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CHP milletvekiline saldırıya mahkemeden ilginç karar

Doğu ve Güney Doğu illerinde toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker'in konvoyuna yönelik saldırıya mahkemeden 'Kovuşturmaya yer yok' kararı!

06 Aralık 2023 Çarşamba 13:19
CHP milletvekiline saldırıya mahkemeden ilginç karar






CHP milletvekiline saldırıya mahkemeden ilginç karar

Türkiye'nin en tartışmalı seçimlerinin yaşandığı Şanlıurfa'da yaşanan usulsüzler zaman zaman kanlı saldırılara neden olurken, mahkeme bir linç girişimi için verdiği karar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Şanlıurfa'da seçim sırasında yaşanan usulsüzlük ve yaşadığı linç girişimiyle ilgili olarak savcılığın 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdiğini duyurdu. Şeker, "Adaleti aramaya devam edeceğim, herkes için herkes adına ve inadına" dedi.

Önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs günü Şanlıurfa'da usulsüz oy kullanımına müdahale ederken saldırıya uğramıştı. Ali Şeker, olay üzerine açılan soruşturmada savcılığın "kovuşturmaya yer olmadığı" yönünde karar verdiğini duyurdu. 

Şeker, dün sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:  

"Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 5 Aralık 1934, 89. yıldönümü bugün. 28 Mayıs seçimlerinde Şanlıurfa Karaali Köyü’nde  hiçbir köylü kadın oy kullanmaya gelmediği halde 500’ün üzerinde kadının ve gelmeyen yüzlerce erkeğin yerine sahte imzalarla oy kullanılmasını engellemek için mücadele ederken 40 kişinin toplu saldırısı sonucu yaralanmıştım. Toplu linç girişimi ve köydeki kadınların ve gelmeyen yüzlerce erkeğin yerine oy kullanılması olayıyla ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş karar tebliğ edildi bugün… Adaleti aramaya devam edeceğim, herkes için herkes adına ve inadına."


ŞANLIURFA'DA NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs günü Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaal Mahallesi'nde kurulan sandıkları ziyaret eden önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, toplu oy kullanımı tespit etmişti. Şeker ve çevresindekilerin tespit ettiğine göre, mahallede bulunan erkekler kadınların nüfus cüzdanlarını getirip onların yerine oy kullanmak istemişti. Bu durumun yasal olmadığını ve kadınların da sandık başına gelmesi gerektiğini belirten Şeker ve CHP’li müşahit de onlarca kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Burnuna darbe alan Şeker hastaneye kaldırılmıştı. 

Son Güncelleme: 06.12.2023 13:36
Anahtar Kelimeler:
SaldırıŞanlıurfaChp
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