Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

CHP ve HDP'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırıldı | TBMM'de gerginlik

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü.

04 Haziran 2020 Perşembe 17:36
CHP ve HDP'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırıldı | TBMM'de gerginlik

Bekçilik yasası çıkarken 3 vekil için düşürme kararı


TBMM'de AK Parti ve MHP oyları ile gündeme getirilen Bekçilik Yasası görüşmeleri sırasında CHP ve HDP'li iki milletvekilin vekilliği düşürüldü, Genel Kurul karıştı. TBMM Genel Kurulu AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükselirken HDP sıralarından da sloganların atıldığı görüldü.


CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü. Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, "Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kararı "Millet iradesinin yok sayılması" olarak değerlendirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Meclis'te yükselen tansiyonun ardından yaptığı açıklamada "Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlem" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kalan 18 aylık cezasını yatmak için teslim olacağını belirterek çıktığı günden bu yana demokrasi koşullarında bir gelişme olmadığını belirterek kararın kendisi için bir sürpriz olmadığını söyledi. “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder” diyen Berberoğlu, basın mensuplarından helallik istedi.


KILIÇDAROĞLU: SİVİL DARBE

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki mesajıyla karara tepki gösterdi. CHP lideri, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Bu parlamentoya darbedir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ TURAN: USULİ İŞLEM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da Twitter mesajında Anayasa'nın 84. maddesine işaret ederek "Alt mahkemelerce verilen kararlar, Yargıtay’ın kararı sonucu kesinleştiğinde, mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesiyle ilgili kişinin milletvekilliği düşer. Bunun sadece anayasal usuli bir işlem olduğu herkes tarafından bilinmektedir" dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.


HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

ANAYASA NE DİYOR?

Anayasa'nın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili 84. maddesi:

İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.
Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
82'nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.
Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

SANDALYE DAĞILIMI

3 ismin vekilliklerinin düşürülmesi ile birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 139'dan 138'e, HDP'nin milletvekili sayısı 60'tan 58'e düştü. TBMM'deki sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 291
Cumhuriyet Halk Partisi: 138
Halkların Demokratik Partisi: 58

Milliyetçi Hareket Partisi: 49
İYİ Parti: 37
Türkiye İşçi Partisi: 2
Büyük Birlik Partisi: 1
Demokrasi ve Atılım Partisi: 1
Demokrat Parti: 1
Demokratik Bölgeler Partisi: 1
Saadet Partisi: 1
Bağımsız Milletvekili: 6
Toplam: 586

Son Güncelleme: 04.06.2020 19:03
Anahtar Kelimeler:
Tbmm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deva Partisi,  Bahçeli'ye 2001 krizini hatırlattı
Deva Partisi,  Bahçeli'ye 2001 krizini hatırlattı
Erbakan'dan iftiralara cevap |Hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz
Erbakan'dan iftiralara cevap |Hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri
Yeniden Refah | İYİ Parti, HDP ittifakından doğan zararını telafi etmek istiyor
Yeniden Refah | İYİ Parti, HDP ittifakından doğan zararını telafi etmek istiyor
Bekin | Uygur Türkleri asıl desteği Türkiye’den bekliyor
Bekin | Uygur Türkleri asıl desteği Türkiye’den bekliyor
Kaftancıoğlu'ndan Kadöküy'ün 'Dayanmışma mutfağı'na ziyaret 
Kaftancıoğlu'ndan Kadöküy'ün 'Dayanmışma mutfağı'na ziyaret 
Erbakan | Ülkemizin gelişmişlik düzeyini buradan anlayabiliriz
Erbakan | Ülkemizin gelişmişlik düzeyini buradan anlayabiliriz
Prof. Dr. Doğan Aydal uyardı | Türkiye yeniden karanlıklara gömülebilir
Prof. Dr. Doğan Aydal uyardı | Türkiye yeniden karanlıklara gömülebilir
Doğan Bekin | Darbe tartışmaları yerine ana sorunlara odaklanalım
Doğan Bekin | Darbe tartışmaları yerine ana sorunlara odaklanalım
Yeniden Refah Partisi'nden kritik 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı:
Yeniden Refah Partisi'nden kritik 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı:

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim