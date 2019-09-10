Davutoğlu konuştuğu için parti içinde hedef olmuş!



Ak Partiye yönelik eleştiriler yüzünden parti disiplin kuruluna ihraç istemiyle gönderilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuştuğu için hedef haline gelmiş..

AK Parti’nin 7 maddelik ihraç metni Ahmet Davutoğlu’na ulaştı. Metnin medyada da geniş şekilde yer aldı. AK Parti’nin 7 maddelik ihraç metninin ilk maddesi Ahmet Davutoğlu’nun trol çetelerine yönelik eleştirileriyle başlayıp beka kaygısı ve ‘İmralı’ meseleleriyle devam ediyor.

AK Parti’nin Ahmet Davutoğlu’nu partiden ihraç gerekçesinin ilk maddesinde şöyle ifadeler var:

“Vicdan odaklı temiz bir siyasetten kopma nedeniyle buradayız. Ekonomik açığı iyi politikalarla kapatabilirsiniz ama vicdan açığını kapatmak mümkün değildir. Bir seçimde beka kaygısından bahsedip, diğer seçimde İmralı ile temasa geçmeye çalışmak veya bunu meşru göstermek milletin vicdanından kopuştur.”

Bu cümlelerle demek oluyor ki yerel seçimlere beka mottosuyla giren AK Parti, sonrasında terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşinin TRT’ye çıkarılmasını eleştirdiği için Davutoğlu’nu ihraç etmiş.

Medyanotu.com adresinde yer alan ihraç gerekçeleri içinde Davutoğlu’nun trol çeteleri ve Pelikancılar hakkındaki sözleri dikkat çekti. Davutoğlu'nun AK Parti için bir ihraç gerekçesi sayılan maddelerden biri de “Devlet makamını bir takım trol çetelerinin tuzaklarına mahkum edenlere karşı 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık” oldu.

“Ak Parti bir takım trol örgütlerinin etkisi altına girmişse soru sorması gereken biz, cevap vermesi gereken partiyi bu gruplara teslim edenlerdir.”

“Kimse ümmeti tekeline alamaz. Kimse bu ümmet benim partimin tekelindedir diyemez. Ümmetten kastedilen yalılarda oturup Türkiye’yi dizayn etmeye çalışanlarsa biz o topluluktan değiliz.”

7 gün için savunma isteyen Disiplin Kurulu, Davutoğlu'nun basın yayın araçları ile sosyal medya paylaşımlarındaki yaptığı açıklamaları örnek gösterdi.

İŞTE O GEREKÇELER

AK Parti'den kesin ihraç talebine neden olan gerekçeler özetle şöyle sıralandı:

- 30 Haziran 2019 - Elazığ'daki Gönül Dostları Buluşması: "Devlet makamını bir trol çetelerinin tuzaklarına mahkum edenlere karşı 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık."

- 23 Ağustos 2019 - Sakarya konuşması: "Kimse ümmeti tekeline alamaz. Kimse bu ümmet benim partimin tekelindedir diyemez. Ümmetten kastedilen yalılarda oturup Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlarsa biz o topluluktan değiliz."

- 22 Nisan 2019 - Amerika'nın Sesi internet sitesi röportajı: "Bugün bu üç hedef (yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk) konusunda da hangi konumda bulunduğumuzun samimi bir muhasebesini yapmaksızın siyasete yeniden itibar kazandırmak ve topluma yeni bir güven verebilme çok güç görünmektedir."

- 30 Temmuz 2019 - Financial Times röportajı

- 18 Temmuz 2019 - BBC News ve Yavuz Oğhan röportajı

- 28 Ağustos 2019 - TV5'teki demeçler: "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkmaz."

- 22 Mayıs Ankara, 28 Mayıs Diyarbakır, 2 Haziran Konya iftar programlarındaki konuşma ile 9 Ağustos'taki Konya'daki bayramlaşma törenindeki konuşması.

