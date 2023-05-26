CHP liderine yeniden sansür | Telekom şirketleri AKP'nin emrine mi girdi?

Yıllardır SMS'lerle vatandaşları taciz eden pazarlama şirketlerini, telefon dolandırıcılarına engel olamayan BTK, AKP'nin talimatıyla muhalefetin seçim öncesi duyurularını engellemeye başladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ardından şimdi de telekomünikasyon şirketlerinin engeliyle karşı karşıya kaldığını duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım" diye konuştu.



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisine uygulanan yeni sansürü anlattı.



"Sürekli iftiralar, yalkanlar, sandıklarda tuhaflıklar, montaj videolar, ayrıca mobil ekranlarımızı yasaklamalar..." ifadelerini kullanan CHP lideri, şöyle devam etti:

"Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Soruyorum Erdoğan, seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam korkak. Ne istiyorsun bu ülkeden korkak adam!"



Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı bir diğer açıklamada da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) EYT ile ilgili SMS’lerini engellediğini söylemişti. EYT'lilere yönelik çifte standart uygulamasına son vereceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, yurttaşlara "Bu videoyu rehberinizdeki herkese gönderin" çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun bugün tüm GSM operatörlerine "acil" notuyla gönderdiği yazıda “Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu” belirtilmişti.



