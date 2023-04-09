CHP Milletvekili adayları tam liste
Anamuhalefet Partisi CHP çatısı altında birleşen 4 siyasi partinin adaylarının da yer aldığı CHP Aday listesi YSK'ya teslim edildi. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyordu. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. CHP'nin illere göre milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan, CHP'nin milletvekili aday listesini, YSK'ye teslim edeceği saat netleşti. CHP'den milletvekili aday listesinde gösterilmeyen bazı isimlere ilişkin açıklama geldi.
14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. CHP’de milletvekili adayları netleşmeye başladı.
LİSTE SARIGÜL SÜRPRİZİ
CHP’nin listelerinde sürprizler de yer aldı. Erzincan’daki birinci sıra adayı Mustafa Sarıgül oldu. Son dakika gelen kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev vermesi üzerine aday olması beklenmeyen Seyit Torun, Ordu birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.
CHP'nin illere göre milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.
SUZAN ŞAHİN LİSTEDE YOK
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis’te oldukça ses getiren konuşmasıyla dikkat çekmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınan Şahin, CHP'nin adayları arasında bulunmuyor.
CHP'nin milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceği saat netleşti. CHP, YSK'den saat 15:00’te randevu aldı.
CHP, milletvekili aday listesinde gösterilmeyen bazı isimlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar yer aldı:
"Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır."
ORTAKLARA 60 YAKIN YER
Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 60'a yakın adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şu şekilde:
Ankara 1’inci bölge
Gamze Taşçıer
Deniz Demir
Okan Konuralp
Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
Aliye Timisi Ersever
Deniz Çakır
Kemal Akkurt
Aysun Palalı Köktaş
Elif Topkaya Sevinç
Hüseyin Can Güner
Aycan Günday Koçtürk
Armağan Erdoğan
Ankara 2’inci bölge
Murat Emir
İdris Şahin (DEVA)
Semra Dinçer
İrem Yaman (İYİ Parti)
Orkun Kamber
Ali Rıza Erbay
Erdal Kiziroğlu
Özkan Aktan
Funda Cengiz
Erol Tosun
Nursel Öcal
Ankara 3’üncü Bölge
Tekin Bingöl
Umut Akdoğan
Mesut Doğan (Saadet Partisi)
Aylin Yaman
Ahmet Ersen Özsoıy
Mehmet Akyürek
Mehtap Yücel
Mehmet Yula
Zeynep Esra Özdemir
Ömer Yılmaz
Elmas Kübra Karaca
Hasan Cem Yılmaz
İstanbul 1’inci bölge
Oğuz Kaan Salıcı
Gamze Akkuş İlgezdi
Fethi Açıkel
Gökhan Günaydın
Birol Aydın (Saadet Partisi)
Ahmet Ersagun Yücel
Elif Esen (DEVA)
Hasan Karal (DEVA)
Cemal Enginyurt (DP)
Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
Ali Gökçek
Suat Özçağdaş
Özcan Baripoğlu
Sevgi Kılıç
Olgun Çelik
Doğan Çakmak
Kenan Otlu
Efendi Argunşah
Murat Kantekin
Aysemin Gülmez
Ahmet Can Yılmaz
Ebru Zor
Erdoğan Erden
Füsun Sökmez
Necla Erdem
Bülent Kulkuloğlu
Güllü Saran
Yücel Oto
Nejdet Ay
Elife Gamze Öztürk
Hakan Bekar
Dursun Can Kırtorun
Murat Gökhan Ofluoğlu
Hale Dilek Tosun
Abdullah Onur Bildirici
İstanbul 2’inci Bölge
Namık Tan
Yunus Emre
Gökhan Zeybek
Enis Berberoğlu
Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
Yüksel Mansur Kılınç
İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
Berna Sukas
Fuat Yıldırım
Onur Aydın
Işık Öğütçü
Soner Özimer
Mehmet Ali Yüksel
Şaban Karaaslan
Elmas Arus
Muharrem Naci Temiz
Sevim Yalınkılıç
Gözde Fil
Bülent Ütebay
Mehmet Süleyman Türker
Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı
Ali Arman
Bedia Büyükgebiz
Özgür Nemutlu
Ezgi Pekşan
Refik Ersin Eroğlu
İstanbul 3’üncü Bölge
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Türkan Elçi
İlhan Kesici
Zeynel Emre
Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
Bülent Kaya (Saadet Partisi)
Doğan Demir (Gelecek Partisi)
Özgür Karabat
Medeni Yılmaz (DEVA)
Turan Taşkın Özer
Doruk Bulut
Oğuz Kemal Yakar
Turgay Özcan
Fevzi Donat
Utku Caner Çaykara
Hüseyin Remzi Gökbulak
Bayramali Çeşmeci
Recep Karakoç
Burak Yıldırım
Eda Kurt
Kazım Özeren
Margarit Dikme
Mehtap Albayrak
Nazlı Akyüz
Özlem Dokuyucu
Sinan Karahan
Sinem Özcan
Süleyman Şafak
Cemal Doğan
Hüseyin Arda Engizek
Turgut Koç
Server Gökmen
Ender Unutan Ersözlü
Neşe Kıyık
Yaren Karaca
Antalya
Sururi Corabatur
Cavit Arı
Aliye Coşar
Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
Mustafa Erdem
Murat Özçelik
Ercüment Taşdemir
Nilüfer Defeci
Vahap Tuncer
Sibel Gezen
Ramiz Atakan
Emrah Yurtlak
Zehra Milli
Hatice Kübra Turan
Müge Gezginci Uysal
Mehmet Gök
Adana
Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Burhannetin Bulut
Sadullah Kısacık (DEVA)
Ayhan Barut
Berke Duvan
Hüseyin Keser
Erkan Karakaya
Orhan Toplum
Kübra Özbiçer
Ahmet Korkmaz
Sercan Polat
Murat Öztanrıöver
Ebru Yılmaz
Elife Müftüoğlu
Afyonkarahisar
Burcu Köksal
Fatih Aydın
Abidin Yağcı
Ali Arıkan
İbrahim Kadıoğlu
Anıl Halis Akar
Ağrı
İbrahim Varol
Abdurrahman Polat
Ertuğrul Eryılmaz
Zekiye Altay
Amasya
Reşat Karagöz
Arif Yılmaz
Zeynep Ateş
Ardahan
Özgür Erdem
Özel Özen
Artvin
Uğur Bayraktutan
Oğuz Kurdoğlu
Aydın
Bülent Tezcan
Hüseyin Yıldız
Süleyman Bülbül
Evrim Karakoz
Nilüfer Ünüvar
Gamze Yolcu Metin
Ziya Yılmaz
Nebahat Oskay Ürün
Balıkesir
Ensar Aytekin
Serkan Sarı
Burak Dalgın
Seval Bozkurt
Selim Panç
Fatma Salı Karabacakoğlu
Dilek Yalçın
Gülizar Yıldız
Muharrem Koç
Bartın
Aysu Bankoğlu
Ceyda Sargın
Batman
Hüseyin Yaşar
Dicle Arslan
Orhan Ekmen
Abdullah Polat
Menduh Atak
Bilecik
Yaşar Tüzün
Vedat Kazıcı
Bingöl
Serdar Atalay
Mehmet canlı
İlhami Gelen
Burdur
İzzet Akbulut
Hülya Gümüş
Süleyman Erman
Bursa 1. Bölge
Kayıhan Pala
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Mehmet Atmaca
İsmet Karaca
Jülide Akköprü
Alpaslan Yıldız
Engin Tamer Dede
Serkan Öztürk
Özgür Yıldız
Canan Akın Erdem
Bursa 2.bölge
Hasan Öztürk
Cemalettin Kani Torun
Orhan Sarıbal
Erkan Dönmez
Şahin Sevinç
Funda Türkcoş Pekiner
Ender Teke
Huriye Canan Çelik Tunar
Mehmet Önder Mutlu
Seda Bozdağ Güzelkaya
Çanakkale
İsmet Güneşhan
Özgür Ceylan
Yeşim Karadağ
Tuğberk Güzel
Çorum
Mehmet Tahtasız
Bekir Özsaçmacı
Burçin Solmaz Polat
Seyit Ahmet Güher
Denizli
Gülizar Biçer Karaca
Şeref Arpacı
Sema Silkin Ün
Adil Demir
Sedat Demirci
İlhan Özcan
Ayşe Hazer
Diyarbakır
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Ali İhsan Merdanoğlu
Abdurrahman Ergin
Cevdet Nasıranlı
İsmail Akyıl
Gönül Özel
Laleş Ertuğrul Uysal
Esra Arslan
Mahir Yılmaz
Mehmet Ali Özmen
Zeynep Deniz Erk
Özlem Kaya
Düzce
Talih Özcan
Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz
Jale Uzunhasan
Edirne
Ediz Ün
Ahmet Baran Yazgan
Ufuk Kanışkan
Ahmet Erken
Elazığ
Gürsel Erol
Abdullah Akın
Ahmet Yıldız
Alım Özdemir
Azat Alınak
Erzincan
Mustafa Sarıgül
Ufuk Aktaş
Erzurum
Ayhan Koç
Murat Ozan
Serhat Can Eş
Erdinç Okanlı
İslam Tekmanlı
Eskişehir
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
İbrahim Arslan
Abdülkadir Adar
İpek Çelik
Aysu Bahar Gürbilek
Gaziantep
Hasan Öztürkmen
Melih Meriç
Ertuğrul Kaya
Reis Reisoğlu
Adile Merve
Erdal Geçit
Selim Karahan
Müslüm Şahinsoy
Hasan Gür
Mehmet İslam
Ahmet İdris İnal
Fatma Müge Düşün
Gökhan Çeliktürk
Vijdan Aktaş
Giresun
Elvan Işık Gezmiş
Reşat Nuri Özdemir
Fikri Bilge
Hakan Adanır
Hakkari
Nazım Demir
Adnan Hatipoğlu
Sabır Diri
Hatay
Mehmet Güzelmansur
Nermin Yıldırım Kara
Servet Mullaoğlu
Necmettin Çalışkan
Hikmet Hatunoğlu
Rahmi Vardi
Gökhan Özer
Bekir Atahan
Cemiyet Kışlıoğlu
Tamer Apiş
Filiz Haksöz
Iğdır
Yusuf Aslan
İsmail Sarıboğa
Isparta
Hikmet Yalım Halıcı
Mehmet Tamer Cantekin
Hüseyin Yıldızhan
Hatice Yıldız
İzmir 1’inci Bölge
Yüksel Taşkın
Ahmet Tuncay Özkan
Sevda Erdan Kılıç
Murat Bakan
Ednan Arslan
Seda Kaya Ösen (DEVA)
Haydar Altıntaş (DP)
Devrim Barış Çelik
Sefer İpekli
Güldem Atabay
Şahbal Aras
Fulya Alçay
Mehmet Şahin Fırat
Birgül Değirmenci
İzmir 2’inci Bölge
Gökçe Gökçen
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Mahir Polat
Mehmet Salih Uzun (DP)
Deniz Yücel
Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)
Hacer Foggo
Esin Doğan Metin
Altan İnanç
Emine Helil İnay Kınay
Ayten Gülsever
Nurşen Balcı
Burak Kotan
Kahramanmaraş
Ali Öztunç
İrfan Karadutlu (DEVA)
Mehmet Bağlar
Ejder Kaygusuz
Naile İşlek
Tufan Yanar
Aziz Cem Güner
Çağatay Atasay
Karabük
Cevdet Akay
Abdullah Çakır
Bayram Karadağ
Karaman
İsmail Atakan Ünver
Yusuf Baştuğ
Hasan Ehliz
Kars
İnan Akgün Alp
Onur Uludaşdemir
Evren Yerdelen
Kastamonu
Hasan Baltacı
Kadir Yalçın
Ziver Kaplan
Kayseri
Aşkın Genç
Mahmut Arıkan
Burhan Bahadır Özsoy
Zülküf Arslan
Ümit Özer
Özgen Aydıncak
Ali Çetinkaya
Onur Sergen Doğan
İbrahim Kaan
Niyazi Ünalmış
Kırıkkale
Ahmet Önal
Ömer Eldemir
Ümit Duman
Kırklareli
Vecdi Gündoğdu
Fahri Özkan
Hatice Gül Bingöl
Kırşehir
Metin İlhan
Şeref Baran Genç
Kilis
Mehmet Akif Perker
Hurşit Çetin
Kocaeli
Mühip Kanko
Harun Özgür Yıldızlı
Hasan Bitmez
Nail Çiler
Serap Çakır
Tülin Keçeci Güngör
Cuma Karavar
Caner Arduç
Mehmet Ümit Küçükkaya
Selam Kösalı
Hülya Göreli Yolcubal
Belkıza İlter
İsmet İşeri
Berna Çetin
Konya
Barış Bektaş
Hasan Ekici
Gençosman Killik
Ömer Ünal
Halil Ercan
Kamil Bülbül Okuyucu
Galip Polat
Ayşe Alkım Gökçe
Mürsel Ayrancı
Ezgi Bilge Arslan
Şerife Tunç
Mehmet Pirzade
Dursun Kaplan
Rıdvan Şenyurt
Tevfik Fikret İvgen
Kütahya
Ali Fazıl Kasap
Ahmet Sunar
Güler Ezgi Doğan Turan
Haşim Ertekin
Kerem Erkul
Malatya
Veli Ağbaba
Enver Kiraz
Battal Kanbay
Ali İmran Marasalı
Yusuf Kurşun
Okay Demirhan
Manisa
Özgür Özel
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Bekir Başevirgen
Selma Aliye Kavaf
Musa Semih Balaban
Neşe Zengin
Aysun Helvacıoğlu
Seçil Ege Değerli
Şerif Akmeşe
İlksen Özalper
Mardin
Mehmet Sait Çelebi
Şükrü Karaboğa
Nurattin Kılıç
İbrahim Taşdelen
Nilgün Bayraktar
Ömer Durak
Mersin
Ali Mahir Başarır
Gülcan Kış
Mehmet Emin Ekmen
Talat Dinçer
Hasan Ufuk Çakır
Emre Yılmaz
Nursen Yücesoy Temizkan
Leyla Serin Kırık
Ahmet Yorgun
Mehmet Gültekin Uğur
Şerife Arıcı Yıldız
Güven Kocabıyık
Neslihan Çelebi
Muğla
Cumhur Uzun
Gizem Özcan
Süreyya Öneş Derici
Selçuk Özdağ
Mehmet Demir
Fatma Gebeş Çimen
Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu
Nevşehir
Faruk Sarıaslan
Mehmet Değirmenci
Eda Doğan
Niğde
Ömer Fethi Gürer
Mehmet Değirmenci
Eda Doğan
Ordu
Seyit Torun
Mustafa Adıgüzel
Ahmet Toklucuoğlu
Cengiz Okur
Nilgün Yılmaz
Sabri Soner Görgülü
Osmaniye
Asu Kaya
Ünal Köksal
Mehmet Orhun Döğüşcü
Rıza Tekerek
Rize
Tahsin Ocaklı
Köksal Toptan (İYİ Parti)
Muhammet Yıldız (Saadet Partisi)
Sakarya
Ayça Taşkent
Ecevit Keleş
Kamil Özkan
Azize Çeroğlu
Emel Akçil
Gündüz Kadir Gençcan
Ali Fethi Gürler
Özer Özçınar
Samsun
Murat Çan
Mehmet Karaman
Mustafa Yeşilyurt
Nazan Güneysu
Mehmet Özdağ
Suat Yıldız
Neşe Kangüleç
Nilsu İrem Koçyiğit
Özler Yılmaz
Siirt
Umut Dayanan
Deniz Acar
Mehmet Zakir Kızılay
Sinop
Barış Karadeniz
Şevket Terkan
Sivas
Ulaş Karasu
Serdar İnce
Servecan Kaya
Lütfi Görkem Marşan
Bahattin Yavuz
Şanlıurfa
Mahmut Tanal
Müslüm Cengizhan Akalın
Ahmet Tüysüz
Abdullah Yeşil
İbrahim Direk
Süleyman Gök
Abdullah Melik
Abdullah Direk
Müslüm Şikak
Berivan Veysanoğlı Düşme
Abdulkadir Çetinn
Vehbi Vural
İsa Ekinci
Aziz Babacan
Şırnak
Nizar Ökten
Botan Cizreli
Abdullah Kaya
Ayşe Pilin
Tekirdağ
Faik Öztrak
İlhami Özcan
Cem Avşar
Nurten Yontar
Mustafa Ülkem Uruk
İsmail Doğaroğlu
Sema Kırkoyun Kinet
İsmail Çelebi
Tokat
Kadim Durmaz
Duran Kum
Ayhan Karabekiroğlu
Mehmet Ali Kocaoğlu
Cem Çıtak
Trabzon
Sibel Suiçmez
Ahmet Kaya
Murat Özçilingir
Musa Hacıoğlu
İlker Akıncı
Mustafa Erdi Çakır
Tunceli
Hüsniye Karakoyun
Uşak
Ali Karaoba
İsmet Akın
Sevinç Yazgan
Van
Seracettin Bedirhanoğlu
Ercan Çiçek
Aziz Örek
Muhlis Orhan
Meral Ayhan
Nurten Taş
Süleyman Kuşman
Mehmet Kaval
Yalova
Tahsin Becan
Mehmet Gürel
Yasemin Fazlaca
Zonguldak
Deniz Yavuzyılmaz
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Doğa Şanlıoğlu (DEVA)
Merve Kır
Cemalaettin Sağtekin