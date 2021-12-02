CHP'den, marketlere 10 ürün için indirim çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zincir marketlere bir mektup göndererek, halkın en çok tükettiği 10 temel gıda maddesine kış ayı boyunca zam yapılmaması çağrısın bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, marketlere bir mektup yazarak kış mevsimi boyunca temel gıda maddelerinde indirim yapılmasını ve fiyat artışına gidilmemesini istedi. Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunda yapılacak olan seçimden sonra tüm marketlerin zararırın karşılanacağı sözünü verdi. Kılıçdaoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda hem mekbu hem de çağrısın tekrarladı:

Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/91QnJTPmVt — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 2, 2021

"Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum.