CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu



Yerel seçimlere 87 gün kala Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilç adaylarının isimleri teker teker açılıyorb CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.



Yerel seçimlerde CHP'nin kesinleşen adalları açıklanıyor CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar,

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu,

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce,

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş,

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer,

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer,

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal,

Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu,

Tunceli Belediye Başkan adayı Ali Mustafa Çelik,

Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım oldu.

Yalova Belediyesi: Mehmet Gürer

Zonguldak Belediyesi: Tahsin Erdem

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ETİMESGUT'A ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu’nun adaylığına itiraz ettiği yönünde iddia ortaya atıldı.

İtirazların artması üzerine yönetim Mansur Yavaş’ı ikna ettikten sonra Beşikçioğlu kararı PM’ye sunuldu. MYK'dan sonra, PM'den de Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıktı.

Öte yandan MYK toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Özel, Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya, “Ben bu fikrimi ilk paylaştığımda Mansur Bey’in hoşuna gitmişti, halen de daha hoşuna gideceğini düşünüyorum. Etimesgut’la ilgili belki başka bir şey olabilir. Mansur Bey’in de gücüne güç katacaktır, orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz” yanıtını verdi.

CHP VEKİLLERİ ARASINDA TARTIŞMA

CHP'de devam eden PM toplantısı esnasında Mersin vekilleri Hasan Ufuk Çakır ile Ali Mahir Başarır arasında tartışma çıktığı öğrenildi. İkilinin adaylar nedeniyle tartıştığı iddia edilirken Çakır'ın salondan ayrıldığı belirtildi.

İLÇELERDE KİMLER ADAY OLACAK?

CHP İstanbul'da halen AKP'nin elinde bulunan belediye başkanlığı seçimleri için adaylar Parti Meclisi'ne gönderildi. Buna göreCHP kulislerinde, Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Beyoğlu’nda İnan Güney, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Silivri’de Bora Balcı, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Kartal'da Gökhan Yüksel, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Eyüpsultan’da Bülent Özmen ve Tuzla’da Eren Ali Bingöl’ün PM’nin onayına sunulduğu belirtildi.