Davutoğlu | Erdoğan Siyasi hırsı ve kini için engel tanımıyor



Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ilk kez bir üniversitenin kapatılmasına tanık oldu. Yıllardır yeni üniversite kurulması için büyük çaba harcayan, kamu yatırımlarının yanında özel sektörü de kurdukları vakıflar ile yeni üneversiteler açılması için teşvek eden devlet, 'Zarar ediyor' gerekçesiyle Şehir Üniversitesi'nin kapısına kilit vurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Davutoğlu, “Siyasi hırsı ve kini için hiçbir engel tanımayan bizatihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı. Üniversitenin kurulmasında önemli emeği olan Ahmet Davutoğlu kameraların karşısına geçerek kararı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı iyi, çevresi kötü aldatmacası

Gelecek Partisi lideri şöyle konuştu: “Artık 'Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü' aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır. Açık konuşalım; bugün üniversiteye el koyan da, eğitim hayatına darbe vuran da, kayyım atayan da, gençlerin hayalleriyle, umutlarıyla oynayan da, hocaları işsiz bırakan da, futbol kulüplerine, inşaatçılara, rant yiyicilere bulduğu parayı üniversitelerden esirgeyen de, siyasi hırsı ve kini için hiçbir engel tanımayan da bizatihi bu Cumhurbaşkanı kararına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.”

İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Davutoğlu, “Siyasi hırsı ve kini için hiçbir engel tanımayan bizatihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı. Üniversitenin kurulmasında önemli emeği olan Ahmet Davutoğlu kameraların karşısına geçerek kararı eleştirdi.

Gelecek Partisi lideri şöyle konuştu: “Artık 'Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü' aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır. Açık konuşalım; bugün üniversiteye el koyan da, eğitim hayatına darbe vuran da, kayyım atayan da, gençlerin hayalleriyle, umutlarıyla oynayan da, hocaları işsiz bırakan da, futbol kulüplerine, inşaatçılara, rant yiyicilere bulduğu parayı üniversitelerden esirgeyen de, siyasi hırsı ve kini için hiçbir engel tanımayan da bizatihi bu Cumhurbaşkanı kararına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.”

“28 Şubatçı ortaklarıyla üniversitenin kapatılışını gururla anlatabilir”

"Erdoğan siyasi hırsı ve kini için üniversite kapatan lider olarak tarihe geçecektir” diyen Davutoğlu bugün kendisi gibi birçok insanın içi yandığını belirterek şöyle devam etti: “Hiçbiri Erdoğan'ı üniversite kapatsın, öğrencileri ortada bıraksın diye seçmedi. Binlercesinin çocuklarının okuduğu üniversitenin kapatılmasını Cumhurbaşkanı en başta onlara açıklayamaz. Artık Cumhurbaşkanı ve 28 Şubatçı ortakları üniversiteyi nasıl kapattıklarını gururla anlatabilir” dedi.

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı bu imza ile nasıl bir Türkiye görmek istediğini de ilan ettiğini savunarak “Cumhurbaşkanı, AK Parti ve 28 Şubatçı ortaklarının Türkiyesi'nde özgür düşünceye, bilgiye, liyakata yer yoktur. Onların Türkiyesi'nde akla, ahlaka ve vicdana yer yoktur. Daha da önemlisi gençlere yer yoktur, gençlerin geleceğine yer yoktur. Cumhurbaşkanı, AK Parti ve 28 Şubatçı ortaklarının Türkiyesi adaletsizliğin, hukuksuzluğun ve keyfiliğin olduğu bir Türkiye'dir maalesef. Herkes kendilerine kayıtsız şartsız itaat etsin istiyorlar” şeklinde konuştu.



