CHP adaylarını açıkladı | İmamoğlu ve Mansur yavaş yeniden aday

CHP belediye başkan adaylarını açıkladı | İmamoğlu ve Mansur yavaş yeniden aday



Yerel Seçimler öncesi Türkiye'nin en büyük yerel yönetimlerinde adaylarını ilk açıklayan CHP oldu. İstanbul, Ankara ve Bolu mevcut başkanlarla seçime giriyor.



Yerel seçimler öncesi muhalefet partileri adaylarını açıklarken, AKP'de sessizlik sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefete 'Hani aday çıkaramadınız' diyerek köşeye sıkıştırmaya kalkan AKP'nin Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana gibi illerde isim sıkıntısı devam ederken CHP'ye aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı açıklandı. Bu arada CHP'de adaylarını akşam saatlerinde kamuoyuna duyurdu. Buna göre İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlar yeniden aday gösterilirken Ahmet Akın ve Mustafa Bozbey'in adaylıkları da ilan edildi. CHP, İzmir'de ise henüz aday belirlemedi.

Önümüzdeki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP ilk belediye başkan adayları belli oldu. CHP MYK'sinin aldığı kararın PM'de oylanmasının ardından 227 seçim bölgesinin adayları açıklandı.

PM toplantısı sonrası CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 4'ü büyükşehir olmak üzere 227 seçim çevresinde adayların belirlendiğini açıkladı.

MEVCUT BAŞKANLARLA DEVAM

PM, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimde yeniden aday gösterilmesine karar verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı ise Ahmet Akın oldu.

İZMİR, ADANA, ESKİŞEHİR ADAYILARI AÇIKLANMADI

PM, 23 seçim bölgesinde önseçim yapılmasının, 57 seçim bölgesinde de önseçim yapılma yetkisi verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. PM'den İzmir adayı için karar çıkmadı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

İstanbul: Ekrem İmamoğlu

Ankara: Mansur Yavaş

Bursa: Mustafa Bozbey

Bolu: Tanju Özcan

Balıkesir: Ahmet Akın

Elazığ: Av. Coşkun Çağlar Duran

CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Toplantıdan sonra 227 seçim bölgesine ilişkin yayınlanan listede Nevşehir, Karaman, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane illerinin adaylarının da belirlendiği görüldü.

227 seçim bölgesindeki adayların tam listesi şöyle:



Yücel adaylık açıklamasını şöyle yaptı:

“Parti Meclisimizde bazı belediye başkan adaylarımız belirlendi. Bugün 4’ü Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisimizde aldığımız kararla Belediye Başkan Adaylarımızı belirledik. Açıklayacağımız 4 Büyükşehirden 2’si zaten önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel tarafından ilan edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız; İstanbul’u AKP’nin talancı belediyecilik anlayışından kurtaran ve halkçı belediyecilik anlayışıyla tanıştıran, Sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ise, Ankara’yı parsel parsel satanlardan kurtaran, Ankara’yı sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıran Sn. Mansur Yavaş.

Bursa ve Balıkesir İllerimizde de daha önce partimizin ve örgütümüzün, üzerinde mutabakata vardığı, ayrıca anketlerde de kazandığını gördüğümüz isimler parti meclisimizin kararıyla adaylardı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Mustafa Bozbey. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ise Sn. Ahmet Akın.”

ADAY AÇIKLAMALARI SONRASI İLK PAYLAŞIMLAR

Adayların belirlenmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "16 Milyon İstanbullunun Başkanı Ekrem İmamoğlu, Parti Meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararla 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenmiştir. Adil, yeşil, yaratıcı İstanbul vizyonumuzu, meclis çoğunluğunu da sağlayarak pekiştireceğiz. Mutlaka Kazanacağız!" notuyla paylaşım yaptı.

