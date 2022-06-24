Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

CHP'den Prof. Dr. Mazhar Bağlı hakkında suç duyurusu

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve beraberindeki partililer, “CHP, PKK ve FETÖ’ye lojistik destek veriyor” diyen Prof. Dr. Mazhar Bağlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

24 Haziran 2022 Cuma 12:17
CHP'den Prof. Dr. Mazhar Bağlı hakkında suç duyurusu

CHP'den Prof. Dr. Mazhar Bağlı hakkında suç duyurusu

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer, "CHP, PKK ve FETÖ’ye lojistik destek veriyor” diyerek CHP'yi hedef alan Prof. Dr. Mazhar Bağlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Şüphelinin boş bulunduğu ya da dil sürçmesi ile bu ifadede bulunduğunu söylemek imkansızdır" denildi.

Onur Yüksel Bozdağ ve beraberindeki partililer, bir televizyon kanalında yayınlanan programda “CHP, PKK ve FETÖ’ye lojistik destek veriyor” diyen Prof. Dr. Mazhar Bağlı hakkındaki suç duyuru dilekçesini bugün Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Onur Yüksel Bozdağ, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunlar kaydetti:

“Şüpheli, profesör unvanına sahip bir akademisyendir. Eski bir siyasetçi olan şüpheli, sosyoloji alanında çalışmaktadır. Şüpheli, suç tarihinde Habertürk televizyonunda yayınlanan Enine Boyuna adlı programa katılmış ve şu ifadeyi kullanmıştır:

‘Bakın, Türkiye’nin bu meşruiyet gücünü sabote eden en büyük kara propagandalardan birisi de Türkiye’nin IŞİD’e desteklediği yönündeki alçakça saldırılardır, bunu kim dile getiriyor? İki örgüt dile getiriyor. Birincisi FETÖ, ikincisi PKK terör örgütü. Ama buna kim lojistik sağlıyor içerden? Cumhuriyet Halk Partisi sağlıyor.’

“ŞÜPHELİNİN BU ÇİRKİN İFTİRA VE HAKARETİ CHP’YE YAPIŞMAZ”

Şüpheli, bu ifadesiyle doğrudan CHP’ye ve partinin ilimizdeki temsilcisi olup il başkanı sıfatını haiz bana hakaret ve iftirada bulunmuştur. Şüphelinin bu çirkin iftira ve hakareti CHP’ye yapışmaz. CHP, Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiş, ülkemizi kurmuş kadroların mirasıdır. Kurulduğu günden bugüne de her türlü terör faaliyetine karşı tüm gücüyle durmuştur. Kamuoyu nezdinde bu ithamlar büyük tepkiyle karşılanmıştır. Ancak bu durum, şüphelinin ifadelerinin suç olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Şüpheli, FETÖ’yü büyüten ve PKK elebaşlarıyla görüşmeler yürütenlerin kim olduğunun konuşulmaması için kasten ve büyük bir gaflet içinde partimize iftirada bulunmuştur. Şüphelinin bu ifadeleri, toplumda, CHP içerisinde siyaset yapanları terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermekte ve hedef haline getirmektedir.

Şüpheli, suç teşkil eden beyanlarını bir anlık gafletle yapmamıştır. Kendisi eski bir milletvekili ve sosyoloji alanında çalıştığını iddia eden bir akademisyendir. Bu durumda şüphelinin boş bulunduğu ya da dil sürçmesi ile bu ifadede bulunduğunu söylemek imkansızdır. Üstelik programdaki diğer katılımcılar ve moderatör, şüphelinin ifadelerini kendisine hatırlatmıştır. Bunun yanında program esnasında Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan tarafından da cevap verilmiş ve hukuki hakların kullanılacağı hatırlatılmıştır. Buna karşın şüpheli, özür dilemek bir yana dursun, söylediklerini dahi düzeltmemiş, hatta yalan içerikli argümanlarla desteklemeye çalışmıştır. Bu nedenle şüpheli hakkında şikayetçi olmak gerekmiştir.”

Anahtar Kelimeler:
AnkaraCnpChp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu | Utanç verici şeyler yapıyorlar
Ekrem İmamoğlu | Utanç verici şeyler yapıyorlar
Akşener Trakya'da Hayrabolu esnafını dinledi
Akşener Trakya'da Hayrabolu esnafını dinledi
Vatandaş Akşener'e böyle seslendi | Kurtar bizi Meral abla
Vatandaş Akşener'e böyle seslendi | Kurtar bizi Meral abla
CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ihraç etti
CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ihraç etti
Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Nevşehir'de neler oluyor | Yıldız'ı kahve içmeye kim götürecek?
Nevşehir'de neler oluyor | Yıldız'ı kahve içmeye kim götürecek?
Koncuk | Liyakatsızlık yuva yapmış
Koncuk | Liyakatsızlık yuva yapmış
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kaçış planını açıkladı
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kaçış planını açıkladı
Çiftçi buğday fiyatları altında ezilmesin
Çiftçi buğday fiyatları altında ezilmesin
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kafa karıştıran açıklama
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kafa karıştıran açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim