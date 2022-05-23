Çiftçi buğday fiyatları altında ezilmesin





Buğday fiyatları ülkemizde ciddi oranda yükselmiştir. Hububat alım ve satış fiyatlarının, değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak haftalık veya aylık olarak güncellenmesinin elzem hale geldiğini ifade etti.



Buğdayda dışa bağımlılığı azaltmak için çiftçinin yanında olmalıyız!

Bu yıl bir kilogram buğdayın çiftçiye maliyetinin 4,30 TL civarında olduğu düşünüldüğünde, üretimin sürekliliğini ve dışa bağımlılığı azaltmak için açıklanacak oranın mazot, gübre, sertifikalı tohum gibi tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan sürekli artış göz önüne alınarak açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

Bu bağlamda; “Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişci” tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyerek soru önergesi verdiğini açıklamasında belirtti.

Koncuk, verdiği soru önergesinde mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fiyat farkı desteklemeleri hariç olarak kilogram başına buğday alım fiyatını kaç TL’den açıklayacağını sorarken, hububat alım ve satış fiyatlarının, dünyada ve ülkemizde değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak belli periyodlarda belirlenen fiyatlarda güncelleme yapılması konusunda Bakanlığın bir çalışması olup olmadığını da sordu.

