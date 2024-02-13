CHP İstanbul adayları toplantısında protesto



Yerel seçimlere 45 gün kala, CHP İstanbul'daki adaylarını bugün açıkladı. Kesinleşen adaylarla birlikte kamuoyu karşısına ilk kez çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması bazı ilçelerden gelen partililerin tepkisiyle karşılaştı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e destek veren partililer, alınan kararı protesto ederken İmamoğlu 'Arkadaşlar bu tepkiyle en büyük zararı Şükrü Başkan'a veriyorsunuz' uyarısında bulundu.



CHP'nin yerel seçimler için belirlenen İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları tanıtılıyor. Kürsüden konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil" diye konuştu. İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafına' da tepki gösterdi.

Toplantıda söz alan ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu oldu.

Kürsüden seslenen İmamoğlu, "İstanbul seçimi a kişisi b kişisi seçimi değil. Bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum sonsuz bir mücadele gücüyle sonsuz bir idealizm yolculuğunda gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil" diye konuştu.



"16 MİLYONUN İKTİDARINA YÜRÜYORUZ"

"Hedefimiz ve parolamız belli, tam yol ileri!" diyen İmamoğlu, "İstanbul'a hizmet için tam yol ileri. Yolumuz bahtımız açık olsun. Hep birlikte16 milyonun iktidarına yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A 'HATAY' YANITI: MİLLETLE ALAY ETMEK DEMEKTİR BU...

Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafına' da değinen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle açıklamalar görüyorum ki... 'Yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez, bak Hatay'a geldi mi?' diyor. Yahu deprem bölgesinde bunu söylüyor. Sonra "Biz CHP gibi oy verene hizmet götürenlerden değiliz" diyor. Çok ayıp, çok yazık. Milletle alay etmek demektir bu. Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Ama millet aldanmayacak. 5 yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş onlara konuya el attık. Birilerine rant üretmedik, halkın kaynağını israf etmedik."

ÖZGÜR ÇELİK'TEN 'SANDIK GÜVENLİĞİ' VURGUSU

Toplantıda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de adaylar ve sandık güvenliği hakkında konuştu.

“İstanbul’da ilk defa 31 Mart’ta İstanbul’un 4 kadın belediye başkanı olacak. İstanbul’da çok sayıda genç arkadaşımız 31 Mart’ın sonra CHP’yi belediye başkanı olarak temsil edecek” diyen Çelik, İstanbullulara “İstanbul’un 39 ilçesinde güçlü bir iddia ortaya koyacağız. İstanbul’da 31 bin sandığı 100 bin kişilik orduyla koruyacağız. Asil sandık görevlilerimiz tamamlandı. Bütün İstanbullular gönül rahatlığıyla sandıklara gidebilirler. İstanbul’un helal oyları bizlere emanet biz sandıkları koruyacağız” diye seslendi.

İSTANBUL İLÇE ADAYLARI

İstanbul'un belediye başkan adayları şöyle:

Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras

Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel

Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara

Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç

Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan

Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz

Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu

Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat

Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler

Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney

Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün

Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel

Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez

Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran

Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen

Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen

Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe

Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç

Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı

Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban

Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi

Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen

Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı

Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin

Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu

Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç

Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir

Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı

Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan

Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl

Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu

Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş

Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Kızanlar üzülenler olacak herkes bir şekilde bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı aday oldu kazandı kazanamadı her biri bir süreç. İçinde yüz tane hikâye çıkar, tartışmalar yapılabilir. sizi burada temin ediyorum ben hepinizin huzurunda il başkanımıza teşekkür ediyorum. il başkanı kurulan sistemle birlikte tek tek ilçe ilçe araştırarak ilçe başkanlarıyla konuşarak, bakın ben ilçe başkanlığı süreçlerini de bilirim, dolayısıyla aday adaylarına nasıl bir ilgi veya belediye başkanlarına nasıl bir ilgi süreci yaşanıştır bilirim, benim şahit olduğum 4 süreçle ilgili en araştırmacı en demokrat herkese gereken saygıyı gösteren süreç yönetilmiştir.

* Adaylarımız partimize hayırlı olsun. il başkanım sana teşekkür ediyorum, bu kadar net. İstanbul seçimi a kişisi b kişisi seçimi değil. Bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum sonsuz bir mücadele gücüyle sonsuz bir idealizm yolculuğunda gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil.

"BURASI CHP KÜRSÜSÜDÜR, HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKİR"

* Bugün ortaya konan siyaset manzarası gereği bütün oluşumlara rağmen halkın ittifakını, kentin uzlaşmasını, farklı siyaset görüşünde olan insanların bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk. O bakımdan duygusal tepkisini ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin saygıyla karşılıyorum ama burası CHP kürsüsüdür bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir.



* Beş yıldır hiçbir parti ayrımı yapmadan bütün ilçe belediyeleriyle çalışmak için her yolu denedik deniyoruz ama her seferinde bir takım dirençlerle karşılaşıyoruz. Bu direncin kaynağının neresi olduğunu kim olduğunu bütün ülke biliyor. Maalesef özellikle ak partili pek çok ilçe başkanı bizimle yan yana gelemediler bile. Görüşlerini almamıza rağmen ilçelerinde yaptığımız her işte onları açılışlara davet ettiğimiz halde onlar gelemediler. Bunu tercih edenler var gelenler de var. Onlara teşekkür ediyorum. Ben ilçe beldiye başkanı olarak bir kez bile davet edilmediğim bir kez bile ziyaret edilmediğim, ilçe belediye başkanlığı döneminde yirmi kere gelse onunla gezerdim. Çünkü bu makamlar millete ait makamlar işte bunu anlamıyorlar. Onlar kendilerini vatandaşa değil onlar kendilerini bir kişiye sorumlu hissediyorlar. Bunu yıkacağız, bunu yıkacağız! Talimatı halktan değil bir kişiden alıyorlar.

ERDOĞAN'IN HATAY'DAKİ SÖZLERİNE YANIT

* Milletle alay etmek demektir bu milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Ama millet aldanmayacak. Göreceksiniz milletimiz için çalışmaya devam edceğiz çünkü ne yaptıysak bu millet için yaptık hem de onlardan çok daha hızlı ve çok daha ucuza, daha kaliteli ve doğru bir biçimde yaptık. İlk dönemde yaptığımız 65 km yolu İstanbul'u beş dönem hem de hükümet 20 yılında kendilerine aitken yönettiler bu kadar çok metroyu yapamadılar. Bu hızla bu kadar düzgün bir finansman yöntemiyle yapabildikleri bir tek dönemeleri yok. İsteseler de yapamazlar. Onların israf düzenine hizmet eden yönetim anlayışıyla eşe dosta kamu kaynağı dağıtan iş ahlakıyla bu işler yapılamaz.

* Bakın beş yılda bizden öne akıllarına gelmemiş ihmal edilmiş onlarca konuya el attık. Ne yaptıysak birilerine rant üretmedik yeşil alanları meydanları talan etmedik. Tam tersine buraları ihya ettik, güzelleştirdik. Halktan kaçırılan ne varsa vatandaşın kullanımına açtık. Bazen ne yazık ki devletin gücünü bile çekinmeden karşımıza dikmeye çalıştılar. Polisimizi kendi emellerine alet ettiler. Ama biz yılmadık. Valla milletin malını işgal eden varsa orayı gittik yıktık, yıkmaya da deva edeceğiz. Bir kişinin kazandığı değil 16 milyon insanın kazandığı dönemi başlattık. İstanbul gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz.

"İSTANBULLULAR O ESKİ İSRAF DEVRİNE GERİ DÖNÜLSÜN İSTEMİYOR"

* Bu şehirde gücün ve özellikle bu akışın yönünü değişmesi hiç kolay omadı .soruşturmalar yaşadık engellemeler yaşadık her seferinde istanbullular yanımızda oldu. 16 milyon insanımızla bu oyunu bozduk. Ben veya biz değil İstanbul başardı diyoruz. İstanbullular gündelik siyasetin bütün küçük hesaplarını alt üst edecek, İstanbullular gözleriyle görüp, yaşadıkları hayatlarını güzelleştirecek büyük değişimin yanında yer almaya devam edecek. Bu durum bazı kişi ve partiler ikbal ve beka sorunu olarak görebilirler onlar istanbul seçimlerini başka mecralara çekmeye çalışabilirler fakat istanbulluların gündemi belli.

* İstanbullular daha fazla sosyal destek daha fazla yeşil alan, daha fazla kreş, daha fazla kent lokantası daha fazla spor tesisi istiyor. bütün bunları da ancak bizim başarabileceğimizi görüyor ve biliyor. İstanbullular depreme hazırlıkta sergilediğimiz ciddi politikalar artsın istiyorlar. İstanbullular o eski israf ve ihanet devrine asla geri dönülsün istemiyorlar.

* Bu kardeşiniz size söz veriyor bu şehirde kimsenin inancına kimsenin siyasi düşüncesine kimsenin yaşam tarzına bakmadan ayrımcılık yapamdan adil ve özgür bir kent, bu şehir herkesin şehri. Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri. Bu şehirde 16 milyon özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu şehirde vatan sever, bayrağını seven Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde cumhuriyetin izinde yürüyecek 16 milyon insan var. İstanbulluların istediği olacak. onun için buradayız.



İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK: İSTANBUL’UN 4 KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

İmamoğlu’nun ardından adayları tanıtmak için kürsüye CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çıktı.

Çelik, “İstanbul’da ilk defa 31 Mart’ta İstanbul’un 4 kadın belediye başkanı olacak. İstanbul’da çok sayıda genç arkadaşımız 31 Mart’ın sonra CHP’yi belediye başkanı olarak temsil edecek” diye konuştu.

Çelik, “Meclis üyesi belirleme süreçlerinde bazı ilçelerimizde taleple eğilim yoklamamızı gerçekleştirdik. Bazı ilçelerimizde atama yöntemleriyle meclis üyelikleri devam edecek. Buradan bütün üyelere şunun sözünü veriyorum kadınlar ve gençler 2019’a göre meclis üyesi listelerinde daha çok temsil edilecekler” diye konuştu.

"İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDE GÜÇLÜ BİR İDDİA ORTAYA KOYACAĞIZ"

Çelik, "Biliyoruz ki rakiplerimiz yerel siyaset konuşmak yerine yine toplumu kutuplaştırarak sonuç alma yoluna gitmek isteyecekler Montaj videolarla sahte broşürlerle toplumu yine kutuplaştırmaya çalışacaklar. Ama biz nezaketten asla taviz vermeyeceğiz. İstanbul’un 39 ilçesinde güçlü bir iddia ortaya koyacağız. İstanbul’da 31 bin sandığı 100 bin kişilik orduyla koruyacağız. Asil sandık görevlilerimiz tamamlandı. Bütün İstanbullulara buradan seslenmek istiyorum bütün İstanbullular gönül rahatlığıyla sandıklara gidebilirler. İstanbul’un helal oyları bizlere emanet biz sandıkları koruyacağız" ifadelerini kullandı.



