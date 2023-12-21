CHP belediye başkan adaylarını açıkladı | Tam liste

CHP belediye başkan adaylarını açıklıyor

31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylarını sahaya sürmeye hazırlayan CHP aday listesinin ikinci bölümünü açıkladı. Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de, 150'nin üzerinde seçim bölgesindeki belediye başkan adayı daha açıklandı. Buna göre Çanakkale'de Muharrem Erkek, Konya'da İsmail Sonkaya ve Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylıkları da ilan edildi. CHP, merak edilen İzmir ve Adana'da ise henüz aday belirlemedi.



Önümüzdeki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 150'nin üzerinde belediye başkan adayı daha belli oldu.

CHP MYK'sinin aldığı kararın PM'de oylanmasının ardından bazı seçim bölgesinin adayları açıklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği Parti Meclisi (PM) Toplantısı'nın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirterek "MYK toplantımızı gerçekleştirdikten sonra PM'de 160 seçim çevresi görüşüldü. Adaylar belirlendi" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

Konya: İsmail Sonkaya

Samsun: Cevat Öncü

Çanakkale: Muharrem Erkek

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Bartın: M. Rıza Yalçınkaya

Amasya: Turgay Sevindir

Ardahan: Faruk Demir

Kütahya: Eyüp Kahveci

DAHA ÖNCE 226 SEÇİM BÖLGESİNDE BELİRLENMİŞTİ



CHP, 4'ü büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlenmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday olmuştu.