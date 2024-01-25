CHP Beşiktaş aday adayı Fidan Aslan Eroğlu'dan yönetim eleştirisi
CHP Beşiktaş Aday Adayı Fidan Aslan Eroğlu, Medyascope'a açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "kadınların sürekli sahada partisinin oyunu artırmaya çalıştığını, iş yönetim kademelerine gelince geri planda kaldıklarını" söyledi.
CHP Beşiktaş Belediye Başkan aday adayı Fidan Aslan Eroğlu:— Medyascope (@medyascope) January 23, 2024
"Kadınlar daima sahada çalışan, sosyal etkinliklerle partisinin oyunu artırmaya çalışan, sürekli çalışan bir kesim. Ancak iş ne zaman yönetim kademelerine, karar vermeye geliyor, kadınlar o zaman hep geri planda kalıyor… pic.twitter.com/zMVqlHQoQ6
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul'un Beşiktaş Belediyesi'ne aday adayı olan Fidan Aslan Eroğlu, Medyascope'a yaptığı açıklamalarda, kadınlara yönelik tutum konusunda sitem etti.
Eroğlu şöyle konuştu:
Kadınlar daima sahada çalışan, sosyal etkinliklerle partisinin oyunu artırmaya çalışan, sürekli çalışan bir kesim. Ancak iş ne zaman yönetim kademelerine, karar vermeye geliyor, kadınlar o zaman hep geri planda kalıyor maalesef.