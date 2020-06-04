CHP ve HDP'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırıldı | TBMM'de gerginlik

Bekçilik yasası çıkarken 3 vekil için düşürme kararı



TBMM'de AK Parti ve MHP oyları ile gündeme getirilen Bekçilik Yasası görüşmeleri sırasında CHP ve HDP'li iki milletvekilin vekilliği düşürüldü, Genel Kurul karıştı. TBMM Genel Kurulu AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükselirken HDP sıralarından da sloganların atıldığı görüldü.



CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü. Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, "Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kararı "Millet iradesinin yok sayılması" olarak değerlendirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Meclis'te yükselen tansiyonun ardından yaptığı açıklamada "Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlem" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kalan 18 aylık cezasını yatmak için teslim olacağını belirterek çıktığı günden bu yana demokrasi koşullarında bir gelişme olmadığını belirterek kararın kendisi için bir sürpriz olmadığını söyledi. “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder” diyen Berberoğlu, basın mensuplarından helallik istedi.



KILIÇDAROĞLU: SİVİL DARBE

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki mesajıyla karara tepki gösterdi. CHP lideri, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Bu parlamentoya darbedir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ TURAN: USULİ İŞLEM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da Twitter mesajında Anayasa'nın 84. maddesine işaret ederek "Alt mahkemelerce verilen kararlar, Yargıtay’ın kararı sonucu kesinleştiğinde, mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesiyle ilgili kişinin milletvekilliği düşer. Bunun sadece anayasal usuli bir işlem olduğu herkes tarafından bilinmektedir" dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

ANAYASA NE DİYOR?

Anayasa'nın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili 84. maddesi:

İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

82'nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

SANDALYE DAĞILIMI

3 ismin vekilliklerinin düşürülmesi ile birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 139'dan 138'e, HDP'nin milletvekili sayısı 60'tan 58'e düştü. TBMM'deki sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 291

Cumhuriyet Halk Partisi: 138

Halkların Demokratik Partisi: 58



Milliyetçi Hareket Partisi: 49İYİ Parti: 37Türkiye İşçi Partisi: 2Büyük Birlik Partisi: 1Demokrasi ve Atılım Partisi: 1Demokrat Parti: 1Demokratik Bölgeler Partisi: 1Saadet Partisi: 1Bağımsız Milletvekili: 6Toplam: 586