Davutoğlu, Erdoğan'ın şehit babasına söylediği sözü hatırlattı



Şehit ailelerine yönelik çirkin sözünün ardından Lütfü Türkkan partisinden istifa ederken, şehit yakınlarını mahkelerde süründüren, babasına karaktersiz diyen, belediye başkanı ise şehit yakınını belediyeden AKP'ye, eleştiriler yükseliyor.



TELE1’in ‘Gündem Özel Lider Söyleşileri’ programı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile devam ediyor. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ merak edilenleri sordu, Ahmet Davutoğlu yanıtladı. Olası bir seçim ihtimalini değerlendiren Ahmet Davutoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“İktidarda kalabilmek için her türlü yöntemi deneyebilirler.

Biz siyasilerin öncelikli görevi halka güven vermektir. Seçim vaktinde yapılmayacak gibi bir ihtimale biz kapı aralarsak, bu halkı da etkiler.

Bizim Gelecek Partisi’nde en çok ağırlık verdiğimiz konulardan birisi sandık konusu. Önce seçmene, sonra sandığa, sonra oya sahip çıkacağız. Sivil toplum da bunu yakından takip edecektir. Bu işin teminatı biziz. Biz adil objektif bir seçim vadedeceğiz.

Bu iktidar gidicidir.

AKP içerisinde de hala demokrasiye inanan insanlar olduğu kanaatindeyim, iktidar kanadında da. bir gün ümidim o ki, bu demokrasiye inanan insanlar, akıl ve vicdanlarıyla bir gün seslerini yükseltirler”

Merdan Yanardağ, Suriye’deki El Nusra örgütüne silah taşıdığı iddia edilen SADAT hakkındaki görüşlerini Davutoğlu’na sordu. Davutoğlu ise “SADAT ve benzer bütün yapılardan şüphe ederim ben” ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN ŞEHİT BABASINA HAKARET ETMİŞTİ'

Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında İYİ Partili Lütfü Türkkan ile Bingöllü bir vatandaş arasında tartışma sonrası vatandaşa hakaret eden Türkkan hakkında Ankara Başsavcılığı, dokunulmazlığın kaldırılmasını istedi. Konuya ilişkin gelişmeleri yorumlayan Davutoğlu, “Biliyorsunuz Erdoğan, şehit yakınlarına 18 Temmuz 2018’de, açık bir şekilde bir grup şehit babasına ‘karakteriz’ dedi. Hakaret etti” şeklinde konuştu.

Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Normal şartlarda Türkiye’de erken seçim şartları oluşmuştur.

O kadar kötü bir ekonomi tablosu var ki bunu ancak bir seçim ekonomisiyle düzeltme telaşı içerisinde iktidar. Türkiye ölçeğinde, Türkiye ortalamanın 7 misli para kaybetti.