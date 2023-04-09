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CHP Milletvekili adayları tam liste

2023 Milletvekili seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayları açıklandı. Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Demokratik Atılım Partisi adaylarının da yer aldığı listede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer alıyor.

09 Nisan 2023 Pazar 19:30
CHP Milletvekili adayları tam liste

CHP Milletvekili adayları tam liste

Anamuhalefet Partisi CHP çatısı altında birleşen 4 siyasi partinin adaylarının da yer aldığı CHP Aday listesi YSK'ya teslim edildi. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyordu. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. CHP'nin illere göre milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan, CHP'nin milletvekili aday listesini, YSK'ye teslim edeceği saat netleşti. CHP'den milletvekili aday listesinde gösterilmeyen bazı isimlere ilişkin açıklama geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. CHP’de milletvekili adayları netleşmeye başladı.


LİSTE SARIGÜL SÜRPRİZİ

CHP’nin listelerinde sürprizler de yer aldı. Erzincan’daki birinci sıra adayı Mustafa Sarıgül oldu. Son dakika gelen kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev vermesi üzerine aday olması beklenmeyen Seyit Torun, Ordu birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

CHP'nin illere göre milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor. 

SUZAN ŞAHİN LİSTEDE YOK

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis’te oldukça ses getiren konuşmasıyla dikkat çekmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınan Şahin, CHP'nin adayları arasında bulunmuyor.

CHP'nin milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceği saat netleşti. CHP, YSK'den saat 15:00’te randevu aldı.

CHP, milletvekili aday listesinde gösterilmeyen bazı isimlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır."

ORTAKLARA 60 YAKIN YER

Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 60'a yakın adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şu şekilde:

Ankara 1’inci bölge

Gamze Taşçıer
Deniz Demir
Okan Konuralp
Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
Aliye Timisi Ersever
Deniz Çakır
Kemal Akkurt
Aysun Palalı Köktaş
Elif Topkaya Sevinç
Hüseyin Can Güner
Aycan Günday Koçtürk
Armağan Erdoğan

Ankara 2’inci bölge

Murat Emir
İdris Şahin (DEVA)
Semra Dinçer 
İrem Yaman (İYİ Parti)
Orkun Kamber
Ali Rıza Erbay
Erdal Kiziroğlu
Özkan Aktan
Funda Cengiz
Erol Tosun
Nursel Öcal

Ankara 3’üncü Bölge

Tekin Bingöl
Umut Akdoğan
Mesut Doğan (Saadet Partisi)
Aylin Yaman
Ahmet Ersen Özsoıy
Mehmet Akyürek
 Mehtap Yücel
Mehmet Yula
Zeynep Esra Özdemir
Ömer Yılmaz
Elmas Kübra Karaca
Hasan Cem Yılmaz

İstanbul 1’inci bölge

Oğuz Kaan Salıcı
Gamze Akkuş İlgezdi
Fethi Açıkel
Gökhan Günaydın
Birol Aydın (Saadet Partisi)
Ahmet Ersagun Yücel
Elif Esen (DEVA)
Hasan Karal (DEVA)
Cemal Enginyurt (DP)
Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
Ali Gökçek
Suat Özçağdaş
Özcan Baripoğlu
Sevgi Kılıç
Olgun Çelik
Doğan Çakmak
Kenan Otlu
Efendi Argunşah
Murat Kantekin
Aysemin Gülmez
Ahmet Can Yılmaz
Ebru Zor
Erdoğan Erden
Füsun Sökmez
Necla Erdem
Bülent Kulkuloğlu
Güllü Saran
Yücel Oto
Nejdet Ay
Elife Gamze Öztürk
Hakan Bekar
Dursun Can Kırtorun
Murat Gökhan Ofluoğlu
Hale Dilek Tosun
Abdullah Onur Bildirici

İstanbul 2’inci Bölge

Namık Tan
Yunus Emre
Gökhan Zeybek
Enis Berberoğlu
Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
Yüksel Mansur Kılınç
İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
Berna Sukas
Fuat Yıldırım
 Onur Aydın
Işık Öğütçü
Soner Özimer
Mehmet Ali Yüksel
Şaban Karaaslan
Elmas Arus
Muharrem Naci Temiz 
Sevim Yalınkılıç
Gözde Fil
Bülent Ütebay
Mehmet Süleyman Türker
Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı
 Ali Arman
Bedia Büyükgebiz
Özgür Nemutlu
Ezgi Pekşan
Refik Ersin Eroğlu

İstanbul 3’üncü Bölge

Engin Altay
Erdoğan Toprak
Türkan Elçi
İlhan Kesici
Zeynel Emre
Mustafa Yeneroğlu (DEVA) 
Bülent Kaya (Saadet Partisi)
Doğan Demir (Gelecek Partisi)
Özgür Karabat
Medeni Yılmaz (DEVA)
Turan Taşkın Özer
Doruk Bulut
Oğuz Kemal Yakar
Turgay Özcan
Fevzi Donat
Utku Caner Çaykara
Hüseyin Remzi Gökbulak
Bayramali Çeşmeci
Recep Karakoç 
Burak Yıldırım
Eda Kurt
Kazım Özeren
Margarit Dikme
Mehtap Albayrak
Nazlı Akyüz
Özlem Dokuyucu
Sinan Karahan
Sinem Özcan
Süleyman Şafak
Cemal Doğan
Hüseyin Arda Engizek
Turgut Koç
Server Gökmen
Ender Unutan Ersözlü
Neşe Kıyık
Yaren Karaca

Antalya

Sururi Corabatur
Cavit Arı
Aliye Coşar
Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
Mustafa Erdem  
Murat Özçelik 
Ercüment Taşdemir
Nilüfer Defeci
Vahap Tuncer
Sibel Gezen
Ramiz Atakan
Emrah Yurtlak
Zehra Milli 
Hatice Kübra Turan
Müge Gezginci Uysal
Mehmet Gök

Adana

Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Burhannetin Bulut
Sadullah Kısacık (DEVA)
Ayhan Barut
Berke Duvan
Hüseyin Keser
Erkan Karakaya
Orhan Toplum
Kübra Özbiçer
Ahmet Korkmaz
Sercan Polat
Murat Öztanrıöver
Ebru Yılmaz
Elife Müftüoğlu

Afyonkarahisar

Burcu Köksal
Fatih Aydın
Abidin Yağcı
Ali Arıkan
İbrahim Kadıoğlu
Anıl Halis Akar

Ağrı

İbrahim Varol
Abdurrahman Polat
Ertuğrul Eryılmaz
Zekiye Altay

Amasya

Reşat Karagöz
Arif Yılmaz
Zeynep Ateş

Ardahan

Özgür Erdem
Özel Özen

Artvin

Uğur Bayraktutan
Oğuz Kurdoğlu

Aydın

Bülent Tezcan
Hüseyin Yıldız
Süleyman Bülbül
Evrim Karakoz
Nilüfer Ünüvar
Gamze Yolcu Metin
Ziya Yılmaz
Nebahat Oskay Ürün

Balıkesir 

Ensar Aytekin
Serkan Sarı
Burak Dalgın
Seval Bozkurt
Selim Panç
Fatma Salı Karabacakoğlu
Dilek Yalçın
Gülizar Yıldız
Muharrem Koç

Bartın

Aysu Bankoğlu
Ceyda Sargın

Batman

Hüseyin Yaşar 
Dicle Arslan
Orhan Ekmen
Abdullah Polat
Menduh Atak

Bilecik

Yaşar Tüzün
Vedat Kazıcı

Bingöl

Serdar Atalay
Mehmet canlı
İlhami Gelen

Burdur 

İzzet Akbulut
Hülya Gümüş
Süleyman Erman

Bursa 1. Bölge

Kayıhan Pala
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Mehmet Atmaca 
İsmet Karaca
Jülide Akköprü
Alpaslan Yıldız
Engin Tamer Dede
Serkan Öztürk
Özgür Yıldız
Canan Akın Erdem

Bursa 2.bölge

Hasan Öztürk
Cemalettin  Kani Torun
Orhan Sarıbal
Erkan Dönmez
Şahin Sevinç
Funda Türkcoş Pekiner
Ender Teke 
Huriye Canan Çelik Tunar
Mehmet Önder Mutlu 
Seda Bozdağ Güzelkaya

Çanakkale 

İsmet Güneşhan 
Özgür Ceylan
Yeşim Karadağ
Tuğberk Güzel
 

Çorum 

Mehmet Tahtasız
Bekir Özsaçmacı
Burçin Solmaz Polat 
Seyit Ahmet Güher
 

Denizli

Gülizar Biçer Karaca
Şeref Arpacı
Sema Silkin Ün
Adil Demir
Sedat Demirci 
İlhan Özcan
Ayşe Hazer

Diyarbakır 

Mustafa Sezgin Tanrıkulu 
Ali İhsan Merdanoğlu 
Abdurrahman Ergin 
Cevdet Nasıranlı
İsmail Akyıl 
Gönül Özel 
Laleş Ertuğrul Uysal
Esra Arslan
Mahir Yılmaz
Mehmet Ali Özmen
Zeynep Deniz Erk
Özlem Kaya

Düzce

Talih Özcan
Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz
Jale Uzunhasan

Edirne

Ediz Ün
Ahmet Baran Yazgan
Ufuk Kanışkan
Ahmet Erken

Elazığ

Gürsel Erol
Abdullah Akın 
Ahmet Yıldız
 Alım Özdemir
Azat Alınak

Erzincan 

Mustafa Sarıgül 
Ufuk Aktaş

Erzurum 

Ayhan Koç
Murat Ozan

Celal Cunguldak 
Serhat Can Eş
Erdinç Okanlı
İslam Tekmanlı

Eskişehir

Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
İbrahim Arslan
Abdülkadir Adar
İpek Çelik
Aysu Bahar Gürbilek

Gaziantep

Hasan Öztürkmen
Melih Meriç 
Ertuğrul Kaya
Reis Reisoğlu
Adile Merve 
Erdal Geçit
Selim Karahan 
Müslüm Şahinsoy
Hasan Gür
Mehmet İslam
Ahmet İdris İnal
Fatma Müge Düşün 
Gökhan Çeliktürk
Vijdan Aktaş

Giresun 

Elvan Işık Gezmiş 
Reşat Nuri Özdemir
Fikri Bilge
Hakan Adanır

Hakkari

Nazım Demir
Adnan Hatipoğlu
Sabır Diri

Hatay

Mehmet Güzelmansur
Nermin Yıldırım Kara
Servet Mullaoğlu
Necmettin Çalışkan
Hikmet Hatunoğlu
Rahmi Vardi
Gökhan Özer
Bekir Atahan
Cemiyet Kışlıoğlu
Tamer Apiş
Filiz Haksöz

Iğdır 

 Yusuf Aslan
  İsmail Sarıboğa

Isparta

Hikmet Yalım Halıcı
Mehmet Tamer Cantekin
Hüseyin Yıldızhan
Hatice Yıldız

İzmir 1’inci Bölge

Yüksel Taşkın 
Ahmet Tuncay Özkan
Sevda Erdan Kılıç 
Murat Bakan
Ednan Arslan
Seda Kaya Ösen (DEVA)
Haydar Altıntaş  (DP)
Devrim Barış Çelik 
Sefer İpekli
Güldem Atabay
Şahbal Aras 
Fulya Alçay
Mehmet Şahin Fırat 
Birgül Değirmenci

İzmir 2’inci Bölge

Gökçe Gökçen 
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Mahir Polat 
Mehmet Salih Uzun (DP)
Deniz Yücel
Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)
Hacer Foggo 
Esin Doğan Metin
Altan İnanç
Emine Helil İnay Kınay
Ayten Gülsever 
Nurşen Balcı 
Burak Kotan

Kahramanmaraş

Ali Öztunç
İrfan Karadutlu (DEVA)
Mehmet Bağlar
Ejder Kaygusuz
Naile İşlek
Tufan Yanar
 Aziz Cem Güner
Çağatay Atasay

Karabük

Cevdet Akay
Abdullah Çakır
Bayram Karadağ

Karaman

İsmail Atakan Ünver
Yusuf Baştuğ
Hasan Ehliz

Kars

İnan Akgün Alp
Onur Uludaşdemir
Evren Yerdelen

Kastamonu

Hasan Baltacı
Kadir Yalçın
Ziver Kaplan

Kayseri 

Aşkın Genç 
Mahmut Arıkan 
Burhan Bahadır Özsoy 
Zülküf Arslan
Ümit Özer
Özgen Aydıncak
Ali Çetinkaya
Onur Sergen Doğan 
İbrahim Kaan
Niyazi Ünalmış
Kırıkkale

Ahmet Önal
Ömer Eldemir
Ümit Duman

Kırklareli

Vecdi Gündoğdu
Fahri Özkan
Hatice Gül Bingöl 
Kırşehir

Metin İlhan 
Şeref Baran Genç 

Kilis

Mehmet Akif Perker 
Hurşit Çetin

Kocaeli 

Mühip Kanko 
Harun Özgür Yıldızlı 
Hasan Bitmez
Nail Çiler
Serap Çakır
Tülin Keçeci Güngör 
Cuma Karavar
Caner Arduç 
Mehmet Ümit Küçükkaya 
Selam Kösalı 
Hülya Göreli Yolcubal
Belkıza İlter
İsmet İşeri
Berna Çetin

Konya 

Barış Bektaş 
Hasan Ekici
Gençosman Killik 
Ömer Ünal
Halil Ercan
Kamil Bülbül Okuyucu
Galip Polat 
Ayşe Alkım Gökçe
Mürsel Ayrancı
Ezgi Bilge Arslan
Şerife Tunç 
Mehmet Pirzade
Dursun Kaplan 
Rıdvan Şenyurt
Tevfik Fikret İvgen

Kütahya 

Ali Fazıl Kasap
Ahmet Sunar
Güler Ezgi Doğan Turan 
Haşim Ertekin 
Kerem Erkul

Malatya

Veli Ağbaba
Enver Kiraz 
Battal Kanbay
Ali İmran Marasalı 
Yusuf Kurşun 
Okay Demirhan

Manisa

Özgür Özel
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 
Bekir Başevirgen
Selma Aliye Kavaf 
Musa Semih Balaban 
Neşe Zengin
Aysun Helvacıoğlu 
Seçil Ege Değerli 
Şerif Akmeşe
İlksen Özalper

Mardin

Mehmet Sait Çelebi
Şükrü Karaboğa
Nurattin Kılıç 
İbrahim Taşdelen
Nilgün Bayraktar
Ömer Durak

Mersin 

Ali Mahir Başarır
Gülcan Kış 
Mehmet Emin Ekmen 
Talat Dinçer 
Hasan Ufuk Çakır 
Emre Yılmaz 
Nursen Yücesoy Temizkan 
Leyla Serin Kırık 
 Ahmet Yorgun 
Mehmet Gültekin Uğur 
Şerife Arıcı Yıldız
Güven Kocabıyık
Neslihan Çelebi

Muğla

Cumhur Uzun 
Gizem Özcan 
Süreyya Öneş Derici 
Selçuk Özdağ 
Mehmet Demir 
Fatma Gebeş Çimen 
Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu
Nevşehir 

Faruk Sarıaslan 
Mehmet Değirmenci
Eda Doğan

Niğde 

Ömer Fethi Gürer
Mehmet Değirmenci
Eda Doğan

Ordu

Seyit Torun 
Mustafa Adıgüzel
Ahmet Toklucuoğlu
Cengiz Okur 
Nilgün Yılmaz
Sabri Soner Görgülü

Osmaniye 

Asu Kaya
Ünal Köksal
Mehmet Orhun Döğüşcü
Rıza Tekerek

Rize

Tahsin Ocaklı
Köksal Toptan (İYİ Parti)
Muhammet Yıldız (Saadet Partisi)

Sakarya

Ayça Taşkent
Ecevit Keleş 
Kamil Özkan 
Azize Çeroğlu
Emel Akçil 
Gündüz Kadir Gençcan
Ali Fethi Gürler 
Özer Özçınar

Samsun

Murat Çan
Mehmet Karaman 
Mustafa Yeşilyurt 
Nazan Güneysu 
Mehmet Özdağ 
Suat Yıldız
Neşe Kangüleç 
Nilsu İrem Koçyiğit 
Özler Yılmaz

Siirt

Umut Dayanan
Deniz Acar
Mehmet Zakir Kızılay 
Sinop

Barış Karadeniz
Şevket Terkan 

Sivas

Ulaş Karasu 
Serdar İnce
Servecan Kaya
Lütfi Görkem Marşan 
Bahattin Yavuz

Şanlıurfa 

Mahmut Tanal 
Müslüm Cengizhan Akalın 
Ahmet Tüysüz 
Abdullah Yeşil 
İbrahim Direk
Süleyman Gök
Abdullah Melik 
Abdullah Direk 
Müslüm Şikak 
Berivan Veysanoğlı Düşme 
Abdulkadir Çetinn
Vehbi Vural 
İsa Ekinci 
Aziz Babacan

Şırnak

Nizar Ökten 
Botan Cizreli 
Abdullah Kaya 
Ayşe Pilin

Tekirdağ

Faik Öztrak 
İlhami Özcan 
Cem Avşar 
Nurten Yontar 
Mustafa Ülkem Uruk 
İsmail Doğaroğlu 
Sema Kırkoyun Kinet 
İsmail Çelebi

Tokat 

Kadim Durmaz
Duran Kum
Ayhan Karabekiroğlu
Mehmet Ali Kocaoğlu
Cem Çıtak

Trabzon

Sibel Suiçmez
Ahmet Kaya
Murat Özçilingir
Musa Hacıoğlu
İlker Akıncı
Mustafa Erdi Çakır

Tunceli

Hüsniye Karakoyun

Uşak

Ali Karaoba
İsmet Akın
Sevinç Yazgan

Van

Seracettin Bedirhanoğlu
Ercan Çiçek
Aziz Örek
Muhlis Orhan
Meral Ayhan
Nurten Taş
Süleyman Kuşman
Mehmet Kaval

Yalova

Tahsin Becan
Mehmet Gürel
Yasemin Fazlaca

Zonguldak

Deniz Yavuzyılmaz
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Doğa Şanlıoğlu (DEVA)
Merve Kır
Cemalaettin Sağtekin

Son Güncelleme: 09.04.2023 19:57
Anahtar Kelimeler:
MilletvekiliSeçimSeçim 2023
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