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CHP'li belediyede boş kasa krizi başladı

Yönetimi bir önceki CHP'li Başkan'dan devralan yeni CHP'li başkan, tam takır kasa ve 3 milyarlık borç aldığını iddia edince ortalık karıştı

12 Nisan 2024 Cuma 18:07
CHP'li belediyede boş kasa krizi başladı






CHP'li belediyede boş kasa krizi başladı


AK Partili belediyelerde talan edilen bütçeler, muhalefet partili yeni başkanların başına dert olurken İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin her ikisi de CHP'li olan eski ve yeni belediye başkanları arasında yaşanan "boş kasa" tartışması yeni iddialarla sürüyor.


31 Mart seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Özer, "Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış ve bize boş bir kasa ile 3 milyar TL'nin üstünde bir borç devredilmiştir" iddiasında bulundu.

Esenyurt Belediyesi'nin eski belediye başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, bu iddialar karşısında, belediyede 270 çalışanın işine son verildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"2019 yılından 2024 yılına kadar da baktığınızda personel sayımız birbirine çok yakındır. İthamların aksine ihtiyaç fazlası bir kişi bile işe alınmamıştır. Devir teslimde yeni seçilen yönetime Esenyurt Belediyesinin içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde anlatmama ve ayrıca durumu anlatan imzalı bir kitapçık vermeme rağmen 'Boş bir kasa bıraktı' şeklindeki ifadeler hiç samimi değildir."

"KAYBETMEMİZ İÇİN ÇABA GÖSTERDİ"

Özer, Bozkurt'un sosyal medyadaki paylaşımlarında yer verdiği iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

- Bugün halkın demokrasi ile ortaya koyduğu bu gücün önünde durmak isteyen, bu gidişatın parti içinde kendi çıkarlarına ters düştüğünü gören bazı odakların mevcut yönetime, kazanılmış belediyelere zarar verme çabası seçim sürecindeki davranışlarıyla ve sonrasındaki uygulamalarıyla aşikardır. Kimse kendi kötücül davranışlarını, parti aleyhine yaptığı çalışmaları, kaybetmemiz için gösterdiği gizli/açık çabaları örtbas edemez.

- Cumhuriyet Halk Partisine saygısından, sevgisinden, yoldaşlıktan bahsedenlerin koca bir seçim kampanyası boyunca partili ve Esenyurtlu kimliğini bir kenara bırakıp başka partilerin mensubu gibi çalışma yapması, sözde parti aidiyetinin ve gönül bağının hangi seviyede olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur.

3 MİLYAR TL'NİN ÜSTÜNDE BİR BORÇ"

- Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış ve bize boş bir kasa ile 3 milyar TL'nin üstünde bir borç devredilmiştir.

- Tamamen kasıtlı bir biçimde yürütülen bu süreç, aday gösterilmemiş olmasından dolayı kişisel bir hırs ile gelecek yönetim üzerine bir yük ve enkaz bırakma çabası ile adım atan bir yönetim anlayışından ibarettir. Sormak isteriz; yeni bir yönetimin işbaşına geleceği açıkken giderayak, son bir haftada onlarca müdürlüğe, başkan yardımcılıklarına atama yapmanın amacı, anlamı ve mantığı ne olabilir? Bu iyi niyetli, dürüst bir yönetim davranışı ile açıklanır mı?

- Devir teslimden sonra 5 Nisan tarihinde İller Bankasından gönderilen pay ile personel maaşı ve ikramiyeleri personellerimizin bayramda zor durumda kalmaması için hızlıca ödenmiştir.

Son Güncelleme: 12.04.2024 22:10
Anahtar Kelimeler:
ChpEsenyurtCHPli Belediyeler
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