CHP, Konya'da Barış Bektaş ile sürpriz yapacak



Baki Karataş



Cumhuriyet Halk Partisi, Konya şehir merkezinde yakaladığı coşkuyu, heyecanı, adım adım kırsal kesime taşıyor. Konya genelinde başta üretici ve çalışanlarla yıllardır yakın temas kurmayı başaran eski Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş, köy gezilerine büyük önem veriyor.

Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Konya ziyaretleri sırasında oldukça etkili meydan mitingleri ile halk buluşmalarına imza atan Barış Bektaş ve ekibi şimdilerde köy köy, mahalle mahalle dolaşarak üreticiye partinin ekonomi politikalarını anlatıyor.

CHP'nin, ziraat ve hayvancılıkla geçinen küçük ve orta ölçekli üreticiye adeta moral veren, gelecek vaad eden politikalarıyla gittiği her yerde büyük ilgi Barış Bektaş önceki gün doğup büyüdüğü Seydişehir Ortakarören Kasabası'nı (mahalle) ziyaret etti.

12 Eylül öncesi aynı dönem içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 3 parlamenter göndermeyi başaran, İç Anadolu'nun en Akdeniz'e açılan kuşağında yer alan, bereketli Suğla Ovası'nın kıyısında çocukluk arkadaşları ve kasaba halkı ile Buluşan Barış Bektaş, partisinin eski gücüne kavuşmasından oldukça memnun. Kasaba halkının yoğun ilgisiyle karşılanan Bektaş, seçim sürecinde kendisine verilen desteğe teşekkür ederken "Bereketli güzel günlere kavuşma" sözü verdi. Köy gezilerinde Konyalı kadın milletvekili adaylarına üretici kadınların ilgisi daha büyük oldu.



Bir zamanlar sokaklarında güler yüzlü neşeli çocukların top koşturduğu Ortakarören'in ıssızlığından yakınan üreticiler, Bektaş'ın konuşmasını ilgiyle dinlerken sorunlarını dile getirme fırsatı buldular. Beraberinde CHP il ve ilçe yöneticileri, milletvekeli adayları ve çok sayıda belediye bürokratı (İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel) ile birlikte kasaba meydanında halkla dertleşen Barış Bektaş, daha sonra Seydişehir'e hareket ederek burada seçim bürosunun açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan CHP Seydişehir ilçe Başkanı Orhan Özel ilçenin politik gücünü yeniden kazanması için büyük çaba harcadıklarını belirterek "Bir dönemde bölgemizden 3 milletvekilimiz vardı. Bunlar Seydişehir ve ülkemiz için çok önemli çalışmalara imza attılar. Aradan geçen 43 yılın ardından tekrar milletvekili çıkaracağız, buna teşkilat olarak kararlıyız. Halkımızın gösterdiği ilgi bunun en önemli göstergesi" dedi.

CHP Konya Milletvekili Adayı Şerife Tunç gittiği her yerde partisinin kadın politikalarını anlatırken tarihten anlamlı örnekler vermeyi ihmal etmedi.



CHP Konya Milletvekili ikinci sıra adayı Hasan Ekici ise Türkiye'nin krizden çıkış sözü verirken siyasi ayrılıkları bir kenara bırakarak herkesle kucaklaştıklarını söyledi.



İTTİFAK ADAYLARIMIZLA BİRLİKTE MECLİS'TE OLACAĞIZ

Barış Bektaş, "Bugün seçim bürosunu açtık hepimize hayırlı olsun. Geçmiş dönemde 3 milletvekili çıkmış hemşerilerimizin topraklarındayız. Huzur içerisinde yatsınlar. 14 Mayıs’ta da inşallah o eski günler anısına yeniden milletvekili çıkarmak için ittifak adaylarımızla birlikte Milletvekili çıkaracağız. Konya araştırmasında 5 Milletvekili çıkaracağımızı yazıyorlar buda yetme. 7-8 vekil çıkarmak için çalışacağız. Bu hayali gerçekleştirmek için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Arkadaşlar ilk iki sıradaki Milletvekili adayları olarak bu topraklarda doğduk burasını çok seviyoruz. Sorunlarını, neler kaybettiklerini çok iyi biliyoruz. Onun için sizden ricam bugün ayrışma günü değil, birleşme günü. Hep birlikte başarmak için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Çok Milletvekili çıkararak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini de güçlendireceğiz. Bu seçimleri alacağız. 15 Mayıs bizim için bir şölen olacak. O gün gökyüzüne daha aydınlık ve berrak bakacağımız bir ülkeyi yeniden yaratacağız.’’ dedi.

SEYDİŞEHİR BAŞBAKAN ÇIKARMIŞ BİR İLÇE

Barış Bektaş, Seydişehir halkının sağduyulu seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekterek "12 Eylül öncesi ilçemiz Başbakan çıkarmış, milletvekili çıkarmış, bilinçli sağduyulu insanlarla dolu ilçe olduğunu söyledi. Bektaş konuşmasında şunları belirtti; "Millet İttifakına zillet illet dediklerine bakmayın. Bu iktidar son derece meşrudur. Hep birlikte Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyeti yeniden inşa edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesizi Cumhuriyeti tekrar geri getireceğiz. Ayrıca Cumhuriyetimizi demokrasi ve sosyal adaletle taçlandıracağız. Adalet duygusu içerisinde son derece yüksek bir Cumhurbaşkanı adayımız var. İmtiyazlı da değil. Bu ülkeye bozulan adaleti yeniden tesis etmek için geliyor. Hepinizin burada olması çok kıymetli. Aynı zamanda biz sizlerin oylarınıza da talibiz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olalım"

