Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı



Türkiye seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama yarışı zamana karşı devam ediyor. Dördüncü gün geride kalırken 100 bin imza barajını ilk aşan Muharrem İnce oldu. Sinan Ogan 63 bin imza ile ikinci sırada.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının dördüncü gün aldığı imza sayısını açıkladı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeterli sayıyı bulan ilk aday oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza süreci dördüncü gününde devam ediyor.

YSK’nın verilerine göre imzalardaki son durum şu:

Muharrem İnce: 104 bin 357

Sinan Oğan: 63 bin 027

Doğu Perinçek: 20 bin 400

Yakup Türkal: 2462



: 1604: 1025: 698: 369: 333: 106