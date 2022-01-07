CHP'li belediye cami ve karakol yaptırdı, devletten açılışa gelen olmadı

CHP'li belediye karakol ve cami yaptırdı, devletten açılışa gelen olmadı





CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından Gürpınar'da yıllardır büyük ihtiyaç duyulan Polis Karakolu binası inşaatı tamamlanarak İçişleri Bakanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Karakol binasının açılışına ise tek bir devlet yetkilisi, temsilen bile katılmaması dikkat çekti. AKP'nin hışmına uğramaktan çekinen İl ve İlçe Emniyet Müdürleri yapılan davete katılmazken, aynı bölgede yapılan Mevlana Camii ile Kuran Kursu ile ile Taziye Evi'nin açılışına İstanbul Müftülüğü'nden de katılan olmadı. CHP ve İYİ Parti Liderleri bu durumu konuşmalarında yadırgadıklarını ifade etti.

MURAT ÇALIK: HÜKÜMET EDENLER DEVLETİN SAHİBİ DEĞİL

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Beylikdüzü Müftülüğü, Kuran Kursu ve taziye evinin açılışında; “Sadece 2021 yılında 16 polis memurumuz şehit oldu. Sözümüzü tuttuk. Bu tam donanımlı yeni karakol binamızı tam 11 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladık. Biz bu binaları, devletin saygın kurumlarına yaptığımızın farkındayız. Devletin sahibi millettir. Hükümet edenler kendilerini devletin sahibi olarak görmesinler. Ben dahil hiç kimse bu hizmetleri yaparken babasının parasını kullanarak yapmıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenlerle Beylikdüzü Belediyesi tarafından tamamlanan yeni tesisler, merkezler, parklar ve kreşler başta olmak üzere 28 projenin açılışı yapıldı, 6 projenin de temeli atıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, törende yaptığı konuşmada, satır başlarıyla şunları söyledi:

TÜRK POLİS TEŞKİLATIMIZA HALKIMIZ ADINA ARMAĞAN EDİYORUZ

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' demiştir. İnsanlar arasında hoşgörünün giderek azaldığı, Ev içi şiddetin, kadınlara karşı işlenen suçların giderek tırmandığı, depresyonun toplumsal bir hal aldığı bu kara kış koşullarında, Beylikdüzü Belediyesi olarak inşa ettiğimiz bu binayı, bizim için canlarını feda etmekten çekinmeyen, kentimizin huzuru ve güvenliği adına çalışan Türk Polis Teşkilatımıza halkımız adına armağan ediyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

2021 YILINDA 16 POLİS MEMURUMUZ ŞEHİT OLDU



DİN GİBİ TEMİZ BİR DUYGU, POLİTİKA GİBİ KİRLİ OYUNLARA ALET EDİLEMEZ

Sadece 2021 yılında 16 polis memurumuz şehit oldu. Burada bu vesile ile tüm şehit polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mevcut Gürpınar Karakolumuz küçük, eskimiş ve Emniyet Teşkilatımıza yakışmayan bir binada hizmet vermeye çalışıyordu. Bu yapı aynı zamanda meydan kullanımını da engelliyordu. Ekrem Başkanımızın döneminde; Yakuplu, Kavaklı ve Gürpınar için 3 köy 3 meydan projemizi çalışmıştık. Gürpınar’da Karakol binasından dolayı Köy Meydanı’nı yapamıyorduk. Dolayısıyla Ekrem Başkanımızın döneminde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile bir protokol yaptık.

Emniyet Teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. Başta bu binayı vaktinde tamamlayan müteahhit firma yetkililerine ve çalışanlarına, binayı tasarlayan kıymetli mimarlarımıza, kontrol teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün açacağımız diğer kamu binamız, Müftülük Kuran Kursu ve taziye binası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünden ilhamla; 'Din gibi temiz bir duygu, politika gibi kirli oyunlara alet edilemez. Din, ait olduğu yerde, temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır.' Bizler; inançların, kültürlerin ve fikirlerin özgürce yaşandığı bir kentin hayaliyle yola çıktık. İlçede ciddi bir taziye evi talebi var. Ayrıca Mevlâna Camii'nin 2016 yılı öncesine dayanan ve uzun süredir tamamlanamayan bu hizmet binası atıl kalmıştı. Nihayet bugün, 2016’dan bu yana yapımı engellenen, inşası âtıl bırakılan bu binanın başına gelenleri anlatmayı Ekrem Başkanımıza bırakıyorum. Beylikdüzü Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi binasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle tamamladık.”



MERAL AKŞENER DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki toplu açılış törenine katıldı. Polis merkezi, müftülük, kuran kursu ve taziye evinin açılışına hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem eden Akşener, "Devletimizi temsil eden bürokrasiden kimse yok. Valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Burada alınan tutumda gerçekten çok üzgünüm" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Törenine katıldı. Tören ile Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Mevlana Camii, Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye evi açılışı yapıldı. Açılışta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Bugün bu iki tesisin açılışında bu salonda herhalde emniyeti temsilen bir tek ben varım" diyen Akşener "Çünkü netice itibarıyla eski İçişleri Bakanıyım" diye konuştu. Akşener, "Milletin parasıyla devletin kurumlarına tahsis edilen, siz aracısınız, orada birinci el, paranın sahibi, kaynağın sahibi milletimiz, siz aracısınız. Burada da teslim edilen yer milletin çocuklarının görev yaptığı, Anadolu'nun kavruk çocuklarının görev yaptığı, ister müftülük olsun ister karakol olsun, kavruk Anadolu çocuklarının görev yaptığı, devletin bir kurumu olan emniyet teşkilatına bir binanın teslimi. Şimdi burada alınan tutuma gerçekten çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU: ŞAFAĞA AZ KALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün ibadet yerlerini tertemiz yapacağız. Allah'a ibadet etmek istiyorsan tertemiz yerde ibadet yapılmalı. Bizim dünyaya bakışımız böyle amaonlar ayrıştırıyorlar. Ne yaparsalar yapsınlar şafağa az kaldı. Bu güzel binaları polisimizekazandıran belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımız aynı inançla görev yapmaya çalışıyorlar. Yolumuz aydınlık kimse endişe etmesin" dedi.

BASKI GÜNLERİ BİTECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bu baskı günleri bitecek, hizmet günleri coşarak devam edecek. Millet ittifakının her zaman gurur duyacağı bir İBB vardır, var olacaktır. Sizlerin başını asla öne eğdirmeyeceğiz" dedi.