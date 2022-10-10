Daha kötüsü Sarayda her şey bedava…





vatandaşın maruz kaldığı zamlara karşı TBMM lokantasındaki fiyatları hatırlattı.

Markette bebek mamasının kilosunun 200 lira olduğunu ifade eden BTP lideri, Meclis’te milletvekillerine 20 liraya dana kaburga yedirildiğini hatırlattı, bu karşılaştırmanın ardından, “Bitmedi daha kötüsü de var. Sarayda her şey bedava” ifadelerini kullandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde; “Markette bebek mamasının kilosu 200 lira Mecliste vekillere dana kaburga 20 lira. Bitmedi daha kötüsü de var. Sarayda her şey bedava.”

