Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı
Türkiye seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama yarışı zamana karşı devam ediyor. Dördüncü gün geride kalırken 100 bin imza barajını ilk aşan Muharrem İnce oldu. Sinan Ogan 63 bin imza ile ikinci sırada.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının dördüncü gün aldığı imza sayısını açıkladı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeterli sayıyı bulan ilk aday oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza süreci dördüncü gününde devam ediyor.
YSK’nın verilerine göre imzalardaki son durum şu:
Muharrem İnce: 104 bin 357
Sinan Oğan: 63 bin 027
Doğu Perinçek: 20 bin 400
Yakup Türkal: 2462
Tevfik Ahmet Özal: 1025
İrfan Uzun: 698
Halil Murat Ünver: 369
Hilmi Özden: 333
Davut Turan: 106