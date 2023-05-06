Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

CHP'den Deep Fake uyarısı | Planlarını biliyoruz

Türkiye seçime gitmeye hazırlanırken, bazı yasa dışı kaynakların süreci sabote etmeye yönelik videolar hazırladığı ortaya çıktı. CHP bu hazırlığı yapanları uyardı.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:46
CHP'den Deep Fake uyarısı | Planlarını biliyoruz

CHP'den Deep Fake uyarısı | Planlarını biliyoruz


Seçimlere bir hafta kala, sahadaki coşku ve heyecanı kirletmeyi hedefleyen sahte videolarla karışıklık çıkarmayı hedefleyenlere CHP'den sert uyarı geldi. CHP’li Engin Özkoç katıldığı bir televizyon programında seçim için hazırlanan sahte videolar hakkında bilgi verdi. Özkoç “Dünyanın en güçlü işlemci sistemine sahip Anti Spoofing ile anlaştık. Deep fake ile yaratılan her video için raporu 30 dakika içerisinde ortaya çıkaracağız” dedi.


CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dikkat çektiği deep fake teknolojisi ile hazırlanabilecek ses kayıtlarına yönelik açıklamalarda bulundu. 


Konuya ilişkin KRT TV'ye konuşan Özkoç “Bu işin içerisinde beşli çetenin, AKP'nin ve İletişim Başkanlığı'nın olduğunu ifade edeyim. İletişim Başkanlığı'ndan 3 kişi dark web üzerinden hackerlarla anlaştı. Bitcoin ödemesi yapıp başka bir ülkenin ajanlık sistemine takıldılar. Bu kişiler genel başkanımıza gelen istihbarat üzerine genel başkanımız bu oyunu tüm yönleriyle kamuoyuyla paylaştı” dedi. 

“KESİNLİKLE TEDİRGİNLİK İÇERİSİNDE DEĞİLİZ”

“Dünyanın en güçlü işlemci sistemine sahip Anti Spoofing ile anlaştık” ifadelerini kullanan Özkoç “Deep fake ile yaratılan her video için raporu 30 dakika içerisinde ortaya çıkaracağız. Bunları destekleyen AKP'nin içerisindeki ve beşli çetenin bu işle ilgili satın alma planlarını biliyoruz. Kesinlikle bir tedirginlik içerisinde değiliz” diye konuştu.  

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

Kılıçdaroğlu daha önce sosyal medya hesabından "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" paylaşımında bulunmuştu. 

CHP, Konya'da Barış Bektaş ile sürpriz yapacak
CHP, Konya'da Barış Bektaş ile sürpriz yapacak
Kılıçdaroğlu | Kimsenin gücü Diyanet'i kapatmaya yetmez
Kılıçdaroğlu | Kimsenin gücü Diyanet'i kapatmaya yetmez
Karaca | Oy vermeye giderken çocuklarınızın gözünün içine bakın
Karaca | Oy vermeye giderken çocuklarınızın gözünün içine bakın
2020 depreminde yıkılan konutların anahtarı yeni teslim edildi
2020 depreminde yıkılan konutların anahtarı yeni teslim edildi
Sema Silkin Ün Denizli'den CHP listesinden aday oldu
Sema Silkin Ün Denizli'den CHP listesinden aday oldu
CHP Milletvekili adayları tam liste
CHP Milletvekili adayları tam liste
Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu izlenme rekoru kırdı
Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu izlenme rekoru kırdı
CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı | 4 kişi yakalandı
CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı | 4 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
ChpVideoDeep Fake
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan uluslararası projeye Doğu Türkistan vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan uluslararası projeye Doğu Türkistan vurgusu
Kılıçdaroğlu sığınmacılar konusunda net konuştu
Kılıçdaroğlu sığınmacılar konusunda net konuştu
Cambridge Analytica nedir? | Kılıçdaroğlu uyarmıştı
Cambridge Analytica nedir? | Kılıçdaroğlu uyarmıştı
Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye 'Sağ duyu' çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye 'Sağ duyu' çağrısı
Süleyman Soylu kimlere darbeci demek istedi?
Süleyman Soylu kimlere darbeci demek istedi?
Bekir Bozdağ'ın akıllara zarar sorusuna tepkiler çığ gibi 
Bekir Bozdağ'ın akıllara zarar sorusuna tepkiler çığ gibi 
Gurbetçi seçmen şımarıklığı | Patates soğan ve salatalıklı mesaj
Gurbetçi seçmen şımarıklığı | Patates soğan ve salatalıklı mesaj
Davutoğlu'ndan 15 Mayıs sabahı Bahçeli, Erdoğan'ı bırakacak
Davutoğlu'ndan 15 Mayıs sabahı Bahçeli, Erdoğan'ı bırakacak
CHP, Konya'da Barış Bektaş ile sürpriz yapacak
CHP, Konya'da Barış Bektaş ile sürpriz yapacak
Akşener | Savaşa değil, seçime gidiyoruz
Akşener | Savaşa değil, seçime gidiyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim