Continental uzmanlarından kış lastiklerini saklama kılavuzu

Continental’den Kış Lastiklerini Saklama Kılavuzu

1 Nisan itibarıyla kış lastik kullanım zorunluluğu bitiyor. Kış lastiklerini bir sonraki yıl da kullanabilmek için doğru bir şekilde saklanması kritik önem taşıyor. Lastiklerin doğru kullanımı ve saklanması, performanslarını ve ömürlerini doğrudan etkiliyor. Yanlış muhafaza edilen lastikler zamanla özelliklerini kaybettiği kullanım ömrü de kısalıyor. Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, kış lastiklerinin doğru saklamanın ipuçlarını paylaşıyor.

Lastikleri temizlemeden saklamayın

Lastiklerinizi saklamadan önce, deterjan, su ve özel lastik fırçasıyla iyice yıkayın. Bu işlem, bir sezon boyunca biriken yol tozu ve fren kalıntılarını uzaklaştırmada etkilidir. Eğer lastiklerinizi jantlarıyla birlikte saklamayı planlıyorsanız, jantları da temizleyin. Ardından lastiklerin tamamen kuruduklarından emin olun.

Lastikleri hava geçirmeyen torbalarda saklayın

Her bir lastiği ebatına uygun geniş, hava geçirmeyen plastik torbalarla sarın. Torbanın ve lastiğin tamamen kuru olduğundan emin olun. Daha sonra torbadaki havayı mümkün olduğunca dışarı alıp ağzını sıkıca bantlayarak kapatın. Bu yöntem, lastikteki yağların buharlaşarak uçmasını önleyecektir. Ayrıca piyasada, lastiklerin saklanması için özel olarak tasarlanmış lastik saklama çantaları da bulunuyor. Bu çantalar, lastiklerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırırken, dış etkenlerden korunmasına da yardımcı oluyor. Ancak bu çantalar tam anlamıyla hava geçirmez değildir. Eğer bu tür bir çanta kullanacaksanız, lastiğinizi öncelikle hava geçirmez bir torbaya koyduktan sonra bu çantaya yerleştirin.

Lastiklerinizi güneşten koruyun

Ultraviyole (UV) ışınları ve güneşin direkt sıcaklığı, kauçuğun yapısına zarar verebilir. Lastiklerinizi depolarken doğrudan güneş ışığı almayan bir yere koyun. Açık havada bırakmayın. Lastikleriniz için serin, kuru, iyi havalandırılan ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yer seçmelisiniz. Bodrumlar veya iklim kontrollü odalar ideal saklama alanlarıdır. Eğer saklama alanınızda bir ısı kaynağı bulunuyorsa, lastiklerinizi bu kaynaktan uzak tutun.

Lastiklerinizi kimyasal maddelerden uzak tutun

Lastiklere zarar verebilecek en tehlikeli maddelerden biri ozondur. Ozon, jeneratör, elektrik anahtarları, kuyu pompaları, merkezi vakum sistemleri gibi belirli elektrikli ekipmanlardan yayılabilir. Lastiklerinizi bu tür ekipmanların yakınında saklamaktan kaçının. Ayrıca lastikleri çözücüler, yakıtlar ve yağlayıcı maddelerden de de uzak tutun.

Dik koyun, istifleyin ve asın!

Lastiklerinizi depolarken üç farklı yöntemi tercih edebilirsiniz: Dikey bir şekilde konumlandırma, yatay olarak yan yana istifleme, özel kancalar veya raf sistemleri ile asma... Dik konumlandırma, lastiklere uygulanan baskıyı en aza indirerek onların şeklini korumasına yardımcı olur. Eğer lastikleri istiflemeyi tercih ederseniz, yüksekliklerini kontrol altında tutarak devrilme riskini azaltmaya çalışın. Lastikleriniz jantlara monte edilmişse, bu şekildeki lastikleri istiflemek daha uygundur. Jantlı lastikler için başka bir uygun seçenek, özel olarak tasarlanmış lastik raflarına ya da kancalara asarak saklamaktır. Ancak jantsız lastikleri asmamalısınız. Zira bu, lastiklerin şeklinin bozulmasına sebep olabilir ve onlara zarar verebilir.

Beyaz kauçuğu koruyun!

Lastiklerinizde beyaz yanaklar veya diğer beyaz detaylar (örneğin yazılar) varsa, beyaz kısımlarını birbirine ve siyah kısımlarını da birbirine temas ettirerek saklamalısınız. Çünkü beyaz tarafta kullanılan siyah kauçuk, diğer tarafta kullanılan siyah kauçuktan farklı bir bileşime sahiptir. Beyaz kısımda kullanılan kauçuk, renk değişikliği yaratmadan siyah kauçuktan yağ geçişini engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu yüzden beyaz kauçuğunuzu korumak ve leke oluşumunu engellemek için lastiklerin siyah kısımlarını siyahla, beyaz kısımlarını ise beyazla temas ettirerek saklayın.

Continental Hakkında

Continental, yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2022 yılında 39,4 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 57 ülkede ve pazarda yaklaşık 200.000 kişiyi istihdam etmektedir.

150 yılı aşkın süredir en iyi performansı sunan Continental, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biridir. Lastik Grubu sunduğu lastik çözümleri ile hareketliliği daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Premium portföyünde otomobil, kamyon, otobüs, bisiklet ve motosiklet lastikleri ve özel lastiklerin yanı sıra filolar ve lastik perakendecileri için akıllı çözümler ve hizmetler yer almaktadır. 2022 yılında 14 milyar Euro satış rakamına ulaşan Continental lastik grubu, dünya genelinde 20 üretim ve 16 araştırma geliştirme tesisinde 57.000 kişiyi istihdam etmektedir.