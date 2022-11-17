Davutoğlu, 1.5 ton kokainle yakalanan uçağı hatırlattı



Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Uyuşturucu ile Topyekûn Mücadele programını açıkladı. Davutoğlu burada yaptığı açıklamada, gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.



Düzenlediği basın toplantısında çarpıcı iddialarda bulunan Davutoğlu, "Üzerinde ay yıldız olan bir uçak kokainle yakalandı. Ve bu ülkede bu gündem olmamışsa eğer bu ülkede bu gündem olduktan sonra İçişleri Bakanı yerinde oturuyorsa, cumhurbaşkanı sesini kesmişse, hiç kimse milli haysiyetten ve onurdan bahsedemez arkadaşlar" dedi.

“Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum” diyen Davutoğlu, "Üzerinde ay yıldız olan bir uçak kokainle yakalandı. Ve bu ülkede bu gündem olmamışsa eğer bu ülkede bu gündem olduktan sonra İçişleri Bakanı yerinde oturuyorsa, cumhurbaşkanı sesini kesmişse hiç kimse milli haysiyetten ve onurdan bahsedemez arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Size bu ülke adına utanç duyduğum, gerçekten yüzümün kızardığı bir olayı bahsederek bütün milletimizin de devlet bilinci olan herkesin yüzünün kızarması gereken bir olay. Rahmetli Özal ilk defa ülkenin başbakanları, cumhurbaşkanları kullanmak üzere 2 uçak almış. Birisi Ata uçağı. Ondan sonra bütün rahatmetli cumhubaşkanları, başbakanlar isimlerini tek tek zikretmeyeyim hepsi bu uçağı kullandılar. Üzerinde ay yıldız olan, Türkiye Cumhuriyet'ini temsil eden bir uçak. Ben de kullandım Dışişleri Bakanı olarak. Uzun yıllar kullanılması dolasıyla yıpranmış olmasına rağmen ayrı bir onuru vardı.

O oturduğunuz koltuklarda Türkiye Cumhuriyet'i Cumhurbaşkanları, son 30 yılın bütün devlet adamları oturmuştu. Arkadaşlar bu uçak bir şirkete, galiba 1.5 milyon dolar civarında bir rakamla satılmış. Ve bu uçak, geçen sene ekim ayında Brezilya'da içerisinde kokain yakalanarak el konuldu ya. Üzerinde ay yıldız olan bir uçak kokainle yakalandı. Ve bu ülkede bu gündem olmamışsa, eğer bu ülkede bu gündem olduktan sonra İçişleri Bakanı yerinde oturuyorsa, cumhurbaşkanı sesini kesmişse, hiç kimse milli haysiyetten ve onurdan bahsedemez arkadaşlar. Şimdi nerede bu uçak ne oldu o dava biliyor muyuz? Basını kontrol ederseniz, yayın yasağı getirirseniz bir süre bu olayı gözardı edebilirsiniz. Ama bu millet bunu unutmaz.