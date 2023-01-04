CHP'li Sertel, internet düzenlemesine sert çıktı

Basın İlan Kurumu’nun hazırladığı internet haber sitelerinin resmi ilan alma şartlarını düzenleyen yönetmeliğin taslağı ortaya çıktı. Basın meslek örgütleri taslağa tepki gösterirken bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’den geldi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Sansür yasasının içerisinde olumlu sayılabilecek düzenlemelerden biri internet medyasına resmi ilan ve basın kartı hakkı tanınmasıydı. Ancak taslağa baktığımızda iktidarın gazeteler gibi internet medyasının da kökünü kurutmak istediğini çok net görüyoruz. Bir internet sitesi resmi ilan alabilmek için iki yıl nasıl bekleyecek, 32 kişiyi nasıl çalıştıracak? Ya bunlar sayı saymayı bilmiyorlar ya da hayatlarında hiç sopa yememişler” dedi.

Taslakta 24 ay bekleme süresi, istihdam edilecek kişi sayısı, ziyaretçi sayısı, tıklama sayısı, günlük haber ve görüntüleme sayısına ilişkin belirlenen kriterlerin “uçuk kaçık” olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“DAĞ FARE DOĞURDU”

“Bu taslak yürürlüğe girerse bırakın internet haber sitelerinin güçlenmesini, resmi ilan alarak ayakta kalmasını tıpkı gazete ve televizyonlar gibi birçoğu kapanmak zorunda kalacaktır. AKP iktidarının sansür yasası içerisinde ‘havuç’ gibi sunduğu internet medya yasasında dağ fare doğurmuştur. Getirilmek istenen şartlara baktığımızda bunların adeta internet sitelerinin resmi ilanlardan yararlanmaması için hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Taslağa göre hali hazırda tüm şartları taşısa bile internet sitesinin 24 ay bekleme süresi olacak. Türkiye geneli yayın yapan bir internet sitesinin 32 kişi çalıştırması, günlük en az 240 haber yayınlaması, günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının 500 bin, günlük asgari sayfa görüntülenmesi sayısının da 1,5 milyon olması gerekiyor. Ankara ve İzmir’i kapsayan 2’nci kategoride bu sayılar tekil ziyaretçide günlük 30 bin, görüntülenmede ise 90 bin olarak belirlendi. Elbetteki istihdam yaratmak güzel bir durum ancak böylesine bir kriz ortamında hangi internet sitesi sahibi bu kadar kişiyi çalıştırabilecek. Bu kriterlerin hiçbiri karşılanabilir değildir. Özellikle 24 aylık bekleme süresinin tamamlanması mümkün görünmemektedir. 32 personelle 2 yıl boyunca ilan almadan bu çalışanların istihdamını sağlamak çok gerçekçi ve mümkün değil. Taslak bu haliyle yürürlüğe girerse yarardan çok zarar getirecek, kaliteli, objektif, özgür habercilik yapan internet sitelerinin de kapanmasının önünü açacaktır.”

“TEKEL YARATILACAK”

Bu taslağın bu şekliyle hayata geçirilmesi durumunda yalnızca belirli ellerde toplanan, belirli sermaye sahiplerine ait sitelerin resmi ilan alabileceğinin altını çizen Sertel, “Gerçekleri yazan ve gerçekleri dile getiren internet siteleri tıpkı gazetelerde olduğu gibi cezalandırılacak ve resmi ilan verilmeyecek. Verecekleri resmi ilanın aylık 15-20 bin lirayı geçmediği illerde internet sitesi sahipleri, çalışanlarına aylık 60-70 bin lira gibi bir ödeme yapacak. 13 Ocak’ta Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda bu teklif değerlendirilirken bu şartların gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu teklif bu haliyle hayata geçmez. Bu teklif hayata geçerse resmi ilan alabilen internet sitesi sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Birçok internet sitesi resmi ilan alamaz, alanlar da tekel olur. Gazetelerde tekelci dönem devam ediyordu. Bu düzenleme ile internet medyasında da tekelci dönem başlıyor” diye konuştu.