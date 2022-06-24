CHP'den Prof. Dr. Mazhar Bağlı hakkında suç duyurusu

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer, "CHP, PKK ve FETÖ’ye lojistik destek veriyor” diyerek CHP'yi hedef alan Prof. Dr. Mazhar Bağlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Şüphelinin boş bulunduğu ya da dil sürçmesi ile bu ifadede bulunduğunu söylemek imkansızdır" denildi.

Onur Yüksel Bozdağ ve beraberindeki partililer, bir televizyon kanalında yayınlanan programda “CHP, PKK ve FETÖ’ye lojistik destek veriyor” diyen Prof. Dr. Mazhar Bağlı hakkındaki suç duyuru dilekçesini bugün Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Onur Yüksel Bozdağ, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunlar kaydetti:

“Şüpheli, profesör unvanına sahip bir akademisyendir. Eski bir siyasetçi olan şüpheli, sosyoloji alanında çalışmaktadır. Şüpheli, suç tarihinde Habertürk televizyonunda yayınlanan Enine Boyuna adlı programa katılmış ve şu ifadeyi kullanmıştır:

‘Bakın, Türkiye’nin bu meşruiyet gücünü sabote eden en büyük kara propagandalardan birisi de Türkiye’nin IŞİD’e desteklediği yönündeki alçakça saldırılardır, bunu kim dile getiriyor? İki örgüt dile getiriyor. Birincisi FETÖ, ikincisi PKK terör örgütü. Ama buna kim lojistik sağlıyor içerden? Cumhuriyet Halk Partisi sağlıyor.’

“ŞÜPHELİNİN BU ÇİRKİN İFTİRA VE HAKARETİ CHP’YE YAPIŞMAZ”

Şüpheli, bu ifadesiyle doğrudan CHP’ye ve partinin ilimizdeki temsilcisi olup il başkanı sıfatını haiz bana hakaret ve iftirada bulunmuştur. Şüphelinin bu çirkin iftira ve hakareti CHP’ye yapışmaz. CHP, Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiş, ülkemizi kurmuş kadroların mirasıdır. Kurulduğu günden bugüne de her türlü terör faaliyetine karşı tüm gücüyle durmuştur. Kamuoyu nezdinde bu ithamlar büyük tepkiyle karşılanmıştır. Ancak bu durum, şüphelinin ifadelerinin suç olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Şüpheli, FETÖ’yü büyüten ve PKK elebaşlarıyla görüşmeler yürütenlerin kim olduğunun konuşulmaması için kasten ve büyük bir gaflet içinde partimize iftirada bulunmuştur. Şüphelinin bu ifadeleri, toplumda, CHP içerisinde siyaset yapanları terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermekte ve hedef haline getirmektedir.

Şüpheli, suç teşkil eden beyanlarını bir anlık gafletle yapmamıştır. Kendisi eski bir milletvekili ve sosyoloji alanında çalıştığını iddia eden bir akademisyendir. Bu durumda şüphelinin boş bulunduğu ya da dil sürçmesi ile bu ifadede bulunduğunu söylemek imkansızdır. Üstelik programdaki diğer katılımcılar ve moderatör, şüphelinin ifadelerini kendisine hatırlatmıştır. Bunun yanında program esnasında Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan tarafından da cevap verilmiş ve hukuki hakların kullanılacağı hatırlatılmıştır. Buna karşın şüpheli, özür dilemek bir yana dursun, söylediklerini dahi düzeltmemiş, hatta yalan içerikli argümanlarla desteklemeye çalışmıştır. Bu nedenle şüpheli hakkında şikayetçi olmak gerekmiştir.”