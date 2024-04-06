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CHP'den Hatay için YSK çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yurttaşlara YSK çağrısı geldi. Özel 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'

06 Nisan 2024 Cumartesi 23:23
CHP'den Hatay için YSK çağrısı







CHP'den Hatay için YSK çağrısı

Hatay'da 30 binden fazla geçersiz oy kullanıldığı iddiaları üzerine yapılan itirazlara YSK ret cevabı verince CHP'nin tepkisi sert oldu.

CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da YSK kararı belli olmadan AKP'li adaya mazbata verilmesinin eleştirerek, "Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız" dedi.

CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı. 

CHP'den Hatay'da alınan söz konusu karara ilişkin önemli bir adım geldi. Özgür Özel, bu karara karşı yarın YSK önüdne olacaklarını açıkladı. 

"15.00'TE YSK ÖNÜNDE OLACAĞIZ...HERKESİ YSK ÖNÜNE ÇAĞRIYORUM"

Özel, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı: 

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."
 

Anahtar Kelimeler:
YSKChpHatay
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