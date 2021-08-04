CHP'li Karaca | Mutfaklarda da, tezgahlarda da yangın var

Bekilli İlçe pazarında üreticileri ve pazarcıları dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadıklarını, ne üreticilerin ne de alıcıların gidişattan memnun olduğunu söyledi. Halkın arasına girmekten çekinen iktidar ve küçük ortağından oluşan Cumhur ittifakına tepkilerin arttığını sahada gözlemlediklerini aktaran Gülizar Biçer Karaca, AKP’nin 19 yıllık iktidarında gelir uçurumu yarattığı ülkemizde vatandaşın memnuniyetsizliğinin hat safhaya ulaştığını ifade etti.

Antalya ve Muğla’daki yangınlarda sahada yer alan ardından Denizli’de başlayan yangınları yerinde inceleyen Gülizar Biçer Karaca; Bekilli ilçesinde pazaryeri ziyaretleri gerçekleştirdi, esnafları ve üreticileri dinledi. CHP İlçe Başkanı Oğuz Damlı ve partililerle birlikte Bekilli Sanayi sitesi ziyaretinin ardından köylere giderek halkın taleplerini de dinleyen Gülizar Biçer Karaca’ya sıkıntılarını anlatan pazarcıların ve esnafın açıklamalarından öne çıkanlar:

DEĞİŞSE DE KURTULSAK: SİZE OY MOY YOK!

“Satamıyoruz. 4 lira 10 kuruş domates, milletin alım gücü yok satamıyoruz... Üretemiyoruz. Benim kendi malım domatesler, susuzluktan olmamış durumda... Ne yapmak lazım ben de bilmiyorum. Değişmek lazım da değişmiyor. Bir değişse de biz de kurtulsak. Aslında ben MHP’li biriyim. Ama ben bittim artık hiç değilim. Gerçekten memnun değilim yani. Vallahi oyumu CHP’ye vereceğim bu kez. Ne olursa olsun artık yapacak bir şey yok.”

HERŞEY PAHALI

PAZARDA KÜÇÜK KARPUZ DÖNEMİ

“Her şey pahalı. Saman pahalı, mazot pahalı, gelir düşük, süt parası az. Esnaf da zararlı. Çiftçi de zararlı. Hayvancı da zararlı…”

“Vatandaş pazara geliyor, mecbur evine alacak. Büyük karpuz alan yok. Vatandaş küçük karpuz seçiyor; 3 kiloluk, 5 kiloluk. Yakında dilimle karpuz satmaya da sıra geliyor.”

MEMNUN OLAN YOK! BİTTİLER ARTIK

“Abi bile yılların MHP’lisi o bile memnun değil. Yani ben hiç memnun değilim. Bunlar bitti artık. Adam dün televizyonda ‘Kayseri AKP’nin kalesiydi bunu bile kaybettiler’ dedi. Gerisini siz düşünün. Bittiler”

ÇÖZÜM: SEÇİMDE TAYYİP ERDOĞAN’I GÖNDERECEĞİZ

Millet gelip pazar ihtiyacını göremiyor. 5 liradan aşağı bir şey yok tezgahlarda. Daha nasıl olacak gidişat? Ne yapacağız? Tayyip’i başımızdan atacağız.

SANAYİ ESNAFI: 1 TENEKE YAĞ 1 YIL ÖNCE 170 TL İKEN ŞİMDİ 570 TL!

Esnafı etkiledi ekonomik buhran, pandemi… Bakkalı da marketi de oto sanayiciyi de… Çiftçide para olmadığı için kaldırdığı mahsul de para etmiyor. Ama aldığı mazot gübre deli para! 170 lira civarı gübre, mazot 7 lirayı geçti. Ben traktör tamircisiyim, millet gelip yaptıramıyor bile… Bize gelince bir teneke yağ olmuş 570 lira… 1 yıl kadar önce bir teneke yağ 170 TL idi, şimdi 570-600 TL oldu. Enflasyon bu ülkede domates biberle ölçülerse bize daha çok yüzde 10-12’lerde enflasyon var derler…