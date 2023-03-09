Çiftçinin tarlasına çökme planı

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, AKP tarafından TBMM'ye getirilen Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, küçük üreticinin arazisine adeta çökme tuzağı var. Yeni yasa tasarısı hakkında konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "İki Trakya’dan daha büyük araziyi ekemiyoruz. Bir de kalkıyoruz küçük çiftçinin arazisine çöküyorsunuz" diyerek eleştirdi.



TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, dün başlayan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. 40 maddelik kanun teklinin 11 maddesi kabul edilmişti.

Kanun teklifinin görüşüldüğü sırada, çiftçinin “üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlık tarafından kiraya verilmesi” maddesine muhalefet sıralarından tepki geldi.

üreticinin yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ekemediğini belirtirken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bırakın çok kâr etmeyi çiftçiler ekilmeyen arazileri ektiklerinde zarar etmesinler yine ekerler. Ama yaptıkları masrafları bile alamıyorlar” dedi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, “Küçük ölçekli çiftçiler sırat köprüsündeler. Çiftçi yaşının 55’e çıkmasının geri planında küçük ölçekli çiftçinin tarlasına çökme gibi olmuş” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun da teklife karşı çıkarak, “Kimin malını kime kiralıyorsunuz. Kamunun ekemediği birçok arazi varken gidiyoruz nelerle uğraşıyoruz. İki Trakya’dan daha büyük araziyi ekemiyoruz. Bir de kalkıyoruz küçük çiftçinin arazisine çöküyoruz. Bu maddeyi tekliften çekmemiz en doğrusu” dedi.

BAKAN YARDIMCISI GİZLİGİDER: TARIM DANIŞMANLARI GÜNDEMİMİZDE

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise tarım danışmanlarının kadroya alınma talebi ile ilgili soru üzerine, "Çalışma Bakanlığı ile bir çalışma içerisindeyiz ayrıntıları daha sonra anlatayım" yanıtını verdi.