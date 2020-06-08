Davutoğlu | Ayasofya sıkıştığımızda kullanılacak kart değil



Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması konusunda Danıştay'ın vereceği karar beklenirken, son günlerde Sosyal Medya üzerinden yürütülen Ak Parti kaynaklı çalışmalara tepkiler yükseliyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı "Ayasofya'nın politika aracı olarak kullanılmaması gerektiğini" belirtirken Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılabileceği yönündeki açıklamalarla ilgili “Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığınızda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin” uyarısında bulundu.

AYASOFYA SIKIŞTIĞIMIZDA KULLANACAĞIMIZ KART DEĞİL!

Davutoğlu, haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Davutoğlu, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılabileceği yönündeki açıklamalarla ilgili “Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığınızda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin” dedi.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili iktidar cephesinden gelen açıklamaları yorumlayan Davutoğlu "Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığınızda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Öncelikle şunu açıkça ifade edelim, Ayasofya sizin elinizde bir malzeme, bir araç veya bir pazarlık kartı değildir” diye konuştu.

Davutoğlu’nun değerlendirmelerinden bazı başlıklar şöyle:

“AK Parti-MHP ve Vatan Partisi koalisyonu Türkiye’yi bir askeri nizamiye, milletimizi hizaya sokulması gereken kalabalıklar, devleti ise askerî harekât komutanlığı zannetmektedirler.

Bu iktidarın bütün siyasi vizyonu, gelecek perspektifi de bugünden ibarettir. Bunların bir yarını bile yoktur. Onun için bu iktidarın iktidarda kalmaktan başka hiçbir vizyonu bulunmamaktadır. İktidarda kalmasına yarayacak her şeyi hiç utanmadan kullanabilir.

ABD, AB, Japonya ve İngiltere Merkez bankalarından yüz bulamayan, içeride millete dış mihraklar masalı anlatan iktidar şimdi de 'teknik çalışmalar yoğun biçimde devam ediyor' laflarıyla durumu idare etmeye çalışıyor.

Ekonomik sorunları kredi ile çözmek milleti daha da borçlandırmaktır. Milleti borçlandırarak örtülü tefeciliğe mi soyunuyorsunuz? Her sorunun kredi ile çözüleceğini sanıyorsunuz. Bozabilirsiniz, yıkabilirsiniz ama inşa edemezsiniz. Cahil ve liyakatsiz kadrolar ve bu yönetim anlayışı ile krizlerden çıkamazsınız."

BU ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL

Danıştay'ın kararını 2 Temmuz’da açıklaması beklenirken, siyasilerden her gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Habertürk TV’nin sorularını yanıtlayan tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili olarak, “Caminin bir bölümünde namaz vakitlerinde ezan okunuyor, cuma namazı da kılınıyor. Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir. Müzeciler ve tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz” dedi.



