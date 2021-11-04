CHP'den ormanlar ve arazi kullanımı konusunda deklarasyon

COP26 İklim Değişikliği Zirvesinde yayınlanan Ormanlar ve Arazi Kullanımı Deklarasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ÖZTUNÇ “AKP bürokrasisi, taahhütler üzerinden inşa ettiği bir mekanizmayla yıllardır ormanları, tarım alanlarını müteahhitlere katlettirdi. Umarım, Dünya Liderlerine verdikleri taahhütleri de aynı kefeye koymazlar” yorumunda bulundu.

Bakanlıklar Dahi Resmi Taahhütlerine Uymuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Cengiz İnşaat ile birlikte İyidere Liman Projesinin ÇED raporunda yeni bir taş ocağı açmayacağız diye taahhütte bulunmasına rağmen İkizdere’de aylardır ormanlık alanları yok ettiğini hatırlatan ÖZTUNÇ; “AKP bürokrasisi tüm sistemini asla yerine getirilmeyen taahhütler üzerine inşa ediyor. Öyle ki, bir bakanlık başka bakanlığı bu taahhütlerle kandırıyor. Balık baştan kokar. 3600 ek gösterge vaadini tutmayan başkanın, eylem planlarını, taahhütlerini uygulamayan bakanları oluyor” yorumunda bulundu.

Ormansızlaşma AKP Döneminde Arttı

Sadece 2020 yılında, 67 Bin 972 Hektarlık orman alanın yangın ve maden-enerji tesisleri için verilen orman izinleriyle nedeniyle yok edildiğini aktaran ÖZTUNÇ; “Ormanlardaki her türlü yapılaşmadan vazgeçilmeli, madencilik faaliyetlerine son verilmeli, yangınla mücadele yöntemleri güçlendirilmeli, ıslah ya da gençleştirme adı altında toptan kesim işlemlerine son verilmeli, sera gazı emisyonlarını arttırıcı etkiye sahip olan kirli ve eski teknolojiye sahip Termik santraller hemen kapatılmalı, maden faaliyetleri ile uğraşan işletmelerin rezervleri bitirdikten sonra adeta kaçarcasına bölgeyi rehabilite etmeden, ağaçlandırmadan kaçmalarını önlemek için ciddi ve etkin kamu denetimleri bugünden hayata geçirilmeli” önerilerini sıraladı.

AKP Yaptıklarını Bıraksa Dahi Mücadelede Mesafe Alırız

AKP inşaat, yapılaşma, enerji, tarım alanlarındaki icraatlarına bugün ara verse dahi mücadelede bir yol katedebiliriz diyen ÖZTUNÇ; “AKP’nin, kalkınma adı altında ülkedeki tarımdan, mimariye, enerjiden, kentleşmeye kadar bir çok alanı plansız ve doyumsuz bir hırsla dönüştürmesi, Türkiye’de yaşamı her yönden çıkmaza soktu. Yoksulluk da, kirlilik de, gıdasızlık da aynı politikanın ürünü. AKP tutamayacağı sözler vermek yerine, ülkeyi krizlere sevkeden bu uygulamalarını ivedi olarak durdurmalıdır” yorumunu yaptı.

COP 26’ın Kömürden Çıkışla İlgili Görüşmelerini Önemsiyoruz

AKP’nin yeşil mutabakat, Paris İklim Anlaşması gibi söylemlere fon meselesi yüzünden yöneldiğini aktaran ÖZTUNÇ; “COP 26’da da fon meselesi önemli bir başlık. Öyle ki, diğer başlıkların üzerini gölgeliyor. Ormansızlaşma ve Arazi kullanımıyla, metanla ilgili yaklaşıma benzer bir yaklaşımın kömürden çıkışla ilgili de gelmesini arzuluyoruz. İkizköydeki termik santralin daha da büyümesi için zeytinlik alanları yok ettirecek kanun teklifleri hazırlığında olan AKP’nin o zaman biraz yüzü kızarabilir” çıkışında bulundu.