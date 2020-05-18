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CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir. Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir belediye başkanları ortak bildiri yayınladı

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:22
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, yine bir araya geldi.On bir belediye başkanı, buluşmanın ardından şu açıklamayı yaptı:

Kentlerimizle ilgili her konuda, belli zaman aralıkları ile bir araya gelen 11 büyükşehrin belediye başkanları olarak, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un koordinasyonu ve katılımıyla yeniden buluştuk.

Bir ulusun, ülkesini işgalden kurtarmak, bağımsız bir devlet kurmak için ayağa kalktığı günün müjdecisi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı, bütün yüreğimizle kutluyoruz. Pandemi salgını ile mücadele şartlarında geçen bu büyük günümüzü, yine uygun mecralarda en anlamlı etkinliklerle yaşıyor, yaşatıyoruz.

Evet, meydanlarda değiliz; ama bu durum, Büyük Atatürk’ün başlattığı bu anlamlı yürüyüşün, ne ülkemiz için yaşamsal önemini ne de içimizdeki heyecanı azaltmıştır. Önümüzdeki yıl, çok çoşkulu kutlamalarla bir arada olacağımızı şimdiden ilan ediyoruz.

11 başkan olarak, yine 19 Mayıs’a denk gelen mübarek Kadir Gecemizi tebrik ediyoruz. Mütevazılık, dayanışma, barış, erdem gibi temel değerlerin insanlığa ulaşmaya başladığı Kadir Gecemizin tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.

Mübarek Ramazan Ayı`nı da pandemi koşullarında, zorluklarla yaşadık. Ama bu durum, inancımızın gereğini en hassas şekilde yerine getirmekten bizi alıkoymadı. Pazar günü de mübarek Ramazan Bayramı`mızı idrak edeceğiz. Darda kalanların, mahrumların esenliğe ulaşmasına vesile olması arzusuyla bütün yurttaşlarımızın bayramını şimdiden en içten duygularımızla kutluyoruz.

Bu vesileyle belirtmiş olalım ki; Ramazan Bayramı süresince, sokağa çıkma yasağı olsun veya olmasın, bütün birimlerimizle kentlerimize eksiksiz hizmeti sürdüreceğiz; yaşamın en iyi şekilde akması için gereken tüm tedbirleri şimdiden alıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

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