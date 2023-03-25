Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı

Seçim 2023 öncesi Cumhurbaşkanı aday adaylarının imza toplama yarışı devam ediyor. Muharrem İnce 100 bin barajını geçen ilk aday oldu

25 Mart 2023 Cumartesi 21:20
Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı

Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı


Türkiye seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama yarışı zamana karşı devam ediyor. Dördüncü gün geride kalırken 100 bin imza barajını ilk aşan Muharrem İnce oldu. Sinan Ogan 63 bin imza ile ikinci sırada.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının dördüncü gün aldığı imza sayısını açıkladı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeterli sayıyı bulan ilk aday oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza süreci dördüncü gününde devam ediyor.

YSK’nın verilerine göre imzalardaki son durum şu:

Muharrem İnce: 104 bin 357
Sinan Oğan: 63 bin 027
Doğu Perinçek: 20 bin 400
Yakup Türkal: 2462

Erkan Trükten: 1604
Tevfik Ahmet Özal: 1025
İrfan Uzun: 698
Halil Murat Ünver: 369
Hilmi Özden: 333
Davut Turan: 106

Anahtar Kelimeler:
SeçimSeçim 2023
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniden Refah Partisi 2 günde U dönüşü yaptı
Yeniden Refah Partisi 2 günde U dönüşü yaptı
Cemaatlerden tarikatlardan Yeniden Refah'a sert tepki
Cemaatlerden tarikatlardan Yeniden Refah'a sert tepki
Mehmet Şimşek, AKP'ye neden geri dönmedi
Mehmet Şimşek, AKP'ye neden geri dönmedi
Sarı çizmeli Destici'den skandal seçim reklamı
Sarı çizmeli Destici'den skandal seçim reklamı
Erbakan Cumhur İttifakı'na hayır dedi, TRT yayını kesti
Erbakan Cumhur İttifakı'na hayır dedi, TRT yayını kesti
Erkan Baş | Asrın dayanışmasını örgütledik
Erkan Baş | Asrın dayanışmasını örgütledik
Kılıçdaroğlu | Herkes üretecek, dışarıya el avuç açmayacağız
Kılıçdaroğlu | Herkes üretecek, dışarıya el avuç açmayacağız
Ebru Uzun Oruç | Esenler'de bile Kılıçdaroğlu önde
Ebru Uzun Oruç | Esenler'de bile Kılıçdaroğlu önde
Zafer Partisi ve Sinan Ogan'ın oy oranları duyanları şaşırttı
Zafer Partisi ve Sinan Ogan'ın oy oranları duyanları şaşırttı
Hatay Valisi istifa etti | Deprem yüzünden değil
Hatay Valisi istifa etti | Deprem yüzünden değil

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim