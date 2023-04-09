CHP Milletvekili adayları tam liste

Anamuhalefet Partisi CHP çatısı altında birleşen 4 siyasi partinin adaylarının da yer aldığı CHP Aday listesi YSK'ya teslim edildi. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyordu. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. CHP'nin illere göre milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan, CHP'nin milletvekili aday listesini, YSK'ye teslim edeceği saat netleşti. CHP'den milletvekili aday listesinde gösterilmeyen bazı isimlere ilişkin açıklama geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. CHP’de milletvekili adayları netleşmeye başladı.



LİSTE SARIGÜL SÜRPRİZİ

CHP’nin listelerinde sürprizler de yer aldı. Erzincan’daki birinci sıra adayı Mustafa Sarıgül oldu. Son dakika gelen kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev vermesi üzerine aday olması beklenmeyen Seyit Torun, Ordu birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

CHP'nin illere göre milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.

SUZAN ŞAHİN LİSTEDE YOK

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis’te oldukça ses getiren konuşmasıyla dikkat çekmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınan Şahin, CHP'nin adayları arasında bulunmuyor.

CHP'nin milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceği saat netleşti. CHP, YSK'den saat 15:00’te randevu aldı.

CHP, milletvekili aday listesinde gösterilmeyen bazı isimlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır."

ORTAKLARA 60 YAKIN YER

Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 60'a yakın adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şu şekilde:

Ankara 1’inci bölge

Gamze Taşçıer

Deniz Demir

Okan Konuralp

Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

Aliye Timisi Ersever

Deniz Çakır

Kemal Akkurt

Aysun Palalı Köktaş

Elif Topkaya Sevinç

Hüseyin Can Güner

Aycan Günday Koçtürk

Armağan Erdoğan

Ankara 2’inci bölge

Murat Emir

İdris Şahin (DEVA)

Semra Dinçer

İrem Yaman (İYİ Parti)

Orkun Kamber

Ali Rıza Erbay

Erdal Kiziroğlu

Özkan Aktan

Funda Cengiz

Erol Tosun

Nursel Öcal

Ankara 3’üncü Bölge

Tekin Bingöl

Umut Akdoğan

Mesut Doğan (Saadet Partisi)

Aylin Yaman

Ahmet Ersen Özsoıy

Mehmet Akyürek

Mehtap Yücel

Mehmet Yula

Zeynep Esra Özdemir

Ömer Yılmaz

Elmas Kübra Karaca

Hasan Cem Yılmaz

İstanbul 1’inci bölge

Oğuz Kaan Salıcı

Gamze Akkuş İlgezdi

Fethi Açıkel

Gökhan Günaydın

Birol Aydın (Saadet Partisi)

Ahmet Ersagun Yücel

Elif Esen (DEVA)

Hasan Karal (DEVA)

Cemal Enginyurt (DP)

Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

Ali Gökçek

Suat Özçağdaş

Özcan Baripoğlu

Sevgi Kılıç

Olgun Çelik

Doğan Çakmak

Kenan Otlu

Efendi Argunşah

Murat Kantekin

Aysemin Gülmez

Ahmet Can Yılmaz

Ebru Zor

Erdoğan Erden

Füsun Sökmez

Necla Erdem

Bülent Kulkuloğlu

Güllü Saran

Yücel Oto

Nejdet Ay

Elife Gamze Öztürk

Hakan Bekar

Dursun Can Kırtorun

Murat Gökhan Ofluoğlu

Hale Dilek Tosun

Abdullah Onur Bildirici

İstanbul 2’inci Bölge

Namık Tan

Yunus Emre

Gökhan Zeybek

Enis Berberoğlu

Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

Yüksel Mansur Kılınç

İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

Berna Sukas

Fuat Yıldırım

Onur Aydın

Işık Öğütçü

Soner Özimer

Mehmet Ali Yüksel

Şaban Karaaslan

Elmas Arus

Muharrem Naci Temiz

Sevim Yalınkılıç

Gözde Fil

Bülent Ütebay

Mehmet Süleyman Türker

Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı

Ali Arman

Bedia Büyükgebiz

Özgür Nemutlu

Ezgi Pekşan

Refik Ersin Eroğlu

İstanbul 3’üncü Bölge

Engin Altay

Erdoğan Toprak

Türkan Elçi

İlhan Kesici

Zeynel Emre

Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

Bülent Kaya (Saadet Partisi)

Doğan Demir (Gelecek Partisi)

Özgür Karabat

Medeni Yılmaz (DEVA)

Turan Taşkın Özer

Doruk Bulut

Oğuz Kemal Yakar

Turgay Özcan

Fevzi Donat

Utku Caner Çaykara

Hüseyin Remzi Gökbulak

Bayramali Çeşmeci

Recep Karakoç

Burak Yıldırım

Eda Kurt

Kazım Özeren

Margarit Dikme

Mehtap Albayrak

Nazlı Akyüz

Özlem Dokuyucu

Sinan Karahan

Sinem Özcan

Süleyman Şafak

Cemal Doğan

Hüseyin Arda Engizek

Turgut Koç

Server Gökmen

Ender Unutan Ersözlü

Neşe Kıyık

Yaren Karaca

Antalya

Sururi Corabatur

Cavit Arı

Aliye Coşar

Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

Mustafa Erdem

Murat Özçelik

Ercüment Taşdemir

Nilüfer Defeci

Vahap Tuncer

Sibel Gezen

Ramiz Atakan

Emrah Yurtlak

Zehra Milli

Hatice Kübra Turan

Müge Gezginci Uysal

Mehmet Gök

Adana

Orhan Sümer

Müzeyyen Şevkin

Burhannetin Bulut

Sadullah Kısacık (DEVA)

Ayhan Barut

Berke Duvan

Hüseyin Keser

Erkan Karakaya

Orhan Toplum

Kübra Özbiçer

Ahmet Korkmaz

Sercan Polat

Murat Öztanrıöver

Ebru Yılmaz

Elife Müftüoğlu

Afyonkarahisar

Burcu Köksal

Fatih Aydın

Abidin Yağcı

Ali Arıkan

İbrahim Kadıoğlu

Anıl Halis Akar

Ağrı

İbrahim Varol

Abdurrahman Polat

Ertuğrul Eryılmaz

Zekiye Altay

Amasya

Reşat Karagöz

Arif Yılmaz

Zeynep Ateş

Ardahan

Özgür Erdem

Özel Özen

Artvin

Uğur Bayraktutan

Oğuz Kurdoğlu

Aydın

Bülent Tezcan

Hüseyin Yıldız

Süleyman Bülbül

Evrim Karakoz

Nilüfer Ünüvar

Gamze Yolcu Metin

Ziya Yılmaz

Nebahat Oskay Ürün

Balıkesir

Ensar Aytekin

Serkan Sarı

Burak Dalgın

Seval Bozkurt

Selim Panç

Fatma Salı Karabacakoğlu

Dilek Yalçın

Gülizar Yıldız

Muharrem Koç

Bartın

Aysu Bankoğlu

Ceyda Sargın

Batman

Hüseyin Yaşar

Dicle Arslan

Orhan Ekmen

Abdullah Polat

Menduh Atak

Bilecik

Yaşar Tüzün

Vedat Kazıcı

Bingöl

Serdar Atalay

Mehmet canlı

İlhami Gelen

Burdur

İzzet Akbulut

Hülya Gümüş

Süleyman Erman

Bursa 1. Bölge

Kayıhan Pala

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Mehmet Atmaca

İsmet Karaca

Jülide Akköprü

Alpaslan Yıldız

Engin Tamer Dede

Serkan Öztürk

Özgür Yıldız

Canan Akın Erdem

Bursa 2.bölge

Hasan Öztürk

Cemalettin Kani Torun

Orhan Sarıbal

Erkan Dönmez

Şahin Sevinç

Funda Türkcoş Pekiner

Ender Teke

Huriye Canan Çelik Tunar

Mehmet Önder Mutlu

Seda Bozdağ Güzelkaya

Çanakkale

İsmet Güneşhan

Özgür Ceylan

Yeşim Karadağ

Tuğberk Güzel



Çorum

Mehmet Tahtasız

Bekir Özsaçmacı

Burçin Solmaz Polat

Seyit Ahmet Güher



Denizli

Gülizar Biçer Karaca

Şeref Arpacı

Sema Silkin Ün

Adil Demir

Sedat Demirci

İlhan Özcan

Ayşe Hazer

Diyarbakır

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Ali İhsan Merdanoğlu

Abdurrahman Ergin

Cevdet Nasıranlı

İsmail Akyıl

Gönül Özel

Laleş Ertuğrul Uysal

Esra Arslan

Mahir Yılmaz

Mehmet Ali Özmen

Zeynep Deniz Erk

Özlem Kaya

Düzce

Talih Özcan

Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz

Jale Uzunhasan

Edirne

Ediz Ün

Ahmet Baran Yazgan

Ufuk Kanışkan

Ahmet Erken

Elazığ

Gürsel Erol

Abdullah Akın

Ahmet Yıldız

Alım Özdemir

Azat Alınak

Erzincan

Mustafa Sarıgül

Ufuk Aktaş

Erzurum

Ayhan Koç

Murat Ozan



Celal CunguldakSerhat Can EşErdinç Okanlıİslam Tekmanlı

Eskişehir

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

İbrahim Arslan

Abdülkadir Adar

İpek Çelik

Aysu Bahar Gürbilek

Gaziantep

Hasan Öztürkmen

Melih Meriç

Ertuğrul Kaya

Reis Reisoğlu

Adile Merve

Erdal Geçit

Selim Karahan

Müslüm Şahinsoy

Hasan Gür

Mehmet İslam

Ahmet İdris İnal

Fatma Müge Düşün

Gökhan Çeliktürk

Vijdan Aktaş

Giresun

Elvan Işık Gezmiş

Reşat Nuri Özdemir

Fikri Bilge

Hakan Adanır

Hakkari

Nazım Demir

Adnan Hatipoğlu

Sabır Diri

Hatay

Mehmet Güzelmansur

Nermin Yıldırım Kara

Servet Mullaoğlu

Necmettin Çalışkan

Hikmet Hatunoğlu

Rahmi Vardi

Gökhan Özer

Bekir Atahan

Cemiyet Kışlıoğlu

Tamer Apiş

Filiz Haksöz

Iğdır

Yusuf Aslan

İsmail Sarıboğa

Isparta

Hikmet Yalım Halıcı

Mehmet Tamer Cantekin

Hüseyin Yıldızhan

Hatice Yıldız

İzmir 1’inci Bölge

Yüksel Taşkın

Ahmet Tuncay Özkan

Sevda Erdan Kılıç

Murat Bakan

Ednan Arslan

Seda Kaya Ösen (DEVA)

Haydar Altıntaş (DP)

Devrim Barış Çelik

Sefer İpekli

Güldem Atabay

Şahbal Aras

Fulya Alçay

Mehmet Şahin Fırat

Birgül Değirmenci

İzmir 2’inci Bölge

Gökçe Gökçen

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

Rahmi Aşkın Türeli

Mahir Polat

Mehmet Salih Uzun (DP)

Deniz Yücel

Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)

Hacer Foggo

Esin Doğan Metin

Altan İnanç

Emine Helil İnay Kınay

Ayten Gülsever

Nurşen Balcı

Burak Kotan

Kahramanmaraş

Ali Öztunç

İrfan Karadutlu (DEVA)

Mehmet Bağlar

Ejder Kaygusuz

Naile İşlek

Tufan Yanar

Aziz Cem Güner

Çağatay Atasay

Karabük

Cevdet Akay

Abdullah Çakır

Bayram Karadağ

Karaman

İsmail Atakan Ünver

Yusuf Baştuğ

Hasan Ehliz

Kars

İnan Akgün Alp

Onur Uludaşdemir

Evren Yerdelen

Kastamonu

Hasan Baltacı

Kadir Yalçın

Ziver Kaplan

Kayseri

Aşkın Genç

Mahmut Arıkan

Burhan Bahadır Özsoy

Zülküf Arslan

Ümit Özer

Özgen Aydıncak

Ali Çetinkaya

Onur Sergen Doğan

İbrahim Kaan

Niyazi Ünalmış

Kırıkkale

Ahmet Önal

Ömer Eldemir

Ümit Duman

Kırklareli

Vecdi Gündoğdu

Fahri Özkan

Hatice Gül Bingöl

Kırşehir

Metin İlhan

Şeref Baran Genç

Kilis

Mehmet Akif Perker

Hurşit Çetin

Kocaeli

Mühip Kanko

Harun Özgür Yıldızlı

Hasan Bitmez

Nail Çiler

Serap Çakır

Tülin Keçeci Güngör

Cuma Karavar

Caner Arduç

Mehmet Ümit Küçükkaya

Selam Kösalı

Hülya Göreli Yolcubal

Belkıza İlter

İsmet İşeri

Berna Çetin

Konya

Barış Bektaş

Hasan Ekici

Gençosman Killik

Ömer Ünal

Halil Ercan

Kamil Bülbül Okuyucu

Galip Polat

Ayşe Alkım Gökçe

Mürsel Ayrancı

Ezgi Bilge Arslan

Şerife Tunç

Mehmet Pirzade

Dursun Kaplan

Rıdvan Şenyurt

Tevfik Fikret İvgen

Kütahya

Ali Fazıl Kasap

Ahmet Sunar

Güler Ezgi Doğan Turan

Haşim Ertekin

Kerem Erkul

Malatya

Veli Ağbaba

Enver Kiraz

Battal Kanbay

Ali İmran Marasalı

Yusuf Kurşun

Okay Demirhan

Manisa

Özgür Özel

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Bekir Başevirgen

Selma Aliye Kavaf

Musa Semih Balaban

Neşe Zengin

Aysun Helvacıoğlu

Seçil Ege Değerli

Şerif Akmeşe

İlksen Özalper

Mardin

Mehmet Sait Çelebi

Şükrü Karaboğa

Nurattin Kılıç

İbrahim Taşdelen

Nilgün Bayraktar

Ömer Durak

Mersin

Ali Mahir Başarır

Gülcan Kış

Mehmet Emin Ekmen

Talat Dinçer

Hasan Ufuk Çakır

Emre Yılmaz

Nursen Yücesoy Temizkan

Leyla Serin Kırık

Ahmet Yorgun

Mehmet Gültekin Uğur

Şerife Arıcı Yıldız

Güven Kocabıyık

Neslihan Çelebi

Muğla

Cumhur Uzun

Gizem Özcan

Süreyya Öneş Derici

Selçuk Özdağ

Mehmet Demir

Fatma Gebeş Çimen

Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu

Nevşehir

Faruk Sarıaslan

Mehmet Değirmenci

Eda Doğan

Niğde

Ömer Fethi Gürer

Mehmet Değirmenci

Eda Doğan

Ordu

Seyit Torun

Mustafa Adıgüzel

Ahmet Toklucuoğlu

Cengiz Okur

Nilgün Yılmaz

Sabri Soner Görgülü

Osmaniye

Asu Kaya

Ünal Köksal

Mehmet Orhun Döğüşcü

Rıza Tekerek

Rize

Tahsin Ocaklı

Köksal Toptan (İYİ Parti)

Muhammet Yıldız (Saadet Partisi)

Sakarya

Ayça Taşkent

Ecevit Keleş

Kamil Özkan

Azize Çeroğlu

Emel Akçil

Gündüz Kadir Gençcan

Ali Fethi Gürler

Özer Özçınar

Samsun

Murat Çan

Mehmet Karaman

Mustafa Yeşilyurt

Nazan Güneysu

Mehmet Özdağ

Suat Yıldız

Neşe Kangüleç

Nilsu İrem Koçyiğit

Özler Yılmaz

Siirt

Umut Dayanan

Deniz Acar

Mehmet Zakir Kızılay

Sinop

Barış Karadeniz

Şevket Terkan

Sivas

Ulaş Karasu

Serdar İnce

Servecan Kaya

Lütfi Görkem Marşan

Bahattin Yavuz

Şanlıurfa

Mahmut Tanal

Müslüm Cengizhan Akalın

Ahmet Tüysüz

Abdullah Yeşil

İbrahim Direk

Süleyman Gök

Abdullah Melik

Abdullah Direk

Müslüm Şikak

Berivan Veysanoğlı Düşme

Abdulkadir Çetinn

Vehbi Vural

İsa Ekinci

Aziz Babacan

Şırnak

Nizar Ökten

Botan Cizreli

Abdullah Kaya

Ayşe Pilin

Tekirdağ

Faik Öztrak

İlhami Özcan

Cem Avşar

Nurten Yontar

Mustafa Ülkem Uruk

İsmail Doğaroğlu

Sema Kırkoyun Kinet

İsmail Çelebi

Tokat

Kadim Durmaz

Duran Kum

Ayhan Karabekiroğlu

Mehmet Ali Kocaoğlu

Cem Çıtak

Trabzon

Sibel Suiçmez

Ahmet Kaya

Murat Özçilingir

Musa Hacıoğlu

İlker Akıncı

Mustafa Erdi Çakır

Tunceli

Hüsniye Karakoyun

Uşak

Ali Karaoba

İsmet Akın

Sevinç Yazgan

Van

Seracettin Bedirhanoğlu

Ercan Çiçek

Aziz Örek

Muhlis Orhan

Meral Ayhan

Nurten Taş

Süleyman Kuşman

Mehmet Kaval

Yalova

Tahsin Becan

Mehmet Gürel

Yasemin Fazlaca

Zonguldak

Deniz Yavuzyılmaz

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Doğa Şanlıoğlu (DEVA)

Merve Kır

Cemalaettin Sağtekin