Cumhur İttifakı'nda görev dağılımı | AKP trollerinin yerini MHP teşkilatları aldı

Cumhur İttifakı'nda yeni görev dağılımı | AKP trollerinin yerini MHP teşkilatları aldı





AK Parti ve MHP ittifakına yönelik eleştirilerin ardından muhaliflere yönelik saldırılar artarken, muhalifleri susturma, sindirme konusunda MHP teşkilatları sosyal medyada boy göstermeye başladı. Bahçeli, dün yaptığı son açıklamada ise Karar Gazetesi yazarlarını hedef aldı.

Nerede gazeteci kılıklı bir marjinal örgüt sevdalısı varsa, nerede terör ve bölücü meraklısı bir soytarı görülüyorsa hepsi bir olmuş, bir araya gelmiş MHP’ye çamur atıyor. Ne gam ne tasa, biz bunların alayına yeteriz, topunun tezgahını inançla bozarız.



Lider Devlet BAHÇELİ pic.twitter.com/smt9yHEAcx — Ahmet Yiğit Yıldırım (@ayyildirim1) January 18, 2021

İktidarı eleştiren gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırıları övmekten çekinmeyen MHP kadrolarında yer alan isimler sosyal medyada basın mensupları, siyasetçiler ve saldırı olaylarını soruşturan savcıları hedef tahtasına koydu.

Alparslan Tufan Cumhuriyetin Savcısı mısın Serok Ahmet ile mi ortak hareket ediyorsun. Serok da kurtaramaz seni pic.twitter.com/b1BhtbQ1tM — Emrullah Günay (@EmrullaGunay) January 18, 2021

Son günlerde Gelecek Parti, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partili politikacılar ile gazetecileri hedef alan saldırıları kınamayan, saldırganları '' diyerek adeta taltif eden MHP'liler, Twitter'ın toplu olarak hesaplarını dondurduğu AK Parti'nin kadrolu trollerin yerini aldı.

Bazı MHP'li isimlere ait hesaplardan gazeteci ve siyasetçilere aba altından sopa gösterilirken, Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyı soruşturan Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Tufan'ı hedef alan MHP hesaplarından gece yarısı başlayan mesaj yağmurunda tek merkezden hazırlanan fotoğrafları paylaşanlar arasında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, MHP İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, Arnavutköy Ülkü Ocakları Başkanı Emrullah Günay, MHP Başakşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Budak gibi isimler yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ilgimiz yok" dediği saldırıyı soruşturan savcı aleyhine MHP yönetiminin gece boyunca sürdürdüğü karalama kampanyasında 'Alparslan Tufan Cumhuriyetin Savcısı mısın Serok Ahmet ile mi ortak hareket ediyorsun. Serok da kurtaramaz seni' sözleri dikkat çekti.

Daha önce bu tür mesajlar, AK Parti'nin kadrolu trolleri tarafından atılıyordu. Son dönemde sokaklarda muhalif kimlikleri ile bilinen gazeteci ve siyasetçilere düzenlenen esrarengiz saldırılar Bahçeli ve ekibine yönelik eleştirilerin ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyordu.