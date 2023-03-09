Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çiftçinin tarlasına çökme planı

Türk tarımı AKP iktidarı döneminde en ağır darbeyi aldı. Tarım ve mera alanları inşaat şirketleri tarafından talan edilirken, çıkarılmaya hazırlanan yeni yasa ile küçük çiftçinin elinde kalan son arazilere de çökme planı yapılıyor.

09 Mart 2023 Perşembe 18:48
Çiftçinin tarlasına çökme planı

Çiftçinin tarlasına çökme planı 

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, AKP tarafından TBMM'ye getirilen Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, küçük üreticinin arazisine adeta çökme tuzağı var. Yeni yasa tasarısı hakkında konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "İki Trakya’dan daha büyük araziyi ekemiyoruz. Bir de kalkıyoruz küçük çiftçinin arazisine çöküyorsunuz" diyerek eleştirdi. 


TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, dün başlayan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. 40 maddelik kanun teklinin 11 maddesi kabul edilmişti.

Kanun teklifinin görüşüldüğü sırada, çiftçinin “üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlık tarafından kiraya verilmesi” maddesine muhalefet sıralarından tepki geldi.  

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, üreticinin yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ekemediğini belirtirken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bırakın çok kâr etmeyi çiftçiler ekilmeyen arazileri ektiklerinde zarar etmesinler yine ekerler. Ama yaptıkları masrafları bile alamıyorlar” dedi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, “Küçük ölçekli çiftçiler sırat köprüsündeler. Çiftçi yaşının 55’e çıkmasının geri planında küçük ölçekli çiftçinin tarlasına çökme gibi olmuş” dedi. 

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun da teklife karşı çıkarak, “Kimin malını kime kiralıyorsunuz. Kamunun ekemediği birçok arazi varken gidiyoruz nelerle uğraşıyoruz. İki Trakya’dan daha büyük araziyi ekemiyoruz. Bir de kalkıyoruz küçük çiftçinin arazisine çöküyoruz. Bu maddeyi tekliften çekmemiz en doğrusu” dedi.

BAKAN YARDIMCISI GİZLİGİDER: TARIM DANIŞMANLARI GÜNDEMİMİZDE

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise tarım danışmanlarının kadroya alınma talebi ile ilgili soru üzerine, "Çalışma Bakanlığı ile bir çalışma içerisindeyiz ayrıntıları daha sonra anlatayım" yanıtını verdi. 

Anahtar Kelimeler:
TarlaYasa Tasarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı | 84 milyon aday
Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı | 84 milyon aday
Ersan Şen canlı yayında 'Adayım' dedi, Akşener aradı
Ersan Şen canlı yayında 'Adayım' dedi, Akşener aradı
Depremin yıkımını, acılarını Akşener unutturdu
Depremin yıkımını, acılarını Akşener unutturdu
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener sonrası anlamlı açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener sonrası anlamlı açıklama
İYİ Parti Masa'dan kalktı mı?
İYİ Parti Masa'dan kalktı mı?
Altılı Masa Devrildi mi? | Akşener'den tarihi öneri
Altılı Masa Devrildi mi? | Akşener'den tarihi öneri
Kılıçdaroğlu - Akşener buluşmasında Mansur Yavaş detayı
Kılıçdaroğlu - Akşener buluşmasında Mansur Yavaş detayı
Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarladı | İndirin bunları
Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarladı | İndirin bunları
Kılıçdaroğlu'ndan organize suç örgütü liderine sert tepki
Kılıçdaroğlu'ndan organize suç örgütü liderine sert tepki
Erdoğan önce 'Helallik' istedi, sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Erdoğan önce 'Helallik' istedi, sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim