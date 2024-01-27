CHP'de 209 belediye başkan adayı daha belirlendi



Yerel seçimlere sayılı günler kala, CHP'de 209 Belediye Başkan Adayı daha belirlendi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterildi.

İSTANBUL'DA AÇIKLANAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından İstanbul ilçe adaylarını duyurdu.

Buna göre Arnavutköy'de Tekin Aras, Ataşehir'de Onursal Adıgüzel, Bağcılar'da Cem Kılıç, Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecan, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Esenler'de Hasan Dalkıran, Kartal'da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Esin Köymen, Sultanbeyli'de Ferhat Epözdemir, Şişli'de Resul Emrah Şahan aday gösterildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atlıhan Atila oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Süha Saral oldu. Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Şahar oldu.