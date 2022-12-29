Çömez'den Taşkesenlioğlu'na | Niye gariban kaldın?



Gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelen AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Sedat Peker'in iddialarına cevap vermekten kaçındı. İYİ Partili Turhan Çömez AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'na bugün sosyal medyadan ilginç bir soru yöneltti. Zehra sen niye böyle gariban kaldın?

????AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu: “Kendi yağında kavrulan birisiydim. 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok.”

Ne zor bir durum Zehra.

Acıdım.

Aşağıdaki hotel kimin acaba?

Gerçekten bilmiyor musun?

Emily bilir ona sor… pic.twitter.com/aNybEJjjx3 — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) December 29, 2022

Halen Birleşik Arap Emirlikleri'nde ailesiyle birlikte dijital tecrit altında yaşayan Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isimlerden AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada 2 buçuk kilo altın dışında servetinin olmadığını iddia etmişti. İYİ Partili Turhan Çömez, Taşkesenlioğlu'nun iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in ifşalarında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, hakkındaki iddialara ilişkin iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu.

"2.5 KİLO ALTIN DIŞINDA HİÇBİR SERVETİM YOK"

Hakkındaki iddialara ilişkin konuşan Taşkesenlioğlu, “Çoluğum, çocuğum yok, bir annem vardı, onu da kaybettim. Benim öyle fazla bir paraya ihtiyacım yok ki Nagehan Hanım. Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok Nagehan Hanım. Ama gözüm parada değil. Bana bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. Artık kime inanacağımı, ne düşüneceğimi bilemez hale geldim. Karşıma çıkan her kadına ‘Acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? Bunlar neden benim başıma geldi?’ diye soruyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Başdanışmanı Turhan Çömez, Zehra Taşkesenlioğlu'nun mal varlığıyla ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"ZEHRA, SEN NİYE BÖYLE GARİBAN KALDIN?"

Çömez, "AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, ‘Kendi yağında kavrulan birisiydim. 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok.' Danışmanının üzerine yapılan bir çiftliğin bugünkü değeri 300 milyon TL. Zehra, sen niye böyle gariban kaldın?" diyerek bahse konu çiftliğin videosunu paylaştı.

“OTEL KİMİN ACABA?”

İYİ Partili Turhan Çömez, başka bir paylaşımında ise "Blueline" isimli otelin görselini paylaştı. Çömez, “Ne zor bir durum Zehra. Acıdım. Aşağıdaki hotel kimin acaba? Gerçekten bilmiyor musun? Emily bilir ona sor…” ifadelerini kullandı.