Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

CHP'li belediye, TOGG'u gazilere şehit yakınlarına verdi

İstanbul'dan AK Parti'den CHP’ye geçen Çekmeköy Belediye Orhan Çerkez, belediye araç filosuna satın alınan TOGG marka aracı Şehit ve gazi yakınlarına tahsis etti.

15 Nisan 2024 Pazartesi 10:53
CHP'li belediye, TOGG'u gazilere şehit yakınlarına verdi






CHP'li belediye, TOGG'u gazilere şehit yakınlarına verdi



31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Orhan Çerkez'in başkan seçildiği İstanbul Çekmeköy'de belediye araç filosunda bulunan TOGG marka otomobil, şehit ve gazi yakınlarına hizmet verecek.


Çekmeköy Belediyesi araç filosunda bulunan 34 CKM 34 plakalı TOGG, Çekmeköy’de ikamet eden şehit ve gazi yakınlarının ailelerinin düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerinde, vatan için serdengeçen kahramanların birinci dereceden yakınlarına ücretsiz olarak sunulacak. 

Sosyal yardım ve sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyan bu yeni hizmet, 14-20 Nisan tarihleri arasında, Şehitler Haftası’nda Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu. Çerkez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli komşularım, bugün 14 - 20 Nisan Şehitler Haftası. Bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitleri ve gazileri saygıyla, hürmetle anıyorum. Çekmeköy Belediyesi envanterinde bulunan milli otomobil TOGG’u millet uğruna toprağa düşen şehitlerimiz ve gazilerimizin çocuklarının; sünnet, düğünlerinde onlara tahsis edeceğim. Milletin TOGG’unu milletin emrine veriyoruz” 


BAŞVURULAR 19 NİSAN'DAN İTİBAREN 

TOGG’u düğün nişan ve sünnet organizasyonlarında kullanmak isteyen şehit ve gazi yakınları 19 Nisan Cuma gününden itibaren başvuruda bulunup rezervasyon yapabilecekler. Başvuru esnasında istenilecek evrak ve belgeler, başvuruların nereden yapılacağı gibi ayrıntılar hafta içinde belediyenin  sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyurulacak.


 

Anahtar Kelimeler:
TOGGÇekmeköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursalı'dan Monoca istakozuna, Erdoğan'lı savunma 
Bursalı'dan Monoca istakozuna, Erdoğan'lı savunma 
CHP'li belediyede boş kasa krizi başladı
CHP'li belediyede boş kasa krizi başladı
Özgür Özel, Bahçeli'ye 'Sandık' dersi verdi
Özgür Özel, Bahçeli'ye 'Sandık' dersi verdi
Devlet Bahçeli'den tehdit dolu bayram mesajı
Devlet Bahçeli'den tehdit dolu bayram mesajı
Halk yoksullaşırken bakanlığı 29.4 milyonluk araç
Halk yoksullaşırken bakanlığı 29.4 milyonluk araç
İYİ Parti'de sular durulmuyor | Meral Akşener aday olmayacak
İYİ Parti'de sular durulmuyor | Meral Akşener aday olmayacak
İsrail tohumunu MHP'li vekil ithal etmiş
İsrail tohumunu MHP'li vekil ithal etmiş
CHP'den Hatay için YSK çağrısı
CHP'den Hatay için YSK çağrısı
Sivas Türkiye Cumhuriyeti'ne geri döndü
Sivas Türkiye Cumhuriyeti'ne geri döndü
Aydın'da 'Mazbata' skandalı | Adliye yemekhanesinde verildi
Aydın'da 'Mazbata' skandalı | Adliye yemekhanesinde verildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim