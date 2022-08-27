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CHP nihayet harekete geçti | Peker'in iddiaları yargıya taşınıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in bugün sosyal medyadan açıkladığı SPK iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:57
CHP nihayet harekete geçti | Peker'in iddiaları yargıya taşınıyor

CHP nihayet harekete geçti | Peker'in iddiaları yargıya taşınıyor


Hakkında yakalama kararı bulunan ve halen BAE'de yaşayan Sedat Peker'in kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından kimi AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını açıklayacağı belirtilmişti. Peker ilgili hesaptan beklenen açıklamaları yaptı.


Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Peker, SPK Başkanı'nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle: 

"Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar."

Anahtar Kelimeler:
PekerSedat PekerChp
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