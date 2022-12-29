Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çömez'den Taşkesenlioğlu'na | Niye gariban kaldın?

Sedat Peker'in sorularına yanıt vermek yerine asıl mağdurun kendisi olduğunu, sadece 2.5 kilo altını olduğunu söyleyen AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun açıklamaları havada kaldı.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:58
Çömez'den Taşkesenlioğlu'na | Niye gariban kaldın?

Çömez'den Taşkesenlioğlu'na | Niye gariban kaldın?


Gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelen AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Sedat Peker'in iddialarına cevap vermekten kaçındı. İYİ Partili Turhan Çömez AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'na bugün sosyal medyadan ilginç bir soru yöneltti. Zehra sen niye böyle gariban kaldın?

Halen Birleşik Arap Emirlikleri'nde ailesiyle birlikte dijital tecrit altında yaşayan Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isimlerden AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada 2 buçuk kilo altın dışında servetinin olmadığını iddia etmişti. İYİ Partili Turhan Çömez, Taşkesenlioğlu'nun iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in ifşalarında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, hakkındaki iddialara ilişkin iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu. 

"2.5 KİLO ALTIN DIŞINDA HİÇBİR SERVETİM YOK"

Hakkındaki iddialara ilişkin konuşan Taşkesenlioğlu, “Çoluğum, çocuğum yok, bir annem vardı, onu da kaybettim. Benim öyle fazla bir paraya ihtiyacım yok ki Nagehan Hanım. Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok Nagehan Hanım. Ama gözüm parada değil. Bana bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. Artık kime inanacağımı, ne düşüneceğimi bilemez hale geldim. Karşıma çıkan her kadına ‘Acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? Bunlar neden benim başıma geldi?’ diye soruyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Başdanışmanı Turhan Çömez, Zehra Taşkesenlioğlu'nun mal varlığıyla ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. 

"ZEHRA, SEN NİYE BÖYLE GARİBAN KALDIN?"

Çömez, "AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, ‘Kendi yağında kavrulan birisiydim. 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok.' Danışmanının üzerine yapılan bir çiftliğin bugünkü değeri 300 milyon TL. Zehra, sen niye böyle gariban kaldın?" diyerek bahse konu çiftliğin videosunu paylaştı.

“OTEL KİMİN ACABA?”

İYİ Partili Turhan Çömez, başka bir paylaşımında ise "Blueline" isimli otelin görselini paylaştı. Çömez, “Ne zor bir durum Zehra. Acıdım. Aşağıdaki hotel kimin acaba? Gerçekten bilmiyor musun? Emily bilir ona sor…” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerZehra Taşkesenlioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet'e Spor Toto tepkisi | Millete haram, size değil
Diyanet'e Spor Toto tepkisi | Millete haram, size değil
Ahmet Davutoğlu Saraçhane'de AKP'li seçmene seslendi
Ahmet Davutoğlu Saraçhane'de AKP'li seçmene seslendi
Kemal Kılıçdaroğlu: Adalet ya gelecek ya gelecek
Kemal Kılıçdaroğlu: Adalet ya gelecek ya gelecek
İstanbul'da halk tek yürek oldu | Siz ne derseniz o olur!
İstanbul'da halk tek yürek oldu | Siz ne derseniz o olur!
İmamoğlu'na destek çığ gibi büyüdü | Saraçhane'de büyük buluşma
İmamoğlu'na destek çığ gibi büyüdü | Saraçhane'de büyük buluşma
Bakan Soylu'dan gerginlik çıkaran sözler
Bakan Soylu'dan gerginlik çıkaran sözler
Bakan Derya Yanık TBMM'de protesto edildi
Bakan Derya Yanık TBMM'de protesto edildi
İmamoğlu | Hiçbir aile, dernek vakıf milli egemenliğin üstünde olamaz
İmamoğlu | Hiçbir aile, dernek vakıf milli egemenliğin üstünde olamaz
Çocuk istismarı konusunda Akşenerden çok sert tepki
Çocuk istismarı konusunda Akşenerden çok sert tepki
Kürşat Zorlu : Çocuk istismarına yönelik cezalar artırılmalı
Kürşat Zorlu : Çocuk istismarına yönelik cezalar artırılmalı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim