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Daha kötüsü Sarayda her şey bedava…

BTP Lideri Hüseyin Baş: Bebeğe mama 200 lira, vekile dana kaburga 20 lira. Daha kötüsü Sarayda her şey bedava…

10 Ekim 2022 Pazartesi 16:36
Daha kötüsü Sarayda her şey bedava…

Daha kötüsü Sarayda her şey bedava…


 

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş vatandaşın maruz kaldığı zamlara karşı TBMM lokantasındaki fiyatları hatırlattı.

Markette bebek mamasının kilosunun 200 lira olduğunu ifade eden BTP lideri, Meclis’te milletvekillerine 20 liraya dana kaburga yedirildiğini hatırlattı, bu karşılaştırmanın ardından, “Bitmedi daha kötüsü de var. Sarayda her şey bedava” ifadelerini kullandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde; “Markette bebek mamasının kilosu 200 lira Mecliste vekillere dana kaburga 20 lira. Bitmedi daha kötüsü de var. Sarayda her şey bedava.”
 

Anahtar Kelimeler:
SarayKülliye
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