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CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'

Erdoğan'ın seçim meydanlarında gösterdiği terör örgütü PKK'lıların montajlandığı propaganda videosunun montaj olduğunu itiraf etmesinin ardından CHP il başkanlıkları harekete geçti

23 Mayıs 2023 Salı 18:51
CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'

CHP'den AKP il başkanlığına 'Siyah Çelenk'


CHP İl Başkanlıkları, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'montaj' itirafına tepki amacıyla AKP İl Başkanlıklarına siyah çelenk bırakma eylemi yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, AKP il başkanlıkları önünde polisin barikat kurduğunu ve çelengi bulundukları yere bıraktıklarını belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ankara İl Başkanlığı ve İzmir İl Başkanlığı, bugün saat 17.00'de AKP İstanbul, Ankara İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı.


İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, AKP İl Başkanlıkları önünde polisin barikat kurduğunu ve çelengi bulundukları yere bıraktıklarını belirtti.

"SAHTEKARLIK YAPTINIZ"

İl başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siz bu organize kötülüğü, şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Allah korkusunu, vicdanı, ahlakı, iyi olan her türlü duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim değil, Türk milletinin üstüne boca ettiniz. Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz, sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız, 'mitingi canlı yayınlıyor' görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettirdiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız, o dipsiz kuyunun karanlık, rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize yol bellediniz.


"HELALLEŞMEYECEĞİZ, HESAPLAŞACAĞIZ"

Kötülüğü kendisine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak bırakanlar ile asla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs'ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan, toprağına göz dikenlere, kendisine cehennemi layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu kuru sofrasına katık ederek kuruldu. Unutmayın: Biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı canlı yayında, mitinglerde izlettiği Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan videolarla ilgili 'montaj' itirafında bulunmuştu.


'Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle videosu' ile ilgili soru sorulması üzerine Erdoğan "Amam montaj, ama şu ama bu, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var" demişti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan'a "Montajcı sahtekar" diyerek tepki göstermişti.

Son Güncelleme: 23.05.2023 18:58
Anahtar Kelimeler:
MontajVideoChpAkp
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