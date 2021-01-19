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Cumhur İttifakı'nda görev dağılımı | AKP trollerinin yerini MHP teşkilatları aldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ülkücü kökenli Selçuk Özdağ ile Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğurluoğlu'na yönelik saldırının ardından, Cumhur İttifakı'nda yeni görev dağılımı yapıldığı ortaya çıktı. 

19 Ocak 2021 Salı 00:56
Cumhur İttifakı'nda görev dağılımı | AKP trollerinin yerini MHP teşkilatları aldı

Cumhur İttifakı'nda yeni görev dağılımı | AKP trollerinin yerini MHP teşkilatları aldı



AK Parti ve MHP ittifakına yönelik eleştirilerin ardından muhaliflere yönelik saldırılar artarken, muhalifleri susturma, sindirme konusunda MHP teşkilatları sosyal medyada boy göstermeye başladı. Bahçeli, dün yaptığı son açıklamada ise Karar Gazetesi yazarlarını hedef aldı. 

İktidarı eleştiren gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırıları övmekten çekinmeyen MHP kadrolarında yer alan isimler sosyal medyada basın mensupları, siyasetçiler ve saldırı olaylarını soruşturan savcıları hedef tahtasına koydu.

Son günlerde Gelecek Parti, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partili politikacılar ile gazetecileri hedef alan saldırıları kınamayan, saldırganları 'Bizim delimiz çoktur' diyerek adeta taltif eden MHP'liler, Twitter'ın toplu olarak hesaplarını dondurduğu AK Parti'nin kadrolu trollerin yerini aldı. 

Bazı MHP'li isimlere ait hesaplardan gazeteci ve siyasetçilere aba altından sopa gösterilirken, Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyı soruşturan Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Tufan'ı hedef alan MHP hesaplarından gece yarısı başlayan mesaj yağmurunda tek merkezden hazırlanan fotoğrafları paylaşanlar arasında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, MHP İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, Arnavutköy Ülkü Ocakları Başkanı Emrullah Günay, MHP Başakşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Budak gibi isimler yer aldı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ilgimiz yok" dediği saldırıyı soruşturan savcı aleyhine MHP yönetiminin gece boyunca sürdürdüğü karalama kampanyasında 'Alparslan Tufan Cumhuriyetin Savcısı mısın Serok Ahmet ile mi ortak hareket ediyorsun. Serok da kurtaramaz seni' sözleri dikkat çekti.

Daha önce bu tür mesajlar, AK Parti'nin kadrolu trolleri tarafından atılıyordu. Son dönemde sokaklarda muhalif kimlikleri ile bilinen gazeteci ve siyasetçilere düzenlenen esrarengiz saldırılar Bahçeli ve ekibine yönelik eleştirilerin ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyordu. 

Son Güncelleme: 19.01.2021 01:06
Anahtar Kelimeler:
AkpMHPSaldırıSavcıTrol
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