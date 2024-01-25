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CHP Beşiktaş aday adayı Fidan Aslan Eroğlu'dan yönetim eleştirisi

Sahada belediye başkan adayları ve aday adayları seçim çalışmalarına yoğunlaşırken, CHP'nin Beşiktaş Aday Adayı Fidan Aslan Eroğlu 'Kadınlar sahada çalışırken; iş yönetim kademelerine gelince kadınlar geri planda kalıyor' dedi.

25 Ocak 2024 Perşembe 13:45
CHP Beşiktaş aday adayı Fidan Aslan Eroğlu'dan yönetim eleştirisi







CHP Beşiktaş aday adayı Fidan Aslan Eroğlu'dan yönetim eleştirisi

CHP Beşiktaş Aday Adayı Fidan Aslan Eroğlu, Medyascope'a açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "kadınların sürekli sahada partisinin oyunu artırmaya çalıştığını, iş yönetim kademelerine gelince geri planda kaldıklarını" söyledi.


Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul'un Beşiktaş Belediyesi'ne aday adayı olan Fidan Aslan Eroğlu, Medyascope'a yaptığı açıklamalarda, kadınlara yönelik tutum konusunda sitem etti.

"Kadınların sürekli sahada çalıştığını, partisinin oyunu artırmaya çalıştığını" belirten Eroğlu, yönetim kademelerine seçilmeye gelince emeklerinin karşılıklarını alamadıklarından yakındı.

Eroğlu şöyle konuştu:

Kadınlar daima sahada çalışan, sosyal etkinliklerle partisinin oyunu artırmaya çalışan, sürekli çalışan bir kesim. Ancak iş ne zaman yönetim kademelerine, karar vermeye geliyor, kadınlar o zaman hep geri planda kalıyor maalesef.

Son Güncelleme: 25.01.2024 15:31
Anahtar Kelimeler:
ChpCHP BeşiktaşBaşkan Adayı
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