılan yeni üyelerimizle birlikte her geçen gün büyüyerek, güçlenerek aydınlık geleceğe yürüyoruz.

AĞIR TANIKLIK DÖNEMİ: PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI

100. yılında Cumhuriyetimiz demokrasiden uzaklaştırılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki siyasi iktidar; toplumsal kutuplaşmayı derinleştiriyor, ikilikler üzerinden herkesi birbirine düşman etmekten besleniyor. Hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı tek kişilik hükümet sisteminin demokratik yollardan sona ereceği günler yakındır. Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla yürürken Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle buluşturacağımız günlerin heyecanını 85 milyon yurttaşımızla paylaşıyoruz.

TOPLUMSAL BARIŞ MÜMKÜN Günübirlik politikalara teslim olmayacağımızı, farklılıklarımızla birarada yaşadığımız, toplumsal barışı mümkün kıldığımız günleri var edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi olarak; adalete susamış milyonlara, baskı ve sansürle susturulmaya çalışılan toplumun farklı kesimlerine haklarının teslim edilmesi için, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için çalışıyoruz.

BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ: CHP

Tarihi sorumluluklarımızı yerine getirirken yılmayacağız, yorulmayacağız, durmayacağız. Geçmişinden aldığı güçle geleceğe umudu örgütleyerek yürüyen bizler, tüm saldırılara, karalamalara, algı oyunlarına ve anti kampanyalara sığınan zavallı bir zihniyete bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz.

Türkiye, kutuplaştıran değil kucaklayan bir anlayışa ve birleştirici güce ihtiyaç duyuyor.

Bu güç; Cumhuriyetin yılmaz savunuculuğundan asla vazgeçemeyecek olan CHP’dir.

Bu güç; köklü tarihinde olduğu gibi bugün de gelecekte de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunmaya devam edecek olan CHP’dir.

Bu güç; devrimlerin, ilklerin, aydınlanma ve mücadelenin sembolü olan CHP’dir.

Bu güç; yargı bağımsızlığını savunan, hukukun üstünlüğünü hakim kılacak olan, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıracak olan CHP’dir.

99. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN

“Benim iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” diyen Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kuruluşun ve kurtuluşun tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partimizin 99. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.